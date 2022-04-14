Đàn anh trong nghề nhận xét về giọng hát của Hồ Văn Cường, nói gì trước ồn ào của nam ca sĩ với công ty Phi Nhung?

Hậu trường 14/04/2022 11:47

Trong một sự kiện gần đây nhất, Hồ Văn Cường đã lần đầu trình diễn ca khúc mới được sáng tác riêng cho mình tên "Cõng mẹ". Mới đây, 'cha đẻ' của bài hát trên đã có những chia sẻ về màn hợp tác này.

Trong một sự kiện gần đây nhất, Hồ Văn Cường đã lần đầu đã trình diễn ca khúc mới được sáng tác riêng cho mình tên "Cõng mẹ" do ca sĩ, nhạc sĩ Sơn Hạ sáng tác. Màn trình diễn ca khúc mới này của Hồ Văn Cường không lâu sau đó cũng lọt top trending âm nhạc trên Youtube.

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Ca khúc 'Cõng mẹ' được Hồ Văn Cường thể hiện - Ảnh: Internet

Sau đó, nhạc sĩ Sơn Hạ đã đăng tải một video nói về ca khúc cũng như nguyên nhân chọn giao "đứa con tinh thần" của mình cho một giọng ca trẻ như Hồ Văn Cường. Theo đó, Sơn Hạ cho biết "Cõng mẹ" là ca khúc mà anh viết nói về tình cảm của người con dành cho đấng sinh thành. Anh viết dành riêng cho những ai sống có hiếu với cha mẹ. "Và không nói riêng một vấn đề nào khác và không có ẩn ý gì trong ca khúc này hết... Khi Sơn Hạ viết ca khúc này chỉ nghĩ đến những người thật sự yêu mến mẹ của họ" - Sơn Hạ chia sẻ thêm.

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Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Sơn Hạ cũng cho biết rất yêu giọng hát của em Hồ Văn Cường từ lúc mà em mới bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol Kids nên khi đặt bút viết bài "Cõng mẹ" thì Sơn Hạ người nghĩ đầu tiên đến là Hồ Văn Cường. Tuy nhiên, nam nhạc sĩ cho rằng vì tuổi đời còn nhỏ nên không thể đòi hỏi quá nhiều về cách cảm nhận của Hồ Văn Cường với bài hát.

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Nhạc sĩ Sơn Hạ trong video - Ảnh: Chụp màn hình

"Nói chung là Sơn Hạ cũng rất là yêu mến giọng hát của em Hồ Văn Cường từ lúc mà em mới bước ra từ cuộc thi. Giọng hát này Sơn Hạ phải nói rất là thích, đặc biệt là em hát dòng nhạc dân ca rất là hay, cho nên khi mà Sơn Hạ đặt bút viết bài Cõng mẹ thì Sơn Hạ nghĩ đầu tiên đến là em Hồ Văn Cường.

Đối với em Cường thì tuổi đời em còn quá nhỏ cho nên sự cảm nhận của em nó còn hạn chế, mình không thể đặt hết tất cả điều không tốt về em, thì rất là tội nghiệp. Sơn Hạ mong là dành một chút tình cảm vào ca khúc Cõng mẹ để cho em có động lực để bước tiếp trên con đường nghệ thuật" - Sơn Hạ trải lòng về Hồ Văn Cường. 

Đề cập đến những ồn ào của Hồ Văn Cường trước đó với Phi Nhung và công ty quản lý cũ, Sơn Hạ cho biết anh không muốn nhắc lại nó.

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Hồ Văn Cường và mẹ nuôi Phi Nhung - Ảnh: Internet

Về phần Hồ Văn Cường, thời gian gần đây, một bộ phận cư dân mạng nhận xét nhận xét rằng giọng hát của giọng ca 10x không còn như xưa do vỡ giọng. Tuy nhiên, nhiều netizen đặc biệt là fan của nam ca sĩ tin rằng trong tương lai mọi chuyện sẽ được cải thiện nếu cậu nỗ lực học hỏi và rèn luyện.

 

 

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Từ khóa:   ca khúc cõng mẹ xuân hạ hồ văn cường

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