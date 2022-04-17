Hậu vụ bà Phương Hằng bị bắt, người thân cận Hoài Linh ẩn ý nam danh hài đã 'đi qua kiếp nạn cuộc đời'

Một người thân cận với Hoài Linh, từng thay mặt nam danh hài đi đến nhiều nơi trao tiền từ thiện ẩn ý về việc nam danh hài đã vượt qua được một "kiếp nạn" của cuộc đời sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam.

Kể từ khi chuỗi livestream của bà Phương Hằng thu hút được nhiều sự quan tâm của công chúng, đã có rất nhiều nghệ sĩ Việt ảnh hưởng nặng nề vì "được" nữ CEO này nhắc tên. Trong số đó, phải kể đến Hoài Linh - người hiện vẫn đang ở ẩn vì các lùm xùm liên quan đến nữ đại gia trên. Sau lùm xùm 14 tỷ đồng, Hoài Linh gần như ở ẩn và tránh xa truyền thông - Ảnh minh họa: Internet Tuy từng bị tẩy chay nặng nề và đánh mất lòng tin của công chúng đến mức ở ẩn, nhưng kể từ khi bà Phương Hằng bị tạm giam và khởi tố vào cuối tháng 3 vừa qua, nhiều người đã có thái độ khác khi nhắc đến tên của nam nghệ sĩ. Những lời chỉ trích Hoài Linh đã vơi bớt nhiều, nam danh hài cũng góp mặt vào một bộ phim điện ảnh, ngoài ra, khán giả chỉ biết được tin tức về nam nghệ sĩ qua những người thân hoặc bạn bè của anh.



Hoài Linh tái xuất thông qua một bộ phim điện ảnh mới đây - Ảnh: Internet Mới đây, trên trang cá nhân của mình, một người thân cận của Hoài Linh đã đăng tải bài viết đáng chú ý về nam danh hài. Được biết, người này đã từng đồng hành với Hoài Linh trong nhiều chuyến thiện nguyện, sau khi nam danh hài bị vướng vào vụ lùm xùm 14 tỷ đồng thì người này cũng thay mặt Hoài Linh đi gửi tiền từ thiện tại các tỉnh thành miền Trung. Bài đăng của người thân cận với Hoài Linh - Ảnh: Chụp màn hình Theo đó, người này viết: “Có lẽ, thiện nguyện là câu chuyện dài mà bể dâu cuộc đời cũng chẳng thể nào ngăn được khát khao của sự tự thân mang đến những điều tốt đẹp cho đời!

Đi qua kiếp nạn của cuộc đời. Cuối cùng thì sự thật cũng được vén màn và trả mọi thứ về đúng chỗ. Ta trở lại với cội nguồn, tiếp tục sứ mệnh của bản thân với quê hương như chưa từng có bất kỳ sự cản trở nào trong hành trình chia sẻ yêu thương, chở tấm lòng “tương thân tương ái” đến nơi cần được đáp cánh". Thần thái của Hoài Linh khá tươi tắn - Ảnh: FBNV Thông qua bài đăng có thể thấy, người này đang ẩn ý rằng vụ lùm xùm 14 tỷ đồng của Hoài Linh chỉ là một "kiếp nạn" trong cuộc đời và nam danh hài đã vượt qua được. Ngoài ra, thần thái tươi tắn và vui vẻ của nam danh hài cũng khiến công chúng cảm thấy an lòng hơn sau thời gian dài vắng bóng.

Nghệ sĩ Duy Phương thẳng thắn nhắc về chuyện công khai chê trách Hoài Linh, Phi Nhung Thời gian qua có khá nhiều lùm xùm xoay quanh các nghệ sĩ thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Dù không phải nhân vật chính trong những câu chuyện được nhắc tới, nhưng nghệ sĩ Duy Phương cũng nhận nhiều quan tâm khi nói lên quan điểm của mình.

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