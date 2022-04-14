Giá vàng lên đỉnh nhưng Tiết Cương vẫn 'chiều lòng' cô dâu mới, nhìn vào 'của hồi môn' mới choáng

Hậu trường 14/04/2022 10:31

Thật ra nghệ sĩ Tiết Cương đã âm thầm chuẩn bị của hồi môn cho cô dâu mới từ hồi Tết.

Những ngày vừa qua, thông tin về nghệ sĩ hài Tiết Cương lên xe hoa, chính thức kết thúc cuộc đời độc thân đã khiến cộng đồng mạng bất ngờ, mừng vui cho anh. Theo đó, đám cưới của Tiết Cương được tổ chức giản dị ở quê cô dâu thuộc huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ vào đúng dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Vì đường xá khá xa xôi nên nam nghệ sĩ chỉ mời một số bạn bè và đồng nghiệp thân thiết đến chung vui cùng anh.

Giá vàng lên đỉnh nhưng Tiết Cương vẫn 'chiều lòng' cô dâu mới, nhìn vào 'của hồi môn' mới choáng - Ảnh 1

Giá vàng lên đỉnh nhưng Tiết Cương vẫn 'chiều lòng' cô dâu mới, nhìn vào 'của hồi môn' mới choáng - Ảnh 2
Nhiều nghệ sĩ không ngại đường xa đến chúc mừng đám cưới Tiết Cương. - Ảnh: FB Minh Hà

 

Không những khiến công chúng có phần bất ngờ khi bí mật tổ chức lễ cưới, mà nhan sắc bà xã Tiết Cương cũng gây chú ý không kém. Hơn nữa, mới đây, một số netizen còn "soi" ra được chi tiết hiếm hoi cho rằng nam nghệ sĩ đã âm thầm chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho lễ cưới của mình từ tận Tết.

 

Giá vàng lên đỉnh nhưng Tiết Cương vẫn 'chiều lòng' cô dâu mới, nhìn vào 'của hồi môn' mới choáng - Ảnh 3
Tiết Cương quỳ gối đeo nhẫn cưới cho bà xã. - Ảnh Internet

 

Tại buổi lễ, Tiết Cương quỳ gối đeo nhẫn cho bà xã trước sự cổ vũ của mọi người. Sau đó, anh gửi lời cảm ơn đến bạn bè, người quen đã dành thời gian đến chúc phúc cho mình. Diễn viên Vật chứng mong manh còn chia sẻ thêm: "Tôi xin tuyên bố là từ nay chấm dứt những ngày ăn mì gói, ăn lẩu ngoài đường. Giờ tôi đã chuyển qua ăn cơm nhà nha quý vị". Chia sẻ của anh nhận được tràng vỗ tay từ phía đồng nghiệp.

Theo đó, khi nhiều netizen xem lại những hình ảnh vào đầu năm 2022 và đồn đoán rằng nam diễn viên đã đưa ra dự báo trước hôn lễ của mình bằng màn khoe "của hồi môn" thú vị.

Cụ thể, theo hình ảnh trên trang cá nhân của mình, nam diễn viên đã diện bộ dây chuyền kèm vòng tay được làm từ vàng có giá trị lớn. Có thể ước tính sơ sơ thì số lượng trang sức mà Tiết Cương đang đeo trên người có giá lên đến vài lượng vàng cũng chẳng ít gì. Đáng chú ý, chưa kể vào thời điểm ấy, giá vàng vẫn đang lên đỉnh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, quả thật anh chàng không hổ danh là đại gia ngầm của showbiz đây mà! 

Giá vàng lên đỉnh nhưng Tiết Cương vẫn 'chiều lòng' cô dâu mới, nhìn vào 'của hồi môn' mới choáng - Ảnh 4
Tiết Cương diện vòng vàng hồi đầu năm khiến nhiều netizen cho rằng đây chính là "của hồi môn" mà anh chuẩn bị cho đám cưới. - Ảnh Internet

Khi nam diễn viên Hướng nghiệp chia sẻ khoảnh khắc khoe tài sản đã nhận được những lời chúc mừng từ nhiều người. Nhưng thật tiếc rằng vào thời điểm ấy, lại chẳng ai nghĩ đến việc Tiết Cương đã chuẩn bị số vòng vàng trang sức đó để làm của hồi môn cho cô dâu.

Bên cạnh những lời chúc phúc, chung vui cho vợ chồng nghệ sĩ hài Tiết Cương, nhiều cư dân mạng cũng nhanh chóng đổ dồn sự chú ý đến vợ mới cưới của nam diễn viên bởi trước đây anh chưa từng công khai hay hé lộ gì về bạn gái mình.

Giá vàng lên đỉnh nhưng Tiết Cương vẫn 'chiều lòng' cô dâu mới, nhìn vào 'của hồi môn' mới choáng - Ảnh 5
Vợ chồng Tiết Cương chụp ảnh cùng Lý Hải - Minh Hà. - Ảnh: FB Minh Hà

Được biết bà xã của Tiết Cương có tên là Ngọc Thưởng, quê ở Cần Thơ. Người đẹp không phải là người của công chúng hay tham gia bất kỳ dự án nghệ thuật nào. Vợ Tiết Cương sở hữu nét đẹp mộc mạc, dáng người mỏng manh, đúng chuẩn con gái miền Tây. Nhìn vào loạt ảnh trong ngày trọng đại, có thể thấy bà xã Tiết Cương sở hữu gương mặt trẻ trung, rạng ngời trong bộ áo dài màu hồng giản dị. Thậm chí trong vài tấm chụp cùng Minh Hà - bà xã Lý Hải vốn nổi tiếng là mỹ nhân có nhan sắc không tuổi, Ngọc Thưởng vẫn không hề bị lép vế.

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