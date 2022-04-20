Mạnh Quỳnh về Việt Nam làm đêm nhạc tưởng nhớ Phi Nhung, có đủ mặt con nuôi trừ Hồ Văn Cường

Hậu trường 20/04/2022 14:25

Mạnh Quỳnh chuẩn bị về Việt Nam làm đêm nhạc tưởng nhớ Phi Nhung cùng các con nuôi của cô.

Đêm nhạc mang tên Nhớ Nhung được tổ chức vào ngày 28.4 tới là dịp để người thân, người hâm mộ tưởng nhớ và ôn lại những kỷ niệm đẹp về giọng ca Bậu ơi đừng khóc. Chương trình sẽ được tổ chức trong 5 đêm, tại TP.HCM và một đêm ở Đà Lạt. Với mong muốn mang lại cảm giác gần gũi và ấm áp, đêm nhạc sẽ hạn chế chỗ ngồi để tất cả khán giả có thể nhìn rõ sân khấu, giao lưu cùng các ca sĩ và những khách mời đặc biệt.

Mạnh Quỳnh về Việt Nam làm đêm nhạc tưởng nhớ Phi Nhung, có đủ mặt con nuôi trừ Hồ Văn Cường - Ảnh 1
Đêm nhạc 'Nhớ Nhung' sẽ diễn ra vào 28/04 tới - Ảnh: Internet

Người tình sân khấu của giọng ca Bông Điên Điển – nam ca sĩ Mạnh Quỳnh cũng sẽ trở về từ Mỹ để góp giọng trong đêm nhạc tưởng nhớ người bạn thân thiết.

Là người bạn tri kỉ, đồng hành cùng cố ca sĩ trên chặng đường âm nhạc trong thời gian dài, Mạnh Quỳnh đã rất đau buồn khi Phi Nhung qua đời. Trong quãng thời gian đó, nam ca sĩ đã sáng tác các ca khúc tặng riêng cho người bạn đã mất. Anh cho biết đêm nhạc sẽ là lần đầu tiên và duy nhất thể hiện ca khúc này.

Mạnh Quỳnh về Việt Nam làm đêm nhạc tưởng nhớ Phi Nhung, có đủ mặt con nuôi trừ Hồ Văn Cường - Ảnh 2
Mạnh Quỳnh sẽ về nước để góp giọng cho đêm diễn - Ảnh: Internet

Mạnh Quỳnh tâm sự: “Ban đầu, tôi muốn giữ lại các ca khúc này cho riêng mình và cho người bạn tri kỉ của mình, nhưng nghĩ lại nếu cùng chia sẻ với những người yêu mến Phi Nhung, thì có lẽ đâu đó, Phi Nhung sẽ rất vui và hạnh phúc. Vì thế tôi quyết định sẽ thể hiện các sáng tác này trong đêm nhạc Nhớ Nhung. Đây cũng là lần đầu tiên và duy nhất tôi thể hiện các ca khúc này”.

Ngoài sự có mặt của Mạnh Quỳnh, 3 cô con gái nuôi của Phi Nhung là Tuyết Nhung, Quỳnh Trang, Thiêng Ngân cùng 2 học trò là Ngọc Phụng và Trường Sang cũng góp mặt để thể hiện các ca khúc sở trường. Cũng là một trong số các con nuôi cố ca sĩ nhưng Hồ Văn Cường vắng mặt trong đêm nhạc tưởng nhớ mẹ.

Mạnh Quỳnh về Việt Nam làm đêm nhạc tưởng nhớ Phi Nhung, có đủ mặt con nuôi trừ Hồ Văn Cường - Ảnh 3
Các con nuôi của Phi Nhung đều có mặt nhưng không có Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Để chuẩn bị cho buổi trình diễn ngày 28.4, các ca sĩ có buổi thử trang phục tại showroom của một nhà thiết kế nổi tiếng. Trang phục dành cho các con nuôi của cố ca sĩ thể hiện sự trang nhã, thanh lịch phù hợp với không gian ấm cúng, gần gũi của đêm nhạc.

Mạnh Quỳnh về Việt Nam làm đêm nhạc tưởng nhớ Phi Nhung, có đủ mặt con nuôi trừ Hồ Văn Cường - Ảnh 4
Các con nuôi trong buổi thử trang phục - Ảnh: Internet

Tại đêm nhạc, những ca khúc từng một thời tạo nên tên tuổi cố ca sĩ như: Chiều lên bản thương, Giấc mơ cánh cò, Thua một người dưng, Phải lòng con gái Bến Tre,…sẽ một lần nữa được vang lên bởi những giọng ca đặc biệt.

Cuộc sống hiện tại của con nuôi Phi Nhung khi mẹ qua đời, một người con xuống tóc để báo hiếu mẹ nuôi

Cuộc sống hiện tại của con nuôi Phi Nhung khi mẹ qua đời, một người con xuống tóc để báo hiếu mẹ nuôi

Cuộc sống của những người con nuôi Phi Nhung ít ai biết sau khi cô qua đời.

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