Trước lúc qua đời, cố ca sĩ Phi Nhung đã dành hết tâm sức để đào tạo các con có đam mê nghệ thuật được theo nghề. Mặc dù nhận nuôi đến 23 đứa trẻ nhưng cố ca sĩ không để các bé bị thiệt thòi bất kì điều gì, nhiều em còn được học trường quốc tế từ nhỏ.

Năm 2021, cả làng giải trí bàng hoàng trước thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời. Nữ ca sĩ ra đi bỏ lại lời hứa mừng sinh nhật dang dở với cô con gái ruột ở Mỹ và tâm nguyện chưa thể hoàn thành dành cho 23 đứa trẻ tại Việt Nam. Cảm thương trước số phận của các bé, tỷ phú Hoàng Kiều, vợ cũ Bằng Kiều đã thông báo đứng ra hỗ trợ và nuôi nấng con của cố ca sĩ Phi Nhung nên người.

Một thời gian sau khi mẹ nuôi qua đời, các con nuôi của Phi Nhung đã phần nào ổn định cuộc sống, từ đó tiếp tục chặng đường riêng của bản thân.

Đức Hiếu quyết tâm xuống tóc báo hiếu mẹ nuôi - Ảnh: Internet

Trong số dàn con nuôi của Phi Nhung, Phạm Đức Hiếu là một trong số những người được quan tâm vì có hoàn cảnh kém may mắn. Khi mẹ qua đời, Đức Hiếu cũng không khỏi bàng hoàng, thậm chí cậu bé còn rơi vào trạng thái sốc tâm lý, quyết định xuống tóc để báo hiếu mẹ nuôi.

Hiện tại, con trai cả của cố nghệ sĩ Phi Nhung đã phần nào vượt qua nỗi đau, tiếp tục việc học tập cũng như quản lý quán chay của mẹ nuôi. Không những thế, Đức Hiếu cũng thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện. Cách đây không lâu, anh chàng khiến nhiều người bất ngờ khi nối nghiệp thiện nguyện từ mẹ, tham gia các chuyến hỗ trợ, thiện nguyện ở các tỉnh miền Tây.

Đứa con 'tai tiếng' Hồ Văn Cường – quyết định 'ra riêng'

Hồ Văn Cường quyết định 'ra riêng' - Ảnh: Internet

Nhắc đến dàn con nuôi của Phi Nhung không thể không nhắc đến Hồ Văn Cường, một trong những con nuôi nổi tiếng và thành công nhất mà cố ca sĩ từng đào tạo. Sau khi mẹ nuôi qua đời, Hồ Văn Cường được chú ý hơn cả, đặc biệt là con đường nghệ thuật.

Tuy nhiên vì những lý do cá nhân, ồn ào liên quan đến chuyện tiền cát-xê với mẹ nuôi trước đó mà Hồ Văn Cường đã quyết định "ra riêng", không sống ở cùng nhà với Phi Nhung như trước đó. Được biết đích thân Phi Nhung cũng đã giữ số tiền cát-xê của nam ca sĩ từ trước đến nay, tất cả sau đó đều được quản lý của Phi Nhung trao lại cho Hồ Văn Cường và gia đình sau ồn ào.

Hồi đầu tháng 1, ca sĩ Ngọc Sơn đã chính thức lên tiếng về việc sẽ nâng đỡ cho Hồ Văn Cường trong cả con đường nghệ thuật lẫn cuộc sống. Giọng ca tình cha tiết lộ sẽ không quên dạy thêm cho Hồ Văn Cường về cách đối nhân xử thế, lòng hiếu thảo, biết ơn, tôn sư trọng đạo, đâu là con đường đúng, sống làm sao để mọi người thương yêu mình.

Quỳnh Trang - Thiêng Ngân - Tuyết Nhung – nối tiếp con đường nghệ thuật của mẹ nuôi

Ba đứa con gái nuôi nối tiếp con đường nghệ thuật của mẹ - Ảnh: Internet

Ngoài Hồ Văn Cường, Quỳnh Trang, Thiêng Ngân và Tuyết Nhung cũng là những con nuôi của Phi Nhung theo nghiệp ca hát. Cũng như Đức Hiếu và Hồ Văn Cương, cả ba đều sốc tâm lý, đau buồn trước sự ra đi quá đỗi đột ngột của mẹ nuôi.

Một thời gian sau khi mẹ nuôi Phi Nhung qua đời, cả ba cũng dần nguôi ngoai nỗi đau mất mẹ, tiếp tục con đường nghệ thuật mà mẹ nuôi đã để lại. Được biết cả Quỳnh Trang, Thiêng Ngân và Tuyết Nhung vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp ca hát, nhận show diễn cũng như ra các sản phẩm âm nhạc để phục vụ khán giả.

19 con nuôi của Phi Nhung - phụ giúp nhà hàng chay mẹ nuôi để lại

19 đứa con nuôi phụ giúp nhà hàng chay của mẹ - Ảnh: Internet

Không chỉ có dàn con nuôi nổi tiếng, Phi Nhung cũng nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Khi ca sĩ Phi Nhung qua đời, tỉ phú Hoàng Kiều từng ngỏ lời nhận nuôi các người con nuôi của Phi Nhung. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thông tin chính thức và cụ thể của người trong cuộc.

Tuy nhiên thông qua các bài đăng trên mạng xã hội, có thể thấy cuộc sống của các con nuôi Phi Nhung đã phần nào ổn định. Không chỉ học tập, các con của cố ca sĩ cũng phụ giúp quản lý, phục vụ nhà hàng chay mà mẹ nuôi để lại.

Được biết theo di nguyện của Phi Nhung, doanh thu của nhà hàng chay được dùng để chăm sóc những con nuôi. Bên cạnh đó, con gái ruột của Phi Nhung là Wendy Phạm cùng ca sĩ Trizzie Phương Trinh cũng sẽ tiếp tục chăm sóc các con nuôi của giọng ca Bông Điên Điển.