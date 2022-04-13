Sắp lên xe hoa, Minh Hằng bỗng chia sẻ buồn về tình cảm: 'Ai đó từng yêu thương mình rồi lại yêu thương người khác'

Minh Hằng bất ngờ đăng dòng trạng thái buồn về tình yêu khiến người hâm mộ hoang mang.

Sau nhiều năm giấu kín như bưng chuyện tình cảm, cách đây không lâu, Minh Hằng vừa công khai được bạn trai cầu hôn và còn tiết lộ sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng 6 tới đây. Nữ ca sĩ cho rằng, tháng 6 là thời điểm thích hợp nhất để tổ chức hôn lễ bởi là tháng sinh nhật của cô, đồng thời đánh dấu 6 năm họ bên nhau.

Tuy nhiên, cận kề ngày lên xe hoa, nữ ca sĩ bất ngờ đăng tải dòng trạng thái buồn về tình yêu: "Cuối cùng tình yêu không có lỗi, chỉ là một ai đó đã từng yêu thương mình và rồi người đó lại yêu thương một người khác".

Minh Hằng công khai được bạn trai cầu hôn - Ảnh: FBNV

Dòng trạng thái ngay khi đăng tải khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng và không biết có sự cố gì xảy ra với chuyện tình cảm của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, được biết, đây chỉ là một câu giới thiệu cho dự án nghệ thuật sắp ra mắt.

Minh Hằng tiết lộ từ lúc lên ý tưởng cho đến ngày quay sản phẩm chỉ kéo dài tới hơn 1 tuần. Nữ ca sĩ tiết lộ, ý tưởng đến với cô một cách bất thình lình nên cô phải lập tức bắt tay vào làm ngay. Giọng ca 8X chia sẻ: "Tôi cảm thấy đây đúng thời điểm và tôi cần phải làm gì đó, nói gì đó với khán giả của mình. Bạn trai cũng ủng hộ tôi thực hiện dự án này".

Minh Hằng cho biết, từ lúc lên ý tưởng cho đến ngày quay sản phẩm này kéo dài tới hơn 1 tuần - Ảnh: FBNV

Hiện tại, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Minh Hằng đã thử sức qua nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên và thậm chí là nhà sản xuất phim. Cô cảm thấy nghệ thuật vẫn là con đường lâu dài của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sap-len-xe-hoa-minh-hang-bong-chia-se-buon-ve-tinh-cam-ai-do-tung-yeu-thuong-minh-roi-lai-yeu-thuong-nguoi-khac-461964.html