Con gái nuôi Phi Nhung đón sinh nhật bên gian thờ mẹ, chụp cận di ảnh kèm dòng trạng thái vỏn vẹn 2 chữ khiến CĐM xót xa

Hậu trường 18/04/2022 16:54

Mới đây, con gái nuôi Phi Nhung - Thiêng Ngân đã đón sinh nhật đầu tiên vắng mẹ. Giọng ca trẻ có hành động khiến CĐM rơi nước mắt.

Mới đây, trên trang cá nhân, con nuôi Phi Nhung – nữ ca sĩ trẻ Thiêng Ngân đăng ảnh đón sinh nhật tuổi 19. Cô chia sẻ loạt ảnh chụp cùng người thân, kèm dòng trạng thái: "Happy birthday 19 tuổi. Cảm ơn cả nhà và tất cả mọi người đã cùng đồng hành với em suốt thời gian vừa qua…cảm ơn gia đình của em rất nhiều".

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Giọng ca trẻ đón sinh nhật tuổi 19 không có mẹ nuôi bên cạnh - Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, Thiêng Ngân còn chụp ảnh bên di ảnh mẹ nuôi Phi Nhung kèm theo lời nhắn nhủ đầy xúc động: "Cảm ơn mẹ đã cùng đón sinh nhật với con. Nhớ lắm".

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Thiêng Ngân chụp hình bên di ảnh mẹ nuôi - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, hôm 10/4, nữ ca sĩ cũng khiến nhiều người xúc động khi đăng tải đoạn clip mừng sinh nhật mẹ nuôi. Trong clip, giọng ca trẻ cùng các em xếp nến và hoa thành hai chữ P-N (viết tắt của tên Phi Nhung) và gửi lời chúc mong ở nơi xa mẹ luôn bình yên.

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Cô cùng các em tổ chức sinh nhật cho mẹ - Ảnh chụp màn hình

Được biết, Thiêng Ngân sinh ra trong gia đình tương đối khó khăn ở tỉnh Đồng Tháp. Vì gia đình đông con nên từ nhỏ, cô đã phải phụ giúp bố mẹ kiếm tiền nuôi các em. Khi dự thi Solo cùng Bolero 2015, hoàn cảnh của giọng ca trẻ này đã khiến Phi Nhung vô cùng thương cảm, cũng từ đó, cố ca sĩ quyết định nhận Thiêng Ngân là con nuôi và tích cực hỗ trợ giọng ca trẻ trên con đường ca hát.

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Tại thời điểm Phi Nhung qua đời, Thiêng Ngân không nén được đau thương, giọng ca trẻ liên tục đăng tải ảnh chụp cùng mẹ để nguôi đi nỗi nhớ - Ảnh chụp màn hình

Sau khi giọng ca Bông Điên Điển qua đời hồi cuối năm 2021, Thiêng Ngân khiến nhiều khán giả xúc động khi liên tục đăng đàn tưởng nhớ mẹ. Giọng ca trẻ tiếc nuối vì không kịp báo tin mừng đậu đại học cho mẹ nuôi. Hiện, Thiêng Ngân đang theo học tại trường đại học Kinh Tế - Tài Chính. Song song với đó, giọng ca trẻ vẫn tham gia các hoạt động âm nhạc, đi biểu diễn và phụ giúp quán chay của mẹ.

Con trai cả Phi Nhung tiếp tục nối nghiệp mẹ, có hành động khiến nhiều người khen ngợi

Con trai cả Phi Nhung tiếp tục nối nghiệp mẹ, có hành động khiến nhiều người khen ngợi

Nếu Hồ Văn Cường, Thiêng Ngân, Quỳnh Trang hay Tuyết Nhung là những người con nuôi được khán giả biết tên khi hoạt động âm nhạc thì Đức Hiếu lại là cậu con trai lớn kín tiếng. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện, con lớn Phi Nhung vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận.

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