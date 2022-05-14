Ca sĩ Lệ Quyên và vợ cũ Bằng Kiều vô cùng bàng hoàng đau đớn khi hay tin bạn thân qua đời

Hậu trường 14/05/2022 19:56

Vừa nhận được tin bạn thân qua đời, Lệ Quyên cùng một số sao Việt khác đều không khỏi bàng hoàng xót xa.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Lệ Quyên và Trizzie Phương Trinh bất ngờ đăng tải thông tin buồn liên quan đến một người bạn thân. Theo đó, trên tường nhà Trizzie Phương Trinh đã chia sẻ dòng trạng thái đầy tâm trạng: "Vô cùng đau xót và bàng hoàng khi nghe tin. Mình không tin là bạn mình đã rời thế giới này ra đi nên gọi vào số phone của Andy Tran để kiểm chứng. Khi đầu bên kia bắt lên mình mừng quá, tưởng là Andy. Nhưng không, cũng là một giọng quen thuộc nhưng không phải là của Andy mà là của Hong Dang. Xin đau buồn báo tin tới tất cả bạn bè gần xa của Andy. Mong bạn mình ra đi thanh thản".

Ca sĩ Lệ Quyên và vợ cũ Bằng Kiều vô cùng bàng hoàng đau đớn khi hay tin bạn thân qua đời - Ảnh 1
Bài đăng trên tài khoản cá nhân của Trizzie Phương Trinh. - Ảnh chụp màn hình

Ngay sau đó, nhiều người hâm mộ cũng phát hiện ra Lệ Quyên cũng vừa chia sẻ một vài thông tin tương tự như thế. Cụ thể, "nữ hoàng phòng trà" cho biết cô nhận được tin dữ từ bạn thân ngay trước lúc lên sân khấu biểu diễn. Và Lệ Quyên cảm thấy rất đau lòng và vô cùng bất ngờ khi cô cùng với người bạn thân vẫn còn lời hẹn gặp nhau trước đó.

Ca sĩ Lệ Quyên và vợ cũ Bằng Kiều vô cùng bàng hoàng đau đớn khi hay tin bạn thân qua đời - Ảnh 2
Bài đăng của Lệ Quyên trên tài khoản cá nhân. - Ảnh chụp màn hình

Ngay khi bài viết được nữ ca sĩ đăng tải, nhiều khán giả cũng tỏ ra đồng cảm và gửi lời chia buồn đến người đã mất. Cư dân mạng cầu nguyện cho gia đình sớm có thể vượt qua nỗi đau mất mát người thân trong thời gian tới. Theo đó, được biết ANDY TRAN là người bạn thân thiết của rất nhiều nghệ sĩ Việt như Trizzie Phương Trinh, Lệ Quyên, Minh Tuyết,...

Ca sĩ Lệ Quyên và vợ cũ Bằng Kiều vô cùng bàng hoàng đau đớn khi hay tin bạn thân qua đời - Ảnh 3
Một số bình luận chia buồn của cư dân mạng và người thân. - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới bài đăng của 2 nữ ca sĩ, một số khán giả đã vào bình luận:

- Quá đau lòng chị ơi. Thương anh Andy. Anh an nghỉ anh ơi. Miss you so much.

- Thương xót Anh! Cầu nguyện cho linh hồn Anh sớm Được về Nước Trời!

- Nghe tin thực sự bàng hoàng hôm rồi Andy còn đón bà nội tới nhà mẹ chị Nga Lưu để ăn giỗ mấy bà con còn vui đùa , Andy còn hát rất nhiều nhưng cuối buổi chia tay về thì thấy Andy kêu bị tim hồi hộp nghĩ bình thường ai ngờ cậu ấy đi nhanh quá , sao người hiền cứ rủ nhau đi nhiều vậy . Đau đớn sót thương vô cùng !

- Trời em còn nhớ chuyến đi từ thiện anh Andy còn rao trà đá cóc ổi... Mà giờ.

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Từ khóa:   Trizzie Phương Trinh Lệ Quyên Sao Việt

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