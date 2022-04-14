Tiết Cương lấy vợ để 'dằn mặt' Cát Tường?

Trước thông tin nam diễn viên Tiết Cương kết hôn khi sắp 50 tuổi, nhiều người hoài nghi và cho rằng đám cưới này thực chất là giả, tất cả chỉ là để "dằn mặt" MC Cát Tường.

Trịnh Minh Dũng - một đàn em thân thiết với Tiết Cương vừa qua đã đăng tải một vlog lên tiếng về những lời đồn xoay quanh đám cưới của đàn anh. Anh cho hay, không phải chỉ khán giả là bất ngờ mà ngay cả anh rất thân với Tiết Cương còn khó tin khi nghe nam diễn viên tuyên bố kết hôn. Trịnh Minh Dũng cũng bất ngờ khi người anh thân thiết của mình kết hôn - Ảnh: Internet "Nhiều người nghi ngờ, còn bảo đây là đám cưới giả, anh Tiết Cương cố tình dựng lên đám cưới để làm gì đó. Đây thực sự là đám cưới thật, không phải đám cưới giả đâu." - Trịnh Minh Dũng nói.

Đám cưới của Tiết Cương bị nhiều người đồn là giả - Ảnh: Internet Trịnh Minh Dũng còn tiết lộ, nhiều cư dân mạng còn chỉ ra rằng Tiết Cương thể hiện tình cảm với vợ mình mà như "đang đóng kịch". Hay thậm chí có người còn quá đáng hơn khi khẳng định Tiết Cương không nghiêm túc, nếu là nhà gái thì sẽ không bao giờ gả con cho anh,... Chung quy lại đều cho rằng nam diễn viên 49 tuổi chỉ đang làm đám cưới giả. Nam diễn viên nói thêm, nhiều người hay gán ghép Tiết Cương với Cát Tường nhưng cả hai chỉ là tri kỷ, bạn bè mà thôi. Có khán giả thậm chí nghi ngờ Tiết Cương lấy vợ là để "dằn mặt" Cát Tường và cả hai thật sự có tình cảm với nhau sau khi xem xong clip nam diễn viên lì xì cho nữ MC 1000 USD.

Tiết Cương thực chất chỉ lì xì cho Cát Tường 200.000 đồng chứ không phải 1000 USD - Ảnh: Chụp màn hình "Tôi nghĩ khán giả đang suy diễn và gán ghép quá đà rồi. Là một người em thân thiết với cả Tiết Cương lẫn Cát Tường, tôi nghĩ điều này là không thể xảy ra. Tôi khẳng định, không có chuyện Tiết Cương lì xì Cát Tường 1000 USD như trong clip đó. Không dễ mà ăn được của Tiết Cương. Thực chất, hôm đó Tiết Cương chỉ lì xì Cát Tường 200.000 đồng thôi, 1000 USD kia là diễn trò. Tôi ngồi đó nên tôi biết." - Trịnh Minh Dũng tiết lộ. Dòng trạng thái đầy ẩn ý của Cát Tường vào ngày Tiết Cương lấy vợ làm nhiều người lầm tưởng - Ảnh: Chụp màn hình Nói về dòng trạng thái mà Cát Tường đăng tải trên trang cá nhân của mình lúc 4h sáng ngày đám cưới của Tiết Cương, Trịnh Minh Dũng cũng khẳng định đã liên hệ với đàn chị và nhận được câu trả lời là bài đăng đó không hề liên quan đến Tiết Cương. Lần nữa nam diễn viên khẳng định, hai anh chị thân thiết của mình không hề có tình cảm vượt xa hơn mức bạn bè. "Tôi khuyên mọi người nên chấp nhận sự thật này và chúc phúc cho Tiết Cương. 50 tuổi rồi Tiết Cương mới thoát ế, cưới được vợ. Tiết Cương và Cát Tường chỉ là bạn tri kỷ thôi." - Trịnh Minh Dũng nhấn mạnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tiet-cuong-lay-vo-de-dan-mat-cat-tuong-462181.html