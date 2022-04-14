Chế Linh 'không còn gì hối tiếc' khi được trở về biểu diễn ở quê hương Việt Nam

Chế Linh cho hay, khi sang nước ngoài định cư, ông chỉ ra đi với hai bàn tay trắng, mọi tài sản và người thân, kể cả vợ con đều ở lại Việt Nam. Sau này, vợ cũ của ông đã hủy hết tất cả các tư liệu, giải thưởng và kỷ niệm của ông.

Trong tập mới nhất của chương trình Chế Linh với dòng hồi ức được đăng tải trên kênh YouTube chính chủ của nam danh ca, giọng ca người Ninh Thuận đã tâm sự với khán giả những tiếc nuối của mình về các món đồ kỷ niệm xưa và niềm hân hoan, hứng khởi khi được quay về quê hương biểu diễn.

May thay, trong một lần nhìn mẹ ra tay đốt đi hết đồ kỷ niệm của cha, con trai Chế Linh là Chế Phong đã giữ lại một giải thưởng và gửi sang Canada nên hiện tại ông mới có thứ để hồi tưởng. Chế Linh chia sẻ, tuy giải thưởng này hiện tại đã cũ và méo mó nhưng ông vẫn giữ rất kỹ càng.

"Vợ tôi ( vợ cũ Chế Linh , mẹ của Chế Phong) đã tiêu hủy một số tư liệu quý giá, từ băng nhạc, sách báo tới đĩa nhựa, giải thưởng, huy chương. Tôi rất đau lòng nhưng cũng thông cảm cho vợ tôi." - Chế Linh hồi tưởng.

Sau này, một số người bạn của Chế Linh tại Việt Nam cũng gửi sang Canada cho ông nhiều sách báo, tư liệu về nam danh ca mà họ còn gìn giữ khiến ông rất trân quý. Tuy vậy, số tài tư liệu quý giá này lại trở thành thứ đồ bỏ đi chỉ sau một trận mưa lũ.

Ở tuổi 80, Chế Linh vẫn muốn cống hiến thêm cho nghệ thuật - Ảnh: Internet

"Không may năm đó, thành phố tôi ở lại gặp một trận mưa lớn khiến nhà cửa lụt lội. Toàn bộ báo chí và tư liệu về tôi được bạn bè gửi sang đã bị nước lũ làm ướt hết, dồn cục như đống bùn, chỉ còn lại một số ít. Tôi tiếc vô cùng." - Chế Linh nghẹn ngào nói.

Nói về việc trở về Việt Nam để cống hiến nghệ thuật, Chế Linh cho hay, dù nhiều người nói "đã đi rồi thì về làm gì nữa" nhưng ông không thể ngoảnh mặt lại với quê hương của mình được.

Chế Linh trong một lần về Việt Nam - Ảnh: Internet

Chế Linh vẫn còn nhớ như in những cột mốc mà ông được trở về Việt Nam biểu diễn. Cụ thể, ông được theo chân UNESCO để làm các công tác văn hóa của người Chăm vào năm 2007; năm 2008, Bộ Ngoại giao có ngỏ ý muốn tổ chức đêm nhạc cho ông nhưng ông không đồng ý; năm 2010, ông được ký hợp đồng biểu diễn chính thức ở Việt Nam.

"Tôi mong mỏi được về nước hát bằng được khi vẫn còn giọng hát, thân xác này. Tôi muốn về với quê hương, về với khán giả. Cuối cùng thì tôi đã làm được, tôi vô cùng sung sướng, hạnh phúc." - Chế Linh bộc bạch.