Nghệ sĩ Duy Phương thẳng thắn nhắc về chuyện công khai chê trách Hoài Linh, Phi Nhung

Hậu trường 14/04/2022 11:54

Thời gian qua có khá nhiều lùm xùm xoay quanh các nghệ sĩ thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Dù không phải nhân vật chính trong những câu chuyện được nhắc tới, nhưng nghệ sĩ Duy Phương cũng nhận nhiều quan tâm khi nói lên quan điểm của mình.

Nghệ sĩ Duy Phương từng từng làm video gọi tên nhiều nghệ sĩ giữa như Hoài Linh, Phi Nhung, giữa lúc họ vướng ồn ào. Mặc dù nam nghệ sĩ biết người trong nghề khá "ngán ngẩm" khi nhắc đến mình, nhưng Duy Phương cho rằng bản thân chỉ nói công tâm, hoàn toàn không ghen tị hay muốn hạ bệ một người nghệ sĩ nào.

Chia sẻ với Pháp luật và bạn đọc, nam nghệ sĩ bộc bạch: "Tôi không ganh, tôi đã nổi tiếng rồi. Nghệ sĩ có chu kỳ vàng son, hết chu kỳ thì phải lùi về cho thế hệ sau lên. Đó là quy luật. Những nghệ sĩ nổi tiếng sau này đều là đàn em của tôi. Chẳng có ganh đua gì ở đây hết. Tôi không công kích mà phân tích để thấy cái gì đúng và cái gì sai. Đã là cuộc chơi thì phải sòng phẳng. Ai đúng cứ làm. Tôi không phản ứng để giành cái gì cho mình. Tôi nói công tâm bằng nhận thức của mình".

 

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Nghệ sĩ Duy Phương chia sẻ về quan điểm về lùm xùm của đồng nghiệp - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Bên cạnh đó, chồng cũ của nghệ sĩ Lê Giang dẫn biết những video của mình sẽ khiến đồng nghiệp mất lòng nhưng những người công tâm nhìn vào chắc chắn sẽ hiểu Duy Phương đang nói sự thật. Ông cũng chẳng lo sợ rằng sau này mình chẳng may gặp biến cố sẽ bị đồng nghiệp quay lưng.

Nam nghệ sĩ tuyên bố "chắc nịch": "Tôi đâu sợ mất lòng nghệ sĩ. Họ không đúng, không phải thì sao tôi phải sợ mất lòng. Tôi chỉ sợ mất lòng khán giả thôi. Họ là nghệ sĩ, tôi cũng là nghệ sĩ, tranh luận sao cho đúng thôi. Tôi không sợ mình ngã bệnh, họ không cho tiền, không làm suất hát để giúp đỡ. Đã nằm một chỗ thì không cần đồng nào hết”.

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Cố nghệ sĩ Phi Nhung và danh hài Hoài Linh - Ảnh: Internet

Hiện tại, nam nghệ sĩ Duy Phương cho biết ông bị cao huyết áp, thiếu máu cơ tim, viêm dạ dày, máu nhiễm mỡ… Vừa qua, sức khỏe của ông vẫn ổn, không bị làm sao nhưng nếu tái phát sẽ rất nguy hiểm. Bởi sức khỏe "xuống dốc", nên kinh tế của nam nghệ sĩ xưa đã eo hẹp giờ lại càng khó khăn hơn. Cả tháng trời nay, ông gần như không có thu nhập, con cái hỗ trợ vài triệu tiền đi khám, còn lại đều phải tự lo. Giờ đây, Duy Phương chỉ cầu mong mình khỏe trở lại để kiếm tiền lo cho cuộc sống.

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Từ khóa:   Duy Phương Hoài Linh Phi Nhung sao Việt

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