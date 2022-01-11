Ở thời kỳ đỉnh cao, anh là nam tài tử điển trai, một đêm tiêu cả cây vàng, các thiếu nữ vây quanh chỉ mong được anh để ý. Chính bản thân Thương Tín cũng không thể nhớ nổi đã có bao nhiêu cô gái bước qua đời mình. Mặc dù vậy, Thương Tín cho biết đó chỉ là số đào hoa, còn bản thân anh không phải kẻ lăng nhăng như lời đồn. Anh yêu nhiều nhưng không yêu cùng lúc, phải chia tay người này, Thương Tín mới yêu người khác.

Bén duyên với nghệ thuật từ khi mới 13 tuổi, nghệ sĩ Thương Tín từng là cái tên đình đám 1 thời của màn ảnh Việt. Tuy nhiên, đáng tiếc, thời điểm hiện tại nam nghệ sĩ không còn hoạt động nghệ thuật nữa, thay vào đó, nhắc đến anh, khán giả chỉ còn nhớ đến những ồn ào tiền bạc, những cuộc ăn chơi xa hoa và hàng trăm mối tình thoáng qua.

Mẹ cô là Phó giám đốc một đoàn hát tại TP.HCM, gia đình rất khá giả. Điều đáng nói là ba của Hồng Nhung lại là bạn thân của Thương Tín. Khi biết con gái của mình yêu Thương Tín, ông đã ra sức ngăn cản với lý do: “Ba là bạn thân của nó (Thương Tín - PV). Ba biết nó không yêu ai thật lòng đâu, chỉ vui chơi vậy thôi, chơi xong rồi bỏ chứ không lấy ai đâu”.

Nhắc đến mối tình mà bản thân “khắc cốt ghi tâm” nhất, Thương Tín cho biết đó chính là ca sĩ Mỹ Dung - người thua ông đúng... một con giáp (12 tuổi). Được biết ca sĩ Mỹ Dung tên thật là Hồng Nhung là gốc người Hoa, chuyên hát nhạc vũ trường, disco ở các phòng trà tại Q.5 (TP.HCM).

Mặc sự phản đối của gia đình, người yêu của Thương Tín sau đó vẫn quyết định bỏ theo nam tài tử. “Lúc đó, tôi đang ở trong phòng (do đoàn kịch cấp), thấy cô ấy xách vali qua, tôi ngỡ ngàng hỏi: "Em đi đâu vậy?". Cô ấy trả lời gọn lỏn: "Qua ở với anh chứ đâu". Vậy mà từ cái ngày đó, hai đứa sống với nhau ngót nghét gần 11 năm, không hôn thú cũng không đám cưới gì cả” - Thương Tín kể.

Ở bên nhau suốt thời gian dài, Thương Tín bắt đầu khát khao có một đứa con. Thế nhưng, đau đớn hơn là Hồng Nhung lại không muốn vậy. Thương Tín cho biết bạn gái đã đi phá thai đến 5-6 lần khiến nam tài tử sau đó phải quyết định chia tay. Tuy nhiên, trước khi chia tay, Thương Tín vẫn cho bạn gái quyền lựa chọn.

“Anh nói thật với em, mình sống với nhau cứ vậy hoài, không có gì thay đổi thì chán lắm. Chỉ có đứa con mới có thể thay đổi không khí trong nhà. Anh gia hạn cho em một năm, nếu không có con thì chúng ta chia tay” - Thương Tín kể.

Nghĩ rằng Thương Tín nói giỡn nên hết hạn một năm, Hồng Nhung vẫn không chịu có con. Nam tài tử sau đó cũng dứt áo ra đi. Thương Tin bảo đây là giai đoạn thử thách tình yêu, nếu còn yêu thì quay lại. Và dù không hôn thú, không đám cưới nhưng sau khi chia tay, ông vẫn quyết định chia một nửa tài sản cho người vợ thứ ba. Không cần giấy tờ cũng không cần phải ra tòa.

Sau khi chia tay, bạn gái Thương Tín làm ăn và trở nên giàu có, còn nam tài tử càng lúc càng đi xuống, thậm chí trở nên túng thiếu, cạn kiệt. Sau này, Hồng Nhung vẫn thường đề nghị quay trở lại nhưng Thương Tín thẳng thừng từ chối một phần vì tình cảm nguội lạnh, một phần vì sợ “lời ra tiếng vào”.

“Xa mặt cách lòng, một hai năm không ở bên nhau, tình cảm cũng nguội lạnh rồi. Mình không đủ can đảm để nói anh không còn yêu em nữa nên thôi, đành nói với cô ấy rằng: "Giờ em giàu còn anh nghèo. Anh mà trở lại với em người ta nghĩ anh "đào mỏ" nữa. Thôi, để khi nào anh làm ăn giàu gần bằng em rồi tính” - Thương Tín kể.

Thương Tín cho biết Hồng Nhung hiện đang ở Mỹ, thỉnh thoảng cũng có về Việt Nam và hai người cũng đi cà phê với nhau vài lần. Nói về người vợ hiện tại, nam diễn viên cho biết cả hai đến với nhau vì tình nghĩa, vì sự sẻ chia của hai người cô đơn chứ không có tình cảm lúc ban đầu.

Hiện tại, nam diễn viên đang vướng vào nhiều ồn ào khi tố người từng giúp đỡ mình lúc khó khăn là Trịnh Kim Chi nhập nhằng tiền từ thiện. Vụ việc khiến Thương Tín phải nhận về nhiều chỉ trích từ khán giả, những người đồng nghiệp từng giúp đỡ anh lúc khó khăn hiện cũng đều quay lưng.