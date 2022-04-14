Hôn lễ cận kề, Minh Hằng chưa “chốt” được địa điểm tổ chức lễ cưới, từng có ý định tổ chức ở sân golf

Hậu trường 14/04/2022 09:44

Ngày cưới sắp diễn ra, Minh Hằng và bạn trai doanh nhân vẫn chưa tìm được địa điểm thích hợp tổ chức hôn lễ thế kỷ.

Sau màn cầu hôn hôm 14/3 của bạn trai doanh nhân 6 năm gắn bó, dự kiến hôn lễ thế kỷ của Minh Hằng dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới.

Hôn lễ cận kề, Minh Hằng chưa “chốt” được địa điểm tổ chức lễ cưới, từng có ý định tổ chức ở sân golf - Ảnh 1
Màn cầu hôn của "chồng đại gia" dành cho Minh Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại của đời mình, “bé Heo” đã tự tay chuẩn bị những chi tiết quan trọng từ váy cưới đến dàn khách mời và mới đây nhất là địa điểm tổ chức hôn lễ.

Mới đây, tối 13/4, Minh Hằng cho biết hai tuần qua cô tất bật chuẩn bị cho các công đoạn của lễ cưới. Cụ thể bé Heo đi nhiều nơi để tìm địa điểm tổ chức hôn lễ. Theo nữ diễn viên, sự kiện quan trọng của cuộc đời phải được chuẩn bị chu đáo.

"Bận rộn nhưng tôi thích vì được làm những thứ mình thích. Đợi 35 năm mới có ngày này, tôi muốn làm một đám cưới độc đáo. Thời gian qua, tôi đã đi nhiều nơi, lên rừng xuống biển, tới Đà Lạt, kể cả sân golf. Tôi thích Đà Lạt vì khung cảnh mơ mộng, không khí lạnh, rất lãng mạn. Tuy nhiên mỗi nơi có những ưu nhược điểm khác nhau và tôi chưa thể chốt được địa điểm”.

Hôn lễ cận kề, Minh Hằng chưa “chốt” được địa điểm tổ chức lễ cưới, từng có ý định tổ chức ở sân golf - Ảnh 2
Một trong những địa điểm Minh Hằng đi khảo sát - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, Minh Hằng còn cảm thấy bối rối, hoang mang khi phải lựa chọn váy cưới, nhẫn cưới. Nữ diễn viên bày tỏ: "Ban đầu, tôi nghĩ việc lựa chọn váy hay nhẫn cưới đơn giản bởi trong thời gian làm nghề, tôi đã thử quá nhiều phong cách, thương hiệu. Nhưng khi được các chuyên gia tư vấn, có quá nhiều kiến thức mới mẻ mà tôi không biết. Bây giờ, tôi vẫn chưa biết mình sẽ chọn váy cưới theo phong cách nào, chọn nhẫn cưới kiểu thế nào vì nó sẽ đi với mình đến cuối cuộc đời".

Hôn lễ cận kề, Minh Hằng chưa “chốt” được địa điểm tổ chức lễ cưới, từng có ý định tổ chức ở sân golf - Ảnh 3
Minh Hằng thử váy cưới - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, giọng ca “Người vô hình” từng chia sẻ về bộ cánh quan trọng trong ngày cưới sẽ do nhà thiết kế nổi tiếng Galia Lahav đích thân thực hiện. Trước đây những thiết kế của ông hoàng thời trang từng được các ngôi sao hạng A như Paris Hilton, Kirsten Corley, Beyonce… lựa chọn cho ngày cưới.

Bên cạnh việc chuẩn bị các khâu cho lễ cưới, Minh Hằng khẳng định cô không quên tập thể dục nâng cao sức khỏe, giữ vóc dáng. Đồng thời, cô cũng đi spa chăm sóc da, tóc.

Hôn lễ cận kề, Minh Hằng chưa “chốt” được địa điểm tổ chức lễ cưới, từng có ý định tổ chức ở sân golf - Ảnh 4
Minh Hằng ráo riết tập luyện nâng cao vóc dáng - Ảnh: Chụp màn hình

Với nữ diễn viên "Bẫy ngọt ngào", thời gian chuẩn bị cho lễ cưới bận rộn nhưng vui. Cô muốn lưu giữ từng khoảng khắc và coi đây là kỷ niệm đáng nhớ trong đời.

Hôn lễ cận kề, Minh Hằng chưa “chốt” được địa điểm tổ chức lễ cưới, từng có ý định tổ chức ở sân golf - Ảnh 5
Bé Heo bày tỏ niềm hạnh phúc trước màn cầu hôn - Ảnh chụp màn hình

Dự đoán đây sẽ là hôn lễ chấn động nhất nhì showbiz Việt trong năm 2022. Minh Hằng và bạn trai đã dồn hết công sức để sắp xếp và chuẩn bị trước thềm đám cưới. Các fan hâm mộ háo hức mong chờ hôn lễ phụ, chi phí hôn lễ mới là chính.

Sắp lên xe hoa, Minh Hằng bỗng chia sẻ buồn về tình cảm: 'Ai đó từng yêu thương mình rồi lại yêu thương người khác'

Sắp lên xe hoa, Minh Hằng bỗng chia sẻ buồn về tình cảm: 'Ai đó từng yêu thương mình rồi lại yêu thương người khác'

Minh Hằng bất ngờ đăng dòng trạng thái buồn về tình yêu khiến người hâm mộ hoang mang.

Xem thêm
Từ khóa:   minh hằng cưới minh hằng nữ ca sĩ Minh Hằng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 2 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 3 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 4 giờ 30 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 5 giờ 0 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 5 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?