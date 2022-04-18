Nam nghệ sĩ từng 'muốn xỉu' vì nhận được ảnh 'mát mẻ' từ fan, kể lại 'kỷ niệm nhớ đời' khi hợp tác cùng Hoài Linh, Chí Tài

Vừa qua, khi tham gia một chương trình truyền hình, một nam nghệ sĩ nổi tiếng đã có những chia sẻ thú vị về quá trình hoạt động nghệ thuật của mình.

Vừa qua, khi tham gia "Trúc Diễm Show", danh hài Hoài Tâm đã chia sẻ đôi điều về bản thân qua việc trả lời một số câu hỏi ngẫu nhiên. Theo đó, anh cho biết bản thân từng nhận được hình ảnh "mát mẻ" từ một bộ phận khán giả qua mạng xã hội, nhất là trên Facebook. Anh không trách họ nhưng cảm thấy sợ và không an toàn nên đã chặn tất cả. Hoài Tâm tham gia 'Trúc Diễm Show' - Ảnh: Chụp màn hình "Nhiều tin nhắn, hình ảnh tôi xem xong muốn xỉu nên phải chặn ngay lập tức. Nhiều khán giả ưu ái tôi quá nên nhiều lúc tôi cũng sợ. Họ gửi cả hình sexy cho tôi. Tôi không trách được nhưng nếu cảm thấy không an toàn, tôi buộc phải chặn" - Hoài tâm chia sẻ.

Kể về con đường đến với nghệ thuật của mình, Hoài Tâm tiết lộ, trước đó, anh là một nhân viên kế toán văn phòng cho một công ty ở Mỹ và có làm thêm công việc MC đám cưới để kiếm thêm thu nhập. "Hồi những năm 2001, 2002, tôi làm MC đám cưới được 60 đô một show, tối thứ 7 thì chạy 2 show được 120 đô" - Hoài Tâm chia sẻ. Vào Tết 2003, cộng đồng người Việt bên Dallas cần một tiết mục hài liên hoan. Anh cùng cô Hạnh Dung (từng học trường Sân khấu Nghệ thuật) đi diễn với nhau. Bất ngờ thay, tiết mục đó lại được báo giới, nhà đài tại Dallas chú ý. Nam nghệ sĩ được khen diễn có duyên, dễ thương. Đến khi công ty của Hoài Tâm dọn về California, anh mới tham gia vào giới nghệ thuật hải ngoại và chính thức bước chân vào giới showbiz năm 2004.

Hoài Tâm cùng 4 nghệ sĩ gạo cội - Ảnh: Internet Chia sẻ về kỷ niệm trong suốt quá trình làm nghề, Hoài Tâm cho hay: "Kỷ niệm nhớ đời nhất là lần quay hình Paris by night tại Dallas, với Trường Giang, Thúy Nga, anh Chí Tài, anh Hoài Linh. Thời gian đó, các anh ở bên Việt Nam hết, chỉ mình tôi ở hải ngoại. Họ bay qua Mỹ chỉ đúng một ngày trước khi chương trình lên sóng. Tất nhiên, kịch bản đã có trước và mỗi người đều tự tập trước tại nhà. Nhưng để các anh em ráp lại chung với nhau, chạy xuyên suốt chương trình thì chỉ có một ngày. Tôi vô cùng áp lực khi phải làm việc chung với 4 cây đại thụ của hài kịch như anh Hoài Linh, anh Chí Tài, Thúy Nga, Trường Giang. Tôi không ngờ tiết mục đó lại thành công rực rỡ, được rất nhiều view. Tôi không nhớ vở hài đó tên gì, chỉ nhớ tôi mặc bộ đồ đỏ". Hoài Tâm là diễn viên hài hải ngoại nổi tiếng của Trung tâm Thúy Nga. Anh được khán giả yêu mến qua nhiều tiểu phẩm hài đặc sắc, đặc biệt là những tiểu phẩm kết hợp cùng danh hài Việt Hương như: Những vụ cướp bất hủ, Ai trả tiền, Hãy trả lời em, Bí kíp võ công, Ma có thật không, Khi xưa ta bé... Hoài Tâm cùng Việt Hương lưu diễn tại nhiều quốc gia như: Anh, Đức, Pháp, Thụy Sĩ, Canada... và phát hành gần 20 DVD hài.

Hoài Linh lên lịch diễn hội chợ, netizen hỏi gắt: 'Hết tiền rồi hả?' Lịch diễn mới nhất của Hoài Linh khiến nhiều cư dân mạng tranh cãi gay gắt vì tuy đã ở ẩn lâu nay nhưng nam danh hài vốn là sao hạng A, sao lại diễn ở hội chợ?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-nghe-si-tung-muon-xiu-vi-nhan-duoc-anh-mat-me-tu-fan-ke-lai-ky-niem-nho-doi-khi-hop-tac-cung-hoai-linh-chi-tai-463070.html