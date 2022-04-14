Nghệ sĩ Duy Phương thẳng thắn nhắc về chuyện công khai chê trách Hoài Linh, Phi Nhung

Nghệ sĩ Duy Phương từng từng làm video gọi tên nhiều nghệ sĩ giữa như Hoài Linh, Phi Nhung, giữa lúc họ vướng ồn ào. Mặc dù nam nghệ sĩ biết người trong nghề khá "ngán ngẩm" khi nhắc đến mình, nhưng Duy Phương cho rằng bản thân chỉ nói công tâm, hoàn toàn không ghen tị hay muốn hạ bệ một người nghệ sĩ nào.

Chia sẻ với Pháp luật và bạn đọc, nam nghệ sĩ bộc bạch: "Tôi không ganh, tôi đã nổi tiếng rồi. Nghệ sĩ có chu kỳ vàng son, hết chu kỳ thì phải lùi về cho thế hệ sau lên. Đó là quy luật. Những nghệ sĩ nổi tiếng sau này đều là đàn em của tôi. Chẳng có ganh đua gì ở đây hết. Tôi không công kích mà phân tích để thấy cái gì đúng và cái gì sai. Đã là cuộc chơi thì phải sòng phẳng. Ai đúng cứ làm. Tôi không phản ứng để giành cái gì cho mình. Tôi nói công tâm bằng nhận thức của mình".