Thương Tín tái xuất màn ảnh sau loạt ồn ào, đóng cùng mỹ nhân đình đám của showbiz Việt?

Hậu trường 07/01/2022 09:13

Sau nhiều ồn ào với Trịnh Kim Chi, diễn viên Thương Tín được cho là sẽ sớm trở lại màn ảnh Việt, đặc biệt sẽ góp mặt cùng nhiều mỹ nhân đình đám của showbiz Việt.

“Vũ trụ mỹ nhân” hiện đang là dự án phim ảnh được mong chờ nhất màn ảnh rộng Việt Nam. Góp mặt trong sự kiện của dự án vừa qua có sự xuất hiện của các mỹ nhân đình đám Vbiz như: Ninh Dương Lan Ngọc, Kaity Nguyễn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Phương Anh Đào, NSND Lê Khanh, Khương Lê, Trịnh Thảo, Trang Hý, Trúc Anh…

Thương Tín tái xuất màn ảnh sau loạt ồn ào, đóng cùng mỹ nhân đình đám của showbiz Việt? - Ảnh 1

Cũng trong sự kiện, cặp đôi đạo diễn Bảo Nhân - Namcito đã chính thức chia sẻ thông tin về việc tham gia của diễn viên Thương Tín trong dự án. Theo đó, đạo diễn Namcito cho biết đã có cuộc gặp gỡ với diễn viên Thương Tín để trao đổi nhưng chưa thể hé lộ cụ thể. Nam đạo diễn không quan tâm đến những vấn đề ồn ào của Thương Tín và cho biết nếu phù hợp vẫn sẽ sẵn sàng mời anh tham gia.

Thương Tín tái xuất màn ảnh sau loạt ồn ào, đóng cùng mỹ nhân đình đám của showbiz Việt? - Ảnh 2

“Thương Tín là một diễn viên kỳ cựu mà cả Bảo Nhân và tôi đều rất yêu mến. Thời điểm trước dịch, chúng tôi có tìm kiếm những gương mặt phù hợp và đã có một cuộc gặp gỡ duy nhất với anh Tín.

Đến giờ mọi thứ vẫn bí mật và dàn cast của phim sẽ được công bố trong thời gian tới. Tôi cũng có nghe qua những thông tin liên quan đến anh Tín, nhưng đó là những vấn đề cá nhân. Khi làm việc với ai điều chúng tôi quan tâm là năng lực của họ, sau đó nếu quyết định hợp tác mới đánh giá đến nhiều yếu tố khác” - đạo diễn Namcito cho biết

Thương Tín tái xuất màn ảnh sau loạt ồn ào, đóng cùng mỹ nhân đình đám của showbiz Việt? - Ảnh 3

Trước mắt dàn mỹ nhân đình đám trong dự án đã được công bố với những cái tên như: Ninh Dương Lan Ngọc, Kaity Nguyễn, Jun Vũ, Diễm My 9X, Phương Anh Đào. Nếu Thương Tín được xác nhận tham gia, như vậy, nam diễn viễn sẽ tái xuất màn ảnh rộng cùng loạt mỹ nhân đình đám này sau hàng chục năm vắng bóng.

Trong thời gian tới, nhiều gương mặt khác cũng sẽ được bộ đôi đạo diễn công bố với những vai trò đặc biệt trong hai dự án nói trên cũng như nhiều dự án khác.

Thương Tín tái xuất màn ảnh sau loạt ồn ào, đóng cùng mỹ nhân đình đám của showbiz Việt? - Ảnh 4

Thời gian vừa qua, Thương Tín là cái tên được nhiều khán giả quan tâm khi vướng đến ồn ào tiền từ thiện cùng Trịnh Kim Chi. Sau khi lên tiếng tố người từng giúp đỡ mình lúc khó khăn là Trịnh Kim Chi - nhập nhằng tiền từ thiện, Thương Tín dường như đã bị mất điểm trầm trọng trong mắt khán giả và bị nhiều đồng nghiệp quay lưng.

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Từ khóa:   Thương Tín Ninh Dương Lan Ngọc Thương Tín - Trịnh Kim Chi

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