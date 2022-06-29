Vợ cũ Bằng Kiều tiết lộ quý tử thứ 2 có '2 chân trái', rơm rớm nước mắt khi nghĩ về các con

Hậu trường 29/06/2022 17:23

Một tay Trizzie Phương Trinh chăm sóc và huấn luyện ba cậu con trai cực kỳ giỏi.

Bằng KiềuTrizzie Phương Trinh khiến người hâm mộ tiếc nuối khi “đường ai nấy đi” năm 2013. Hiện tại, ba con trai đều sống với mẹ. Dù vậy, cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, cùng nuôi các con trưởng thành. Cả hai cũng không ngần ngại xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện.

Cách đây không lâu, khi Bằng Kiều công khai đã có thêm con trai cùng với tình mới, Trizzie Phương Trinh cũng đăng bài chúc mừng người cũ. Cách cư xử văn minh của cả hai khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Dù đã chia tay nhưng Trizzie Phương Trinh vẫn qua lại, tình cảm với mẹ của Bằng Kiều và ngược lại.

Vợ cũ Bằng Kiều tiết lộ quý tử thứ 2 có '2 chân trái', rơm rớm nước mắt khi nghĩ về các con - Ảnh 1
Dù đã ly hôn nhiều năm, nhưng Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Ảnh: FBNV

 

Người hâm mộ khen ngợi cách ứng xử đầy học thức, đồng thời cũng nhiều lời tán dương những quan điểm dạy con trưởng thành của vợ cũ Bằng Kiều. Một tay Trizzie Phương Trinh huấn luyện ba con trai Beckam, Colin và Kenzin cực kỳ giỏi, dù không có bóng dáng của người đàn ông bên cạnh. Cả ba đều cao lớn, giỏi giang và đạt được những thành tích đáng tự hào.

Mới đây, nữ ca sĩ đã có những chia sẻ về chuyện học hành "con voi và con chuột của mẹ" (cách gọi thân mật của Trizzie Phương Trinh với các con), đồng thời tiết lộ bí quyết nuôi dạy con tuổi teen nhận về nhiều sự đồng tình và yêu thích.

Theo đó, vợ cũ Bằng Kiều chia sẻ: "Thường những gia đình có đông con, đứa anh học gì là mấy đứa em bị học theo để ba mẹ đưa đón một lần cho tiện. Khi còn nhỏ Beckam thích nhảy, có khiếu nhảy nên mẹ cho đi học nhảy và Colin phải học theo anh mặc dù thằng em nhảy rất vụng về và không có năng khiếu. Người Mỹ họ gọi những người như Colin là người có 2 chân trái (2 left feet).

Lúc học võ là cả 3 anh em cùng học, nhưng khi Beckam lên Hollywood học nhạc thì chỉ còn Colin và Kenzi tiếp tục học đến giờ này. Nhìn tướng mấy ổng ục ịch vậy chứ phản xạ rất nhanh khi cần tự vệ. Có thể do làm gì mẹ cũng bắt làm chung nên mấy anh em rất thân nhau.

Vợ cũ Bằng Kiều tiết lộ quý tử thứ 2 có '2 chân trái', rơm rớm nước mắt khi nghĩ về các con - Ảnh 2
"3 chàng ngự lâm" nhà Bằng Kiều. Ảnh: FBNV

 

Thằng anh to đùng nhưng vẫn vui đùa, chơi với em. Nhiều lúc nghe mấy ảnh la hét ở dưới lầu, tưởng có chuyện gì, chạy xuống nhà thì thấy 2 anh em đang đùa giỡn với nhau. Còn 3 năm nữa anh Colin sẽ lên đại học, Kenzi ở nhà chắc sẽ nhớ anh lắm. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi mẹ lại rơm rớm nước mắt".

Trizzie Phương Trinh còn thích thú gọi 2 con trai Colin và Kenzi là con voi, con chuột: "Nhìn cảnh 2 anh em khoác vai nhau tươi cười, đi ra xe nơi mẹ đang chờ sau buổi học mà thấy thương gì đâu. Đứa anh to như con voi, thằng em đứng cạnh bé tí như con chuột nhưng giữa 2 anh em chúng nó hình như không có khoảng cách tuổi tác hay chiều cao. Nhìn cứ như đôi bạn thân. Mẹ nhìn mà hạnh phúc cứ dâng trào. Hạnh phúc đến nỗi phải viết một cái status dài như thế này để chia sẻ".

Một mình chăm sóc 3 con trai, Trizzie Phương Trinh được khen là bà mẹ nuôi con khéo. Thậm chí, nhiều khán giả còn liên hệ với nữ ca sĩ để học hỏi cách dạy con, nhất là ở lứa tuổi teen bướng bỉnh.

Vợ cũ Bằng Kiều tiết lộ quý tử thứ 2 có '2 chân trái', rơm rớm nước mắt khi nghĩ về các con - Ảnh 3
Từ khi ly hôn Bằng Kiều, 3 con trai ở với Trizzie Phương Trinh. Ảnh: FBNV

 

"Khi ngồi ở bàn ăn, mình luôn yêu cầu tụi nhỏ bỏ phone xuống, không được xem phim hay chơi phone, để dành thời gian đó nói chuyện với nhau. Tụi nhỏ con mình thì thường nói chuyện với nhau về những đề tài của tuổi teen. Mặc dầu mình lớn lên ở Mỹ nhưng làm sao có thể biết hết những gì tụi nhỏ ở thế hệ này đang thích? Mình không muốn ngồi đó nhìn tụi nó nói chuyện mà không tham gia nên luôn tìm cơ hội để chen chân vào hỏi, tụi con đang nói về cái gì vậy? Người đó là ai? Tại sao nó như thế?…

Khi mẹ hỏi thì bắt buộc tụi nhỏ phải trả lời và khi thấy mấy anh đang cao hứng kể, mẹ giả vờ như rất quan tâm, miệng thì cứ nói wow liên tục và mắt thì cứ tròn xoe ra như đang rất thích thú với câu chuyện lắm. Các bà mẹ nào không biết cách nói chuyện với mấy đứa con tuổi teen của mình thì thử cách này xem. Nhưng nhớ là phải tìm đề tài mà tụi nó thích nhe. Nếu không tụi nó lại nghĩ đầu mẹ đang có vấn đề nên hỏi lung tung", Trizzie Phương Trinh nói thêm.

Có thể thấy, bí quyết của Trizzie là: Để có thể dạy dỗ con trong giai đoạn ẩm ương, điều quan trọng nhất chính là luôn tạo cơ hội để mẹ con đi chơi cùng nhau, đồng thời biết cách giao tiếp cùng con hiệu quả. Đây là phương pháp được nhiều cha mẹ đồng tình và áp dụng trong cuộc sống hàng ngày.

 

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