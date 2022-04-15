Con trai cả Phi Nhung tiếp tục nối nghiệp mẹ, có hành động khiến nhiều người khen ngợi

Hậu trường 15/04/2022 15:53

Nếu Hồ Văn Cường, Thiêng Ngân, Quỳnh Trang hay Tuyết Nhung là những người con nuôi được khán giả biết tên khi hoạt động âm nhạc thì Đức Hiếu lại là cậu con trai lớn kín tiếng. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện, con lớn Phi Nhung vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận.

Lúc sinh thời, cố ca sĩ Phi Nhung từng nhận nuôi 23 đứa trẻ có hoàn cảnh đáng thương. Từ khi cố ca sĩ ra đi, bên cạnh những thông tin về các buổi lễ kỹ niệm thì động thái của các cháu cũng khiến nhiều người chú ý mà trong số đó phải kể đến con trai cả Phạm Đức Hiếu.

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Phi Nhung và con nuôi - Ảnh: Internet

Được biết, con trai cả Phi Nhung có số phận rất đáng thương, mồ côi cha từ nhỏ, mẹ bị bệnh tâm thần, nên Đức Hiếu bị bỏ rơi vào năm 4-5 tuổi, sau này đi xin ăn lang thang, ai cho ăn gì thì ăn nấy, có khi còn ăn cả cá sống. May mắn, cậu gặp được ca sĩ Phi Nhung trong một lần nữ ca sĩ đi làm từ thiện. Cậu được làm con nuôi của giọng ca "Bậu ơi đừng khóc". Sau thời gian sinh sống trong chùa, đến tuổi trưởng thành, Đức Hiếu bắt đầu về sống gần với mẹ nuôi hơn, giúp đỡ mẹ nuôi công việc tại nhà hàng chay.

Sau khi Phi Nhung qua đời, quản lý của cố ca sĩ từng chia sẻ video về đàn con nuôi của cô, trong đó Đức Hiếu gây chú ý khi đã cạo đầu. Cậu quyết định xuống tóc để báo hiếu với người mẹ nuôi quá cố.Hành động này đã khiến khán giả hết lòng khen ngợi.

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Con nuôi Phi Nhung cạo đầu sau khi mẹ mất - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, con trai cả của cố nghệ sĩ Phi Nhung đã phần nào vượt qua nỗi đau, tiếp tục việc học tập, rèn luyện như lời Phi Nhung. Cách đây không lâu, Phạm Đức Hiếu đã có hành động ý nghĩa khi tham gia phát 200 món quà cho bà con kém may mắn tại vùng quê nghèo Mỹ Tho (Tiền Giang). Không ngại xa xôi cách trở, cậu âm thầm thực hiện công việc thiện nguyện, kịp thời giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.

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Đức Hiếu tham gia tặng quà cho bà con có hoàng cảnh khó khăn - Ảnh: Internet

Những món quà tuy có giá trị ít nhưng hơn hết là tấm lòng đáng quý của Phạm Đức Hiếu và những người đồng hành cùng cậu trong suốt chuyến đi thiện nguyện này.

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Đức Hiếu thường xuyên mở chương trình buffet miễn phi hàng tuần như một cách để cầu nguyện cho mẹ nuôi - Ảnh: FNBV 

Không dừng lại ở đó, Phạm Đức Hiếu cũng thay mẹ trực tiếp điều hành quán chay sau khi cố NS Phi Nhung qua đời. Bên cạnh việc phục vụ tận tình cho thực khách, cậu bé cũng thường xuyên mở chương trình buffet miễn phí hàng tuần theo hướng dẫn của Wendy Phạm – con gái ruột Phi Nhung, như một cách để cầu nguyện cho mẹ an yên.

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Từ khóa:   con trai Phi Nhung Phạm Đức Hiếu mẹ nuôi phi nhung

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