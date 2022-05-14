Mới đây, trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Lệ Quyên và Trizzie Phương Trinh bất ngờ đăng tải thông tin buồn liên quan đến một người bạn thân. Theo đó, trên tường nhà Trizzie Phương Trinh đã chia sẻ dòng trạng thái đầy tâm trạng: "Vô cùng đau xót và bàng hoàng khi nghe tin. Mình không tin là bạn mình đã rời thế giới này ra đi nên gọi vào số phone của Andy Tran để kiểm chứng. Khi đầu bên kia bắt lên mình mừng quá, tưởng là Andy. Nhưng không, cũng là một giọng quen thuộc nhưng không phải là của Andy mà là của Hong Dang. Xin đau buồn báo tin tới tất cả bạn bè gần xa của Andy. Mong bạn mình ra đi thanh thản".

Bài đăng trên tài khoản cá nhân của Trizzie Phương Trinh. - Ảnh chụp màn hình

Ngay sau đó, nhiều người hâm mộ cũng phát hiện ra Lệ Quyên cũng vừa chia sẻ một vài thông tin tương tự như thế. Cụ thể, "nữ hoàng phòng trà" cho biết cô nhận được tin dữ từ bạn thân ngay trước lúc lên sân khấu biểu diễn. Và Lệ Quyên cảm thấy rất đau lòng và vô cùng bất ngờ khi cô cùng với người bạn thân vẫn còn lời hẹn gặp nhau trước đó.