Trên trang cá nhân, Minh Hằng vừa chia sẻ loạt ảnh check in trước không gian biển tuyệt đẹp. Đáng chú ý, dòng trạng thái đính kèm, nữ ca sĩ còn úp mở: "1 tuần đi khắp các vùng biển xinh đẹp tìm nơi đẹp nhất cho em".

Minh Hằng hé lộ việc chọn bãi biển là địa điểm tổ chức đám cưới - Ảnh: FBNV

Bài đăng của nữ ca sĩ ngay lập tức nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng. Đồng thời, dân tình không khỏi được một phen bàn tán xôn xao, cho rằng Minh Hằng và chồng đại gia đi "khảo sát" địa điểm ấn tượng nhất để tổ chức hôn lễ. Bởi trước đó, Minh Hằng công bố "siêu đám cưới" của cô sẽ diễn ra vào tháng 6.