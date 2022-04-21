Nóng: Full clip mẹ ruột Hồ Văn Cường hé lộ toàn bộ nội tình chuyện tiền cát-xê của con trai nghi bị Phi Nhung 'chiếm hết'

Hậu trường 21/04/2022 10:32

Những chia sẻ của mẹ ruột Hồ Văn Cường về ồn ào Phi Nhung giữ tiền cát xê con trai nhanh chóng vấp phải những ý kiến trái chiều từ khán giả.

Cuối tháng 9/2021 vừa qua, thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung đột ngột qua đời gây chấn động lớn trong làng giải trí Việt. Nhiều người hâm mộ bày tỏ cảm xúc tiếc thương vô cùng dành cho giọng ca "Bông điên điển". Thế nhưng, bên cạnh đó, những lùm xùm xoay quanh chuyện tiền cat-xê của Hồ Văn Cường cũng bị mang ra soi mói nhiều hơn bao giờ hết.

Mới đây nhất, tối 20/4, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện đoạn clip dài hơn 6 phút gây nhiều sự chú ý với sự có mặt của mẹ Hồ Văn Cường và hai nhân vật giấu mặt. Đặc biệt hơn cả, nội dung đoạn clip lại chủ yếu xoay quanh chuyện tiền cat-xê từng gây xôn xao một thời.

Nóng: Full clip mẹ ruột Hồ Văn Cường hé lộ toàn bộ nội tình chuyện tiền cát-xê của con trai nghi bị Phi Nhung 'chiếm hết' - Ảnh 1
Sau khi ca sĩ Phi Nhung qua đời, chuyện tiền cát-xê của Hồ Văn Cường bất ngờ gây xôn xao hơn bao giờ hết - Ảnh: Internet

Cụ thể, mở đầu đoạn clip, mẹ ruột Hồ Văn Cường thẳng thừng nhận xét về con người thật của cố ca sĩ Phi Nhung: “Tại sao mình sinh mà lại giao cho chị mình. Tại vì chị mình tốt mà. Còn người ngoài người ta không hiểu người ta nói. Còn chị, chị hiểu chị mình. Ngồi thế này chị nói được nhưng cứ trước máy quay chị không nói được mấy điều này”.

Nghe vậy, giọng một người phụ nữ đã nhanh chóng hỏi tiếp: “Nếu chị Diễm với chị Nhung quyết định đưa lại tiền cho Cường thì ý của chị thế nào?”. Lúc này, mẹ nam ca sĩ nhí không chút ngần ngại, lập tức khẳng định rằng: “Không. Chị không có đồng ý cho Cường cầm tiền. Cường không được quyền lấy tiền”.

Không chỉ thế, mẹ Hồ Văn Cường còn thừa nhận chính bà đã nhờ Diễm Phạm và Phi Nhung giữ tiền cat-xê của con. Vậy nên mọi tin đồn Phi Nhung muốn chiếm tiền cát xê của nam ca sĩ là hoàn toàn không chính xác.

Đoạn clip chia sẻ của mẹ ruột Hồ Văn Cường nhanh chóng được chia sẻ khắp mạng xã hội, nhận được vô số lượt xem và ý kiến từ khán giả. Mặc dù không rõ thời điểm quay đoạn clip là lúc nào nhưng nhiều người chia sẻ rằng, qua những chia sẻ trên cũng phần nào "giải oan" được cho ca sĩ Phi Nhung. Đồng thời, một số người cũng tỏ rõ sự bức xúc vì chị Thu đã không lên tiếng nói rõ mọi chuyện lúc ồn ào bùng nổ mà để cố ca sĩ phải chịu tiếng oan đến tận bây giờ.

Nóng: Full clip mẹ ruột Hồ Văn Cường hé lộ toàn bộ nội tình chuyện tiền cát-xê của con trai nghi bị Phi Nhung 'chiếm hết' - Ảnh 2
Cư dân mạng bình luận dưới đoạn clip chia sẻ của mẹ ruột Hồ Văn Cường - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện, phía đại diện cố ca sĩ Phi Nhung hay gia đình Hồ Văn Cường vẫn chưa có bất cứ động thái nào lên tiếng về đoạn clip trên. Để nắm rõ được thực hư câu chuyện, tránh việc thông tin bị cắt ghép chắc hẳn cần chờ đợi lời chính thức từ người trong cuộc.

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