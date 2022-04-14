Hôn lễ cận kề, Minh Hằng chưa “chốt” được địa điểm tổ chức lễ cưới, từng có ý định tổ chức ở sân golf

Ngày cưới sắp diễn ra, Minh Hằng và bạn trai doanh nhân vẫn chưa tìm được địa điểm thích hợp tổ chức hôn lễ thế kỷ.

Sau màn cầu hôn hôm 14/3 của bạn trai doanh nhân 6 năm gắn bó, dự kiến hôn lễ thế kỷ của Minh Hằng dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới. Màn cầu hôn của "chồng đại gia" dành cho Minh Hằng - Ảnh: Chụp màn hình Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại của đời mình, “bé Heo” đã tự tay chuẩn bị những chi tiết quan trọng từ váy cưới đến dàn khách mời và mới đây nhất là địa điểm tổ chức hôn lễ.

Mới đây, tối 13/4, Minh Hằng cho biết hai tuần qua cô tất bật chuẩn bị cho các công đoạn của lễ cưới. Cụ thể bé Heo đi nhiều nơi để tìm địa điểm tổ chức hôn lễ. Theo nữ diễn viên, sự kiện quan trọng của cuộc đời phải được chuẩn bị chu đáo. "Bận rộn nhưng tôi thích vì được làm những thứ mình thích. Đợi 35 năm mới có ngày này, tôi muốn làm một đám cưới độc đáo. Thời gian qua, tôi đã đi nhiều nơi, lên rừng xuống biển, tới Đà Lạt, kể cả sân golf. Tôi thích Đà Lạt vì khung cảnh mơ mộng, không khí lạnh, rất lãng mạn. Tuy nhiên mỗi nơi có những ưu nhược điểm khác nhau và tôi chưa thể chốt được địa điểm”.

Một trong những địa điểm Minh Hằng đi khảo sát - Ảnh: Chụp màn hình Ngoài ra, Minh Hằng còn cảm thấy bối rối, hoang mang khi phải lựa chọn váy cưới, nhẫn cưới. Nữ diễn viên bày tỏ: "Ban đầu, tôi nghĩ việc lựa chọn váy hay nhẫn cưới đơn giản bởi trong thời gian làm nghề, tôi đã thử quá nhiều phong cách, thương hiệu. Nhưng khi được các chuyên gia tư vấn, có quá nhiều kiến thức mới mẻ mà tôi không biết. Bây giờ, tôi vẫn chưa biết mình sẽ chọn váy cưới theo phong cách nào, chọn nhẫn cưới kiểu thế nào vì nó sẽ đi với mình đến cuối cuộc đời". Minh Hằng thử váy cưới - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, giọng ca “Người vô hình” từng chia sẻ về bộ cánh quan trọng trong ngày cưới sẽ do nhà thiết kế nổi tiếng Galia Lahav đích thân thực hiện. Trước đây những thiết kế của ông hoàng thời trang từng được các ngôi sao hạng A như Paris Hilton, Kirsten Corley, Beyonce… lựa chọn cho ngày cưới. Bên cạnh việc chuẩn bị các khâu cho lễ cưới, Minh Hằng khẳng định cô không quên tập thể dục nâng cao sức khỏe, giữ vóc dáng. Đồng thời, cô cũng đi spa chăm sóc da, tóc. Minh Hằng ráo riết tập luyện nâng cao vóc dáng - Ảnh: Chụp màn hình Với nữ diễn viên "Bẫy ngọt ngào", thời gian chuẩn bị cho lễ cưới bận rộn nhưng vui. Cô muốn lưu giữ từng khoảng khắc và coi đây là kỷ niệm đáng nhớ trong đời. Bé Heo bày tỏ niềm hạnh phúc trước màn cầu hôn - Ảnh chụp màn hình Dự đoán đây sẽ là hôn lễ chấn động nhất nhì showbiz Việt trong năm 2022. Minh Hằng và bạn trai đã dồn hết công sức để sắp xếp và chuẩn bị trước thềm đám cưới. Các fan hâm mộ háo hức mong chờ hôn lễ phụ, chi phí hôn lễ mới là chính.

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