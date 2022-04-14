Về quê 'ở ẩn' hậu ồn ào, Thương Tín nói rõ quan hệ hiện tại với tình cũ, 'buồn ơi là buồn' khi một đồng nghiệp cùng tên ra đi

Theo đó, Thương Tín cho biết hiện tại vẫn đang sống ở quê nhưng bản thân vốn đã quen với nhịp sống đô thị nên giờ về quê "thấy buồn ghê lắm". Vợ nam tài tử đang bên nhà ngoại còn anh ở đây với mẹ mình. Cả hai vẫn gặp nhau chẳng qua không ở chung một chỗ. "Có đứa con rồi, đó là sợi dây ràng buộc lớn".

Thời gian vừa qua, cái tên Thương Tín nhận được sự chú ý của dư luận khi có liên quan đến ồn ào quyên góp từ thiện. Bẵng đi một thời gian, nam diễn viên trở nên im hơi lặng tiếng và về sống ở quê cùng gia đình. Mới đây, trao đổi với Tiền Phong, nam diễn viên "Biệt động Sài Gòn" đã có những chia sẻ xoay quanh cuộc sống hiện tại cũng như những dự định sắp tới của mình.

Đáng chú ý, trong bài phỏng vấn, Thương Tín cũng nhắc đến một số nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz Việt. Đầu tiên là tình cũ Diễm My - " nữ hoàng ảnh lịch " vang danh một thời. Khi được hỏi về mối quan hệ hiện tại của cả hai, Thương Tín khẳng định:"Tôi không bị phụ nữ thù hằn. Họ vẫn tốt với tôi".

Nếu có cơ hội, Thương Tín muốn đóng thêm vài vai diễn nửa trước khi "dẹp nghề". Anh vui vì đã để lại cho đời nhiều vai diễn, trong đó có cả vai kinh điển như vai trong "Biệt động Sài Gòn”"hay "Tướng cướp Bạch Hải Đường",...

Diễn viên Thương Tín và Diễm My - Ảnh: Internet

Nói về tình cũ, Thương Tín thừa nhận Diễm My rất đẹp và duyên dáng. Với Thương Tín, đẹp về hình thức không quan trọng vì nó sẽ phai mòn theo năm tháng còn "cái duyên" sẽ rất bền với thời gian.

Được biết, "nữ hoàng ảnh lịch" và Thương Tín yêu nhau chừng hai năm, khoảng vào cuối những năm 1980. Khi ấy, Diễm My tham gia dự án phim do nam tài tử làm đạo diễn. Chia sẻ với VnExpress, nữ nghệ sĩ cho biết: "Trong chuyện tình này, tôi muốn nói rõ ràng rằng tôi là người chủ động tấn công tình cảm anh Thương Tín chứ không phải anh ấy có ý với tôi trước. Thật sự, thời điểm đó, tôi luôn cảm nhận nếu mình không chiếm được trái tim của người đàn ông này thì sẽ là một điều đáng tiếc trong cuộc đời mình. Thế là tôi "tấn công" thôi. Nhưng khi đã đến với nhau một thời gian, khi nhận ra anh ấy không hoàn toàn thuộc về mình một cách trọn vẹn thì tôi là người chủ động rút lui. Chuyện tình cũng nhẹ nhàng đi qua, không phải ai bỏ hay có chuyện gì ghê gớm".

'Nữ hoàng ảnh lịch' sau hơn 2 thập kỷ vẫn giữ được sắc vóc đáng ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Tiếp theo đó, Thương Tín cũng đề cập đến người đồng nghiệp thân thiết là NSƯT Chánh Tín. Trước câu hỏi có hay không việc anh "ghen" với vẻ đẹp trai của Chánh Tín, Thương Tín thẳng thắn: "Chánh Tín đẹp trai nhất luôn. Còn tôi đâu có đẹp. Nhưng tôi không tị với Chánh Tín. Mỗi người có nét riêng. Anh ấy đẹp kệ anh ấy chứ! Hai anh em cũng thân nhau, cũng hay đi nhậu, dù hai người hai thái cực, hai phong cách. Từ ngày Chánh Tín ra đi, Bùi Thương Tín ở lại buồn ơi là buồn!".

Thương Tín (trái) bên Chánh Tín trong một cảnh phim "Ván bài lật ngửa" - Ảnh: Internet

Được biết, "Ván bài lật ngửa" là phim đầu tiên Thương Tín đóng cùng Chánh Tín. Trong phim, Chánh Tín đóng vai chính - đại tá Nguyễn Thành Luân, nhà tình báo hoạt động trong lòng địch ở Sài Gòn thời Mỹ - Diệm. Thương Tín đóng vai phụ - thiếu tá Lê Như Vọng. Diễn chung nhiều cảnh, cả hai gắn bó hàng tháng trời trên phim trường. Từ Ván bài lật ngửa, hai diễn viên trở thành bạn bè của nhau. Sau này, Chánh Tín mở quán nhậu, Thương Tín thường xuyên đến ủng hộ.

NSƯT Chánh Tín đã qua đời - Ảnh: Internet

Không may, vào rạng sáng ngày 4/1/2020, nghệ sĩ Chánh Tín đột ngột qua đời tại nhà riêng. Ông ra đi trong giấc ngủ, chưa kịp nhắn nhủ gì cho gia đình. Tại tang lễ của NSƯT Chánh Tín vào chiều ngày 6/1/2022 , Thương Tín cũng có mặt và thắp nén hương chia buồn cùng gia đình.