'Ở ẩn' hậu ồn ào 'ngâm' tiền từ thiện, hiện trạng các nền tảng mạng xã hội của Hoài Linh 'đáng lo ngại' đến mức nào?

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại (11 tháng sau khi xảy ra sự cố về tiền từ thiện), các kênh YouTube, TikTok, Facebook của Hoài Linh đều sụt giảm nghiêm trọng. Theo Social Blade mới đây, kênh YouTube "Võ Nguyễn Hoài Linh" của Hoài Linh đã bị sụt giảm số lượt đăng ký xuống còn 993.000, kéo theo số tiền mà kênh kiếm được cũng xuống thấp.

\Số liệu phân tích về kênh YouTube của Hoài Linh từ Social Blade - Ảnh chụp màn hình

Trong 30 ngày qua, số lượt đăng ký kênh giảm hơn 3000 lượt. Tổng số lượt xem kênh cũng chỉ đạt hơn 34.000, giảm 5,4% trong 30 ngày qua. Đây là con số bất ngờ bởi trước khi lùm xùm xảy ra, kênh đã đạt 1,03 triệu lượt đăng ký - con số mà các nghệ sĩ khác phải mất vài năm mới đạt được.

Trong khi đó, ở nền tảng TikTok, lượng người theo dõi cũng giảm xuống còn 3,8 triệu lượt theo dõi và 27,4 triệu lượt thích. Trước đó, hồi tháng 5/2021, kênh TikTok "Nghệ sĩ Hoài Linh" đạt hơn 4,3 triệu lượt theo dõi, và từng cán mốc 3 triệu lượt theo dõi chỉ trong 3 ngày.

Việc các nền tàng xã hội của nam nghệ sĩ bị sút giải có rất nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do từ khi xảy ra sự cố đến nay, nam danh hài gần như không cập nhật các sản phẩm mới cũng như không có động thái nào trên mạng xã hội, bài viết gần đây của anh cũng là vào ngày 5/6/2021.

Bên cạnh đó, những dự án của Hoài Linh tham gia cũng không nhận được sự đón nhận từ công chúng. Bộ phim "Mến gái miền Tây" có sự tham gia của Hoài Linh ra mắt hồi 25/3 chỉ đạt được mức doanh thu hơn 7 tỉ đồng.

Theo Người Lao Động, công bố của trang Box Office Vietnam - trang thống kê doanh thu độc lập - thì sau gần 1 tuần ra rạp, bộ phim "Mến gái miền Tây" chỉ mang về cho nhà sản xuất và đơn vị phát hành hơn 2,9 tỉ đồng. Điều này khá bất ngờ, vì Hoài Linh trước đây luôn là cái tên bảo chứng doanh thu phòng vé.

Phim của Hoài Linh cũng không khả quan về doanh thu - Ảnh: Internet

Vào tháng 1/2022, Hoài Linh tham gia vào vở kịch "Lạc giữa biển người" - một trong 26 tác phẩm dự thi Liên hoan kịch nói toàn quốc khu vực phía Nam, được hội đồng nghệ thuật của hội diễn trao huy chương vàng. Tuy nhiên, về phía cộng đồng mạng, nhiều người lại cho rằng nam nghệ sĩ đang cố tìm cách "tẩy trắng" cho ồn ào từ thiện vừa qua.

Trước đó, theo báo Công an nhân dân, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh nhận được các tố giác về tội phạm của 4 cá nhân ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và tỉnh Bình Thuận đều tố giác ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh, SN 1969, ngụ quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra, xác minh các tố giác về tội phạm nêu trên. “Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01, ngày 23/11/2021.

Ngày 30/11/2021, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh có kết luận số 406/KLKS-VKS-P2 về việc “Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh là có căn cứ, đúng pháp luật”, nội dung Thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh nêu.