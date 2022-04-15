Con trai cả Phi Nhung tiếp tục nối nghiệp mẹ, có hành động khiến nhiều người khen ngợi

Lúc sinh thời, cố ca sĩ Phi Nhung từng nhận nuôi 23 đứa trẻ có hoàn cảnh đáng thương. Từ khi cố ca sĩ ra đi, bên cạnh những thông tin về các buổi lễ kỹ niệm thì động thái của các cháu cũng khiến nhiều người chú ý mà trong số đó phải kể đến con trai cả Phạm Đức Hiếu.

Phi Nhung và con nuôi - Ảnh: Internet

Được biết, con trai cả Phi Nhung có số phận rất đáng thương, mồ côi cha từ nhỏ, mẹ bị bệnh tâm thần, nên Đức Hiếu bị bỏ rơi vào năm 4-5 tuổi, sau này đi xin ăn lang thang, ai cho ăn gì thì ăn nấy, có khi còn ăn cả cá sống. May mắn, cậu gặp được ca sĩ Phi Nhung trong một lần nữ ca sĩ đi làm từ thiện. Cậu được làm con nuôi của giọng ca "Bậu ơi đừng khóc". Sau thời gian sinh sống trong chùa, đến tuổi trưởng thành, Đức Hiếu bắt đầu về sống gần với mẹ nuôi hơn, giúp đỡ mẹ nuôi công việc tại nhà hàng chay.