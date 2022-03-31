Minh Hằng 'chốt' địa điểm tổ chức siêu đám cưới, 'độc và đỉnh' cỡ nào mà tìm cả tuần mới ưng? Netizen đồn đoán nhìn là biết vung tiền hết cỡ

Hậu trường 31/03/2022 15:04

Đếm ngược thời gian diễn ra hôn lễ, Minh Hằng tiếp tục khiến cộng đồng mạng không khỏi hào hứng khi vừa tiết lộ địa điểm tổ chức "siêu đám cưới", có thể diễn ra ở một bãi biển tuyệt đẹp.

Trên trang cá nhân, Minh Hằng vừa chia sẻ loạt ảnh check in trước không gian biển tuyệt đẹp. Đáng chú ý, dòng trạng thái đính kèm, nữ ca sĩ còn úp mở: "1 tuần đi khắp các vùng biển xinh đẹp tìm nơi đẹp nhất cho em".

Minh Hằng 'chốt' địa điểm tổ chức siêu đám cưới, 'độc và đỉnh' cỡ nào mà tìm cả tuần mới ưng? Netizen đồn đoán nhìn là biết vung tiền hết cỡ - Ảnh 1
Minh Hằng hé lộ việc chọn bãi biển là địa điểm tổ chức đám cưới - Ảnh: FBNV

Bài đăng của nữ ca sĩ ngay lập tức nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng. Đồng thời, dân tình không khỏi được một phen bàn tán xôn xao, cho rằng Minh Hằng và chồng đại gia đi "khảo sát" địa điểm ấn tượng nhất để tổ chức hôn lễ. Bởi trước đó, Minh Hằng công bố "siêu đám cưới" của cô sẽ diễn ra vào tháng 6.

Minh Hằng 'chốt' địa điểm tổ chức siêu đám cưới, 'độc và đỉnh' cỡ nào mà tìm cả tuần mới ưng? Netizen đồn đoán nhìn là biết vung tiền hết cỡ - Ảnh 2
 Nhiều bình luận cho rằng Minh Hằng tìm địa điểm ấn tượng nhất để tổ chức hôn lễ - Ảnh: FBNV

Mặc dù mọi thông tin đám cưới của Minh Hằng chưa được công bố đầy đủ, tuy nhiên, thỉnh thoảng nữ ca sĩ tung vài hint liên quan đến hôn lễ, làm dân mạng không khỏi hào hứng. Cách đây vài ngày, trên các trang mạng xã hội xuất hiện loạt hình ảnh Minh Hằng đi thử váy cưới tại một cửa hàng váy cưới nổi tiếng ở Hà Nội.

Minh Hằng 'chốt' địa điểm tổ chức siêu đám cưới, 'độc và đỉnh' cỡ nào mà tìm cả tuần mới ưng? Netizen đồn đoán nhìn là biết vung tiền hết cỡ - Ảnh 3
Minh Hằng đi thử váy cưới tại một cửa hàng váy cưới ở Hà Nội - Ảnh: Internet

Đến thời điểm hiện tại, có thể thấy, tổng chi phí mà nữ ca sĩ cùng chồng đại gia bỏ ra cho hôn lễ là con số "khủng". Nhiều người cho rằng "siêu đám cưới" của Minh Hằng sẽ vô cùng hoành tráng và lộng lẫy. Hiện, người hâm mộ Minh Hằng đang mong chờ ngày có thể chiêm ngưỡng những hình ảnh hạnh phúc, xinh đẹp của nữ ca sĩ trong ngày trọng đại này.

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