Mới đây, xuất hiện tại một chương trình, danh ca Chế Linh đã lần đầu có những trải lòng về một sự cố khó quên nhất trong sự nghiệp của mình. Nam nghệ sĩ cho biết dù gặp phải không ít những tin đồn thất thiệt trong sự nghiệp, thế nhưng, tin đồn về việc danh ca Chế Linh "dùng bùa ngải đi cua gái" là tin đồn ảnh hưởng đến cuộc sống của ông nhiều nhất.

Ông kể lại: "Có một tờ báo đã dành tới 29 số báo để chỉ trích, phê bình tôi, rồi hàng chục tờ báo khác cũng đánh tôi tới tấp. Dư luận xã hội xôn xao về tôi, khán giả đàm tiếu, khiến tôi vô cùng hoang mang, sợ hãi, không biết phải làm như thế nào.

Ở thời điểm đó, việc mê tín dị đoan là không chấp nhận được, vậy mà người ta lại đồn tôi dùng bùa ngải để đi cua gái. Sau đó, tôi tìm đến tòa soạn báo đã đăng liên tiếp 29 số chỉ trích tôi để nhờ đính chính. Vậy mà 6 rưỡi sáng hôm sau, các phóng viên, nhà báo ồ ạt tới nhà tôi.

Rất may, tôi đã chuẩn bị từ trước. Tôi bảo mấy đứa em ở nhà lo sẵn cà phê, trà bánh, nước để mời các nhà báo. Thấy giới báo chí tới, tôi liền ra chào hỏi đàng hoàng. Chúng tôi cùng nhau uống cà phê, trò chuyện vui vẻ lắm. Tôi cũng trao đổi câu chuyện của mình cụ thể.

Tuy nhiên, họ cứ xoáy vào chuyện tôi dùng bùa ngải để hỏi. Tôi phải đứng dậy và nói: "Mẹ tôi sinh tôi ra là con trai, có đầy đủ tay chân, mọi chức năng của một người đàn ông. Tôi có cua gái hay không cũng là chuyện bình thường. Con gái mê tôi vì tôi là đàn ông. Ai nói tôi dùng bùa ngải thì tôi xin thưa, bùa ngải của tôi chính là một người đàn ông chuẩn đàn ông".

Chính thái độ của nam nghệ sĩ khiến ông sau đó tiếp tục bị công kích dữ dội về việc dùng bùa ngải, ông bị cho là làm mất thuần phong mỹ tục và liên tục bị châm biếm trên các trang báo. Suốt thời gian dài từ đó đến nay, ông vẫn luôn phải sống trong tin đồn không có lời giải đáp này, không ai biết sự thật thực sự phía sau tin đồn này là đúng hay không, dù nam nghệ sĩ đã lên tiếng đính chính, phản hồi.

"Đến giờ, mọi chuyện đã qua, tôi cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ ôn lại chuyện xưa. Tôi và báo giới vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Báo chí ngày nay cũng khác xưa nhiều rồi" - nam nghệ sĩ chia sẻ.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, đời sống riêng của Chế Linh cũng vô cùng đặc biệt. Ông hiện vẫn là nam danh ca giữ "kỷ lục" khi trải qua 4 đời vợ, 14 con cùng rất đông các cháu. Danh ca Chế Linh đến nay vẫn thường xuyên dính tin đồn về việc có con rơi rải rác ở khắp nơi trên thế giới. Hiện tại, Chế Linh đang sống cùng vợ thứ 4 rất bình an ở Canada.

Chế Linh sinh năm 1942, nổi danh với những ca khúc nhạc vàng. Cho tới nay dù đã gần 80 tuổi nhưng giọng hát rất riêng biệt của ông vẫn còn được rất nhiều người yêu quý. Ông từng được xếp vào hàng “tứ trụ nhạc vàng”, cùng với Duy Khánh, Nhật Trường, Hùng Cường. Bước vào tuổi xế chiều nhưng hiện ông vẫn khỏe mạnh và phong độ. Các đêm diễn của Chế Linh trong hay ngoài nước khán giả vẫn đến xem đông.