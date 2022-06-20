Bằng Kiều xác nhận có con trai thứ 4 với người tình mới, tiết lộ chân dung bạn gái khiến anh quyết định gắn bó

Hậu trường 20/06/2022 07:11

Bằng Kiều bảo, anh mới có bé trai thứ 4 được gần 1 tuổi và mong muốn có thêm nhiều con nữa, 'tứ tử trình làng' với nam ca sĩ là chưa đủ.

Sau nhiều năm ly hôn Trizzie Phương Trinh - giọng ca Nơi tình yêu bắt đầu đã tìm được hạnh phúc mới. Không chỉ tìm được ý trung nhân, Bằng Kiều còn lên chức bố lần thứ 4, và cũng là một bé trai. Được biết, nhóc tỳ của Bằng Kiều và bạn gái hiện được gần 1 tuổi. 

Bằng Kiều xác nhận có con trai thứ 4 với người tình mới, tiết lộ chân dung bạn gái khiến anh quyết định gắn bó - Ảnh 1
Bằng Kiều hạnh phúc khi sau 10 năm lại được làm "ông bố bỉm sữa", khoe nhà không có gì ngoài trai đẹp. Ảnh: FBNV

 

Theo lời Bằng Kiều, việc không công khai chân dung nửa kia cũng như đứa trẻ là mong muốn của bạn gái anh.

"Tôi không giấu gì hết mà tôi chẳng muốn chia sẻ chuyện riêng của mình thôi. Ai biết tôi thì đều rõ chuyện của tôi, còn công khai tôi không muốn vì chỉ muốn khán giả nhắc tới mình bằng những câu chuyện âm nhạc thôi. Bạn bè, tôi cũng nhờ không đưa hình ảnh của tôi và người mới, em bé mới lên báo", Bằng Kiều nói trên Vietnamnet.

Tiết lộ về người tình mới, Bằng Kiều cho biết cô không hoạt động trong ngành giải trí, có lối sống giản dị, không khoa trương. Việc Bằng Kiều giấu kín thông tin bạn gái và quý tử là bảo vệ họ khỏi những soi mói từ dư luận.

"Tôi muốn khoe lắm chứ nhưng chính cô ấy cũng không hề muốn công khai. Cô ấy là người rất bình thường, không làm việc trong giới showbiz nên cũng không có nhu cầu xuất hiện. Với lại, ngay cả những người làm trong giới showbiz đôi khi còn không chịu được áp lực nữa là cô ấy. Chẳng may thông tin, hình ảnh của chúng tôi được đưa lên, chỉ cần một bình luận không vui sẽ khiến cô ấy áp lực. Tôi giấu là tôn trọng cô ấy, cũng là cách để tôi bảo vệ cô ấy", Bằng Kiều nói thêm.

Sau 10 năm kể từ khi con trai thứ 3 chào đời, việc có con trai thứ 4 khiến Bằng Kiều không khỏi hạnh phúc. Anh tự tin thành thục các công việc bỉm sữa, chăm con, thậm chí muốn số lượng con cái không chỉ dừng ở đây.

Nam ca sĩ chia sẻ, 3 con trai bên Mỹ của anh đều biết rõ việc mình có em, mặt mũi ra sao do sự kết nối thường xuyên từ bố.

Bằng Kiều xác nhận có con trai thứ 4 với người tình mới, tiết lộ chân dung bạn gái khiến anh quyết định gắn bó - Ảnh 2
Dù đã ly hôn nhiều năm, nhưng Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh vẫn cư xử văn minh, cùng nhau chăm sóc 3 cậu con trai chung. Ảnh: FBNV

 

Bằng Kiều sinh năm 1973, là ca sĩ nổi tiếng với giọng hát đẹp khó quên với người yêu nhạc. Dù có con đường thành công trong âm nhạc nhưng Bằng Kiều lại có đường tình duyên lận đận. Nam ca sĩ kết hôn với Trizzie Phương Trinh vào năm 2002. Sau hơn 10 năm chung sống, có ba người con chung, cả hai quyết định "đường ai nấy đi" vì không tìm được tiếng nói chung.

Sau cuộc hôn nhân đỗ vỡ, Bằng Kiều gắn bó với Hoa hậu Dương Mỹ Linh nhưng cuối cùng cũng không đi được đến đâu. Sau những cuộc tình tan vỡ, giọng ca Trái tim không ngủ yên trở nên kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm.

 

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