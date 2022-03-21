Diva Thanh Lam: 'Được hát nhạc của cố NS Hồng Đăng là vinh dự của tôi'

Hậu trường 21/03/2022 14:28

Diva Thanh Lam là một trong những ca sĩ đã thể hiện nhiều ca khúc của cố nhạc sĩ Hồng Đăng, cô cho biết bản thân cảm thấy vô cùng may mắn và vinh dự khi được hát nhạc của ông.

Tin tức về sự ra đi của cố nhạc sĩ Hồng Đăng vào sáng nay khiến cho công chúng không khỏi bàng hoàng. Trong suốt sự nghiệp của mình, vị nhạc sĩ sinh năm 1936 đã cho ra đời những tác phẩm âm nhạc mang tính biểu tượng cao như Hoa Sữa, Kỷ Niệm Thành Phố Tuổi Thơ, Lênh Đênh, Biển Hát Chiều Nay,... Vào cuối tháng 10/2021, ông được trao Giải thưởng Lớn "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội" vì những cống hiến không ngừng nghỉ của mình cho nền âm nhạc Thủ đô.

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Cố nhạc sĩ Hồng Đăng đã qua đời vào sáng hôm nay, ngày 21/3/2022 - Ảnh: Internet

Một trong những ca sĩ từng biểu diễn nhiều ca khúc được chắp bút bởi cố nhạc sĩ Hồng Đăng là Diva Thanh Lam đã vô cùng sốc khi biết tin ông đã qua đời. Chia sẻ với Dân Việt, Thanh Lam cho rằng sự ra đi của cố NS Hồng Đăng là một mất mát to lớn của nền nghệ thuật Việt Nam.

"Với khán giả, chúng ta đã mất đi một người nhạc sĩ tài hoa, một nhà văn hóa với nhiều tác phẩm xuất chúng. Còn với riêng cá nhân Thanh Lam thì đây là một nỗi buồn lớn, một nỗi đau như khi mất đi người thân. Bởi lẽ cá nhân tôi cùng nhạc sĩ Hồng Đăng có sự gắn bó và những kỷ niệm đặc biệt không thể phai mờ." - Nữ danh ca nghẹn ngào nói.

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Danh ca Thanh Lam từng biểu diễn nhiều ca khúc được cố NS Hồng Đăng sáng tác - Ảnh: NVCC

Chia sẻ về kỷ niệm với cố nhạc sĩ Hồng Đăng, Thanh Lam kể rằng ông là một người đa tài và khá tâm linh. Nữ danh ca thường hay gọi vị nhạc sĩ sinh năm 1936 là chú và thường hay nhờ ông xem tử vi, xem tướng cho mình thuở ông còn sinh thời. Thời gian qua, vì tình hình dịch bệnh nên Thanh Lam không có dịp đến thăm Hồng Đăng, nên khi nhận được tin dữ vào sáng nay từ vợ ông - Lê Anh Thúy - cô đã vô cùng buồn và gửi lời tiếc thương đến vị nhạc sĩ vĩ đại.

Nói về xúc cảm mỗi lần biểu diễn các ca khúc của cố nhạc sĩ Hồng Đăng, diva Thanh Lam cho biết cô cảm thấy vô cùng vinh dự và may mắn. Cô luôn cảm nhận được tình yêu của cố nhạc sĩ với thủ đô Hà Nội kính yêu này.

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Nhạc sĩ Hồng Đăng và vợ là Lê Anh Thúy - Ảnh: Internet

"Tôi luôn cảm thấy may mắn và vinh dự khi được thể hiện những ca khúc của nhạc sĩ Hồng Đăng. Với tôi đó là những ca khúc rất hay, đặc biệt là những sáng tác về Hà Nội. Qua những ca khúc của chú, tôi cảm nhận được tình yêu của chú với Hà Nội. Bởi lẽ, phải là một người con của Hà Nội thì mới có thể cảm nhận được những khoảnh khắc, tình người nơi góc phố Hà thành." - Thanh Lam bộc bạch.

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