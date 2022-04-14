Hậu chia tay Hòa Minzy, thiếu gia Minh Hải cập nhật trạng thái "mới", fan hâm mộ xuýt xoa vì điều này!

Sau chia tay Hòa Minzy, thiếu gia Minh Hải cập nhật tình hình hiện tại của bản thân.
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Sau thông tin chia tay mới đây, Hòa Minzy-Minh Hải vẫn khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối cho một cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt.
Hậu chia tay, Hòa Minzy nhanh chóng cập nhật hình ảnh cá nhân trong chuyến du lịch còn Minh Hải gần như lặng im.
Mới đây, trên trang cá nhân, thiếu gia Minh Hải - tình cũ Hòa Minzy khiến cư dân mạng bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh gầy rộc, tiều tụy hậu chia tay kèm dòng trạng thái "57 kg".
Chỉ sau gần 2 tháng "đường ai nấy đi" với Hòa Minzy, Minh Hải đã giảm tận 15 kg. Số cân nặng giảm báo động này khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng cho tình hình sức khỏe của anh chàng.
Trước đó, Minh Hải từng khiến cư dân mạng ngỡ ngàng khi đăng tải tấm ảnh bế em bé sơ sinh và sánh đôi bên cô gái xinh đẹp. Không chỉ thế, anh còn tiết lộ đây là “con trai” của bạn thân qua dòng trạng thái: “Đi ăn thôi nôi vô tình gặp con trai thế là…”
Tuy nhiên, ít phút sau, danh tính em bé trong tấm hình đã được Minh Hải giải đáp. Theo tình cũ Hòa Minzy, bé trai trong ảnh chỉ là con đỡ đầu chứ không phải em trai bé Bo như mọi người vẫn nghĩ.
Fan hâm mộ vẫn luôn mong chờ cặp đôi Hòa Minzy - Minh Hải "nối lại tình xưa" vào một ngày không xa nhưng có lẽ điều đó khó có thể xảy ra, bởi hiện tại nữ ca sĩ đang ở Việt Nam còn thiếu gia Minh Hải vẫn bận bịu với công việc ở nước ngoài.