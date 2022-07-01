Ở độ tuổi 18 đôi mươi, Ngọc Quyên đã trở thành một trong những người mẫu sáng giá trên sàn diễn thời trang Việt bởi thân hình "chuẩn" với số đo 3 vòng lý tưởng và gương mặt xinh xắn.

Nhắc tới Ngọc Quyên , người ta dễ dàng gọi tên cô người mẫu kỳ cựu của showbiz Việt. Sinh năm 1988, Ngọc Quyên bước chân vào nghề người mẫu từ khi còn rất trẻ và gặt hái được vô số thành công khiến mọi người phải ngưỡng mộ.

Thế nhưng khi đang sở hữu trong tay vô số cơ hội toả sáng ở showbiz, thì năm 2014 Ngọc Quyên bất ngờ "theo chồng bỏ cuộc chơi" và sang Mỹ định cư, từ bỏ sàn diễn.

Dù đang mang bầu đứa con đầu lòng và có chồng làm bác sĩ thu nhập ổn định nhưng Ngọc Quyên vẫn đi bán hàng quần áo sale ở Mỹ cho một bà chủ người gốc Hoa. Không giấu cuộc sống sau khi lấy chồng ở Mỹ, Ngọc Quyên thừa nhận kiếm tiền cơ cực nhưng cô vẫn quyết định không quay trở lại Việt Nam để tìm lại ánh hoàng quang.

Nhưng cuộc đời vốn dĩ không phải lúc nào cũng diễn ra như một bộ phim ngôn tình đẹp, nơi ngỡ bình yên vẫn có thể dậy sóng, tình yêu ngày ban đầu có thể sẽ tàn phai. Sau 4 năm ngắn ngủi cuộc sống chồng vợ với bác sĩ Việt Kiều, Ngọc Quyên và ông xã chính thức đường ai nấy đi. Từ cô siêu mẫu đình đám, bỏ lại phía sau hào quang để trở thành vợ hiền mẹ đảm, Ngọc Quyên đã bước ra khỏi cuộc hôn nhân của mình để quyết định làm lại từ đầu và trở thành mẹ đơn thân trên đất Mỹ.

Một mình nơi xứ người, Ngọc Quyên vất vả mưu sinh và không nề hà bất cứ một công việc gì. Chính bản thân Ngọc Quyên cũng thừa nhận bản thân đã vỡ mộng khi sang Mỹ, tuy nhiên không hối hận với quyết định đã đưa ra trong quá khứ.

Cựu mẫu không nề hà bất kỳ công việc gì, miễn là kiếm ra đồng tiền chính đáng để nuôi con. Bởi cô cho biết, nghệ sĩ mà sĩ diện thì không thể sống nổi trên đất Mỹ. Ảnh: FBNV

Mới đây, Ngọc Quyên đã chia sẻ những hình ảnh về cơ ngơi mới của bản thân tại Mỹ. Đây là thành quả của cựu người mẫu làm việc chăm chỉ suốt 8 năm ở xứ người. Cô xúc động viết: "Sau 8 năm những cần kiệm chắt chiu và đây là thành quả. Cảm ơn R. đã đồng hành cùng em dự án này. Đây là dự án em ấp ủ xin giấy phép cũng hết cả năm. Quá hài lòng".

Cơ ngơi hoành tráng Ngọc Quyên có được sau nhiều năm chắt chiu trên đất Mỹ. Ảnh: FB Ngọc Quyên

Cơ ngơi mới của Ngọc Quyên có không gian rộng. Nhìn từ phía ngoài là nhiều gian nhà ghép nối lại. Bên trong đã được bố trí nội thất tinh tế. Theo chia sẻ của cô nàng thì đây không phải nhà để Ngọc Quyên và gia đình ở mà là để kinh doanh. Hình thức mua bán bất động sản này có lẽ là một phần thu nhập chính của người đẹp.

Vào khoảng vài năm trước vừa ly hôn, Ngọc Quyên thậm chí còn phải ăn bánh mì để tiết kiệm tiền nuôi con. Trong một lần NTK Đỗ Long đến Mỹ cũng phải bất ngờ vì sự tiết kiệm của Ngọc Quyên vì cô nàng chỉ ăn uống qua loa rồi đi làm.

Ngọc Quyên chia sẻ: "Ở bên này chỉ có ăn bánh mì là nhanh nhất. Ăn vậy mới giàu được. Em còn dành tiền để mua cái khác nữa nên ngày nào cũng ăn bánh mì, gần như là món ăn chính của em. Thậm chí, sáng dậy, em mua một ổ bánh mì, cắt làm ba khúc ăn dần đến trưa chiều tối luôn. Đó là lý do vì sao em tiết kiệm tiền được".

Hiện tại, khi kinh tế khá hơn, Ngọc Quyên đã đón mẹ sang đoàn tụ cùng mình và phát triển công việc kinh doanh hơn.