Hoài Linh lên lịch diễn hội chợ, netizen hỏi gắt: 'Hết tiền rồi hả?'

Lịch diễn mới nhất của Hoài Linh khiến nhiều cư dân mạng tranh cãi gay gắt vì tuy đã ở ẩn lâu nay nhưng nam danh hài vốn là sao hạng A, sao lại diễn ở hội chợ?
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Tuy đã được "minh oan" vụ tiền từ thiện từ lâu nhưng Hoài Linh vẫn chọn một cuộc sống ẩn dật, vô cùng kín tiếng. Số lần mà nam danh hài trở lại với nghệ thuật gần đây chỉ đếm được trên đầu ngón tay là nhận huy chương Vàng huy chương Vàng cho vai diễn ông Tài trong vở kịch Lạc Giữa Biển Người tại Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021 và tham gia diễn xuất trong bộ phim điện ảnh Mến Gái Miền Tây.
Mới đây, một fanpage chuyên cập nhật tin tức về thành phố Mỹ Tho đã khiến cho cư dân mạng một phen bất ngờ khi công bố Hoài Linh sẽ biểu diễn tại Hội chợ mua sắm và ẩm thực Việt Nam - Thái Lan được tổ chức tại thành phố này. Theo đó, nam danh hài dự kiến sẽ diễn tại hội chợ này vào ngày 1/5 sắp tới.
Tin tức này ngay lập tức nhận được được sự quan tâm đặc biệt của netizen, đặc biệt là những người đang sống tại Mỹ Tho. Đa số khẳng định sẽ không đến hội chợ vào ngày hôm đó vì dù cho Hoài Linh đã được minh oan thì việc nam nghệ sĩ chậm trễ trong việc cứu trợ là thật và không thể tha thứ được.
Thậm chí còn có người nói rằng nam danh hài đã "hết tiền" và không dám nhận show diễn ở TP.HCM nên mới phải về tận các tỉnh miền Tây để chạy show. Tuy nhiên, cũng có vài ý kiến cho rằng có người thích đi xem có người không, nếu ai không đi cũng đừng nên buông lời khó nghe.