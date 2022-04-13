Về quê 'ẩn mình' gần nửa năm, NS Thương Tín chua xót thú nhận 'khó hòa nhập cuộc sống, buồn ghê lắm'

NS Thương Tín chua xót thú nhận khó hòa nhập với cuộc sống hiện tại ở quê nhà.

Vừa qua, showbiz Việt không khỏi xôn xao trước ồn ào nghệ sĩ Thương Tín tố Trịnh Kim Chi không minh bạch tiền từ thiện mà khán giả quyên góp cho ông. Mới đây, trao đổi với Tiền Phong, NS Thương Tín đã có những chia sẻ về mối quan hệ hiện tại với đàn em sau ồn ào và cuộc sống ở quê nhà gần nửa năm nay. Cụ thể, nói về mối quan hệ giữa mình và Trịnh Kim Chi, Thương Tín cho biết hiện giờ đã tốt hơn trước. Trước Tết Nguyên đán, nam nghệ sĩ đã chủ động liên lạc với Trịnh Kim Chi để làm hòa, bỏ qua chuyện cũ. Thương Tín đã nói với Trịnh Kim Chi rằng người nào thắng cũng chẳng được gì và nữ diễn viên đã đồng ý.

Khi đó, nghệ sĩ Thương Tín cũng mong muốn có dịp gặp mặt Trịnh Kim Chi để xóa bỏ những hiểu lầm nhưng đến bây giờ, hai người vẫn chưa thể gặp vì Trịnh Kim Chi mắc COVID-19 và sau khi khỏi bệnh thì bận rộn với nhiều công việc khác. Vụ ồn ào giữa ông và Trịnh Kim Chi gây không ít xôn xao - Ảnh: Internet Trước đó, từ tết đến nay, Thương Tín đã “ém” mình ở quê tuy nhiên nam tài tử cho biết bản thân là một người ham vui, cảm thấy khó hòa nhập với cuộc sống tĩnh lặng ở quê nhà. Bản thân cũng không biết những công việc đồng áng nên ở quê khá buồn chán. Ông nói: "Không phải tôi không yêu quê, không thích quê, vì hiện tại tôi vẫn đang ở quê đây. Nhưng tôi quen với nhịp sống đô thị, bây giờ về quê tôi thấy buồn ghê lắm. Không có bạn tri kỷ".

Khi được hỏi về cuộc sống ở quê yên ả hơn thành phố. Thương Tín cũng chia sẻ: “Tất nhiên là yên bình, không đụng chạm. Nhưng tôi thấy đụng chạm vui hơn chứ. Ở quê buồn, sáng rồi tới chiều, chiều lại đến tối… Tối lại chờ sáng". Hé lộ thêm về cuộc sống với vợ hiện tại, Thương Tín cho hay, vợ anh vẫn ở bên nhà ngoại, còn bản thân anh đang ở cùng với mẹ. Dù 2 người không ở chung nhưng vẫn thường xuyên gặp mặt. Anh tiết lộ con cái chính là sợi dây ràng buộc lớn nên không có chuyện 2 người xa mặt cách lòng. Nam nghệ sĩ cho biết không ở chung với vợ nhưng vẫn thường xuyên gặp mặt - Ảnh: Internet Nói thêm về dự định khi trở lại Sài Gòn, Thương Tín cho hay: “Mấy nơi cũng mời tôi dạy diễn xuất nhưng tôi cũng e ngại một chút vì không có khả năng sư phạm. Cũng có mấy nơi thuê làm bảo vệ. Tôi thì bảo vệ ai, bảo vệ mình còn chưa xong? Có dạo tôi làm ở nhà sách. Họ mời tôi đến làm, nhiệm vụ của tôi là quan sát các nhân viên bán sách xem ai trì trệ thì nhắc nhở. Tôi bảo, chuyện này tôi làm không được, là mấy em phụ nữ làm sao được? Đã thế, ngày ngày đi làm còn phải điểm danh bằng vân tay, sáng vô bấm cái, nghỉ trưa bấm một cái, chiều 5 giờ lại bấm một cái… Tôi làm mấy lần chịu hết nổi, thôi bỏ. Không “chơi” cái đó. Cái việc đó nhàm chán lắm. Làm một việc không phải nghề của mình cũng không thú vị. Để rồi tính xem sao”.

Thương Tín chia sẻ ‘lời ruột gan’ về con gái, hé lộ ước nguyện của bản thân Mới đây, nam nghệ sĩ Thương Tín đã có những trải lòng, tâm sự về cuộc sống của mình khiến cư dân mạng chú ý.

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