Xót xa những dòng nhắn nhủ bản thân của MC Hoàng Oanh sau đổ vỡ hôn nhân với chồng ngoại quốc

Sau khi lên tiếng xác nhận tin đồn ly hôn là thật, động thái mới nhất của MC Hoàng Oanh nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Sau khi MC Hoàng Oanh thông báo đang làm thủ tục ly hôn với Jack Cole (chồng người Mỹ) sau nhiều năm gắn bó, cư dân mạng không khỏi bất ngờ và tiếc nuối cho cặp đôi "trai tài gái sắc này". Mới đây, người hâm mộ càng xót xa hơn trước động thái của cô nàng trên trang cá nhân của mình sau khi đổ vỡ hôn này. Cụ thể, Hoàng Oanh đã có dòng tâm sự nhắn gửi bản thân khiến ai nấy đều đồng cảm trên trang Instagram. Cô tâm sự: "Gửi những người đang cô đơn trong mùa lạnh lẽo. Luôn có ai đó chờ bạn ở cuối con đường. Chỉ có điều bạn phải tự lực vượt qua những thử thách của cuộc đời để xem mình có xứng đáng hay không".

Những dòng nhắn nhủ bản thân của MC Hoàng Oanh sau đổ vỡ hôn nhân - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, Hoàng Oanh cho biết: "Tôi và Jack vẫn sẽ cùng nhau yêu thương con, cùng nhau nuôi dạy con khỏe mạnh, hạnh phúc. Dù cho ba mẹ không còn là vợ chồng thì vẫn luôn là ba mẹ của con, vẫn là gia đình. Trước giờ, tôi đã cố gắng hết lòng, hết sức mình rồi nên giờ có thể bước tiếp". Nữ MC gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm của người thân, bạn bè trong thời gian qua. Cô nói con trai là động lực để bản thân vượt qua mọi khó khăn. Bên cạnh đó, chồng của nữ MC - Jack Cole cũng cho biết trên trang cá nhân: "Tiếc là chúng tôi không thể giải quyết mọi việc. Tin đồn ly hôn là sự thật. Chúng tôi sẽ cố gắng để nuôi dạy con trai luôn vui vẻ và khỏe mạnh".

Tổ ấm nhỏ của Hoàng Oanh trước khi tan vỡ khiến nhiều người ghen tị - Ảnh: FBNV Trước khi tan vỡ, vợ chồng Hoàng Oanh được nhiều khán giả xem là cặp đôi đẹp trong làng giải trí Việt. Cả hai gặp nhau năm 2017, Jack Cole chủ động theo đuổi nhưng gần một năm sau, Hoàng Oanh mới nhận lời yêu. Giai đoạn hẹn hò, Hoàng Oanh nhiều lần muốn bỏ cuộc vì cả hai cách xa nhau - người ở Singapore, kẻ ở Việt Nam, vài tuần mới gặp một lần. Tuy nhiên, sự chân thành của Jack Cole chinh phục cô. Tháng 8/2020, Hoàng Oanh sinh con đầu lòng. Cô vượt cạn khi không có chồng ở bên. Một tháng sau, cô đưa con trai sang Singapore đoàn tụ với Jack Cole. Tại đây, Hoàng Oanh thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng con. Vào cuối năm 2021, sau 16 tháng sống chung, cô ôm con về nước, còn chồng thì về Mỹ. Thời gian xa nhau, họ thống nhất thường xuyên gọi điện để cập nhật tình hình con cái. Tuy vậy, cả hai vướng tin đồn trục trặc tình cảm, đã chia tay. Gần đây, Jack sang TP HCM thăm con và cùng Hoàng Oanh giải quyết thủ tục ly hôn.

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