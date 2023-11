- Quá đau lòng chị ơi. Thương anh Andy. Anh an nghỉ anh ơi. Miss you so much.

- Thương xót Anh! Cầu nguyện cho linh hồn Anh sớm Được về Nước Trời!

- Nghe tin thực sự bàng hoàng hôm rồi Andy còn đón bà nội tới nhà mẹ chị Nga Lưu để ăn giỗ mấy bà con còn vui đùa , Andy còn hát rất nhiều nhưng cuối buổi chia tay về thì thấy Andy kêu bị tim hồi hộp nghĩ bình thường ai ngờ cậu ấy đi nhanh quá , sao người hiền cứ rủ nhau đi nhiều vậy . Đau đớn sót thương vô cùng !

- Trời em còn nhớ chuyến đi từ thiện anh Andy còn rao trà đá cóc ổi... Mà giờ.