Thương Tín ra sao sau cơn đột quỵ: Tiết lộ tình cảnh hiện tại khiến nhiều người vừa xót xa vừa trách

Thương Tín sau đó cũng chia sẻ về sức khỏe hiện tại của bản thân sau cơn đột quỵ: "Tôi không khỏe lắm nhưng cũng bình thường. Nãy giờ báo chí điện cho tôi quá trời, hỏi tôi sống hay chết. Nhưng qua tin đồn này tôi mới thấy mọi người còn quan tâm đến mình. Vậy là vui rồi. Nhiều khi sống chết không ai hay, không ai quan tâm mới buồn".

Chiều qua ngày 29/3, thông tin diễn viên Thương Tín đột ngột qua đời ở tuổi 66 khiến nhiều người vô cùng bàng hoàng. Tuy nhiên, nam diễn viên sau đó đã lên tiếng đính chính là cho biết đây là tin giả, còn bản thân ông vẫn đang sống bình thường tại quê cùng vợ, con.

Còn nhớ vào thời điểm Thương Tín bất ngờ nhập viện vì đột quỵ, từng là nam tài tử đình đám một thời, thông tin nhanh chóng khiến nhiều người vô cùng xót xa. Trịnh Kim Chi sau đó đã đứng ra nhận hỗ trợ quyên góp cho nam diễn viên sau khi biết hoàn cảnh khó khăn của ông.

Tuy nhiên, nhiều tháng sau Thương Tín lại bất ngờ tố ngược đàn em mập mờ trong chuyện tiền nong này. Sự việc khiến đôi bên sứt mẻ tình cảm, còn nam diễn viên phải nhận nhiều chỉ trích của khán giả. Bỏ qua những thị phi Thương Tín sau đó cho biết ông sẽ đi làm shipper để trang trải cuộc sống. Công việc giao hàng giúp ông có thu nhập, không phải lo chi phí ăn ở, giải quyết phần nào khó khăn.

Tuy nhiên, cũng chỉ được vài tháng, Thương Tín cho biết ông đã nghỉ làm shipper và quyết định về quê Phan Rang - Ninh Thuận sinh sống. Ông bỏ làm shipper vì sức khỏe không còn phù hợp. Về quê cùng vợ con, nam diễn viên tiếp tục thất nghiệp và gặp khó khăn.

Sau nhiều ồn ào, cuộc sống Thương Tín hiện vẫn chưa thể khá khẩm hơn dù trước đó nhận được số tiền quyên góp không nhỏ từ khán giả cả nước. Trải qua cơn đột quỵ khiến sức khỏe ông cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đến tận bây giờ di chứng của nó vẫn còn tồn tại, nam diễn viên cho biết sức khỏe mình chưa khỏe hẳn, còn mệt khi đi bộ và gặp nhiều khó khăn trong di chuyển vì chân khá yếu.

Hiện tại, Thương Tín cho biết bản thân muốn được quay lại thành phố đóng phim làm việc để trang trải cuộc sống. Về ồn ào với Trịnh Kim Chi, Thương Tín cho biết ông đã gọi điện nói chuyện làm hòa nhưng không được đàn em đồng ý. Lần tới trở lại TP.HCM, Thương Tín dự định đến gặp trực tiếp Trịnh Kim Chi để giải quyết hết mọi vướng mắc.