Phía Đàm Vĩnh Hưng có động thái 'cao tay' giữa lùm xùm 'phụ bạc fan' của Đông Nhi, hành động 'đính chính vội' sau đó khiến dân tình chú ý

Giữa ồn ào của ca sĩ Đông Nhi, mới đây, phía ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có hành động khiến nhiều người bất ngờ.

Những ngày qua, mạng xã hội được dịp xôn xao trước lùm xùm giữa ca sĩ Đông Nhi và fan hâm mộ. Theo đó, bắt đầu từ chuyện tranh chấp kênh Youtube với fan ruột, nữ ca sĩ đã đăng tải tâm thư bênh vực ê kip và có thái độ gay gắt với người hâm mộ. Sự việc khiến nữ ca sĩ nhận nhiều lời chỉ trích, tẩy chay từ chính cộng đồng fan của mình. Tâm thư đầu tiên của Đông Nhi - Ảnh: Internet Rạng sáng 14/5, vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng đã lên tiếng xin lỗi vì cách hành xử trước đó của mình. Cặp đôi cho biết sẽ tìm cách khắc phục, ghi nhớ bài học lần này và không bao giờ phạm phải thêm một lần nào nữa.

Vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng - Ảnh: Internet Ờ một diễn biến khác, trên trang fanpage của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vào sáng ngày 14/5 bất ngờ xuất hiện bài viết cũng có liên quan đến người hâm mộ. Theo đó, admin trang này đăng ảnh "ông hoàng nhạc Việt" được Dương Triệu Vũ ngồi dưới hàng ghế khán giả quạt cho trong một đêm nhạc kèm theo dòng chú thích: “Fan nào cũng là fan”. Ngoài ra, trong bức ảnh còn có những dòng chữ khác như: "Đang nóng mà có fan quạt quá đã", "I’m so hot, I need a fan". Bài viết trước đó của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet Hành động này của phía Đàm Vĩnh Hưng nhận về nhiều chỉ trích, mỉa mai của cư dân mạng khi cho rằng đang cố tình "đá xéo" đàn em, tranh thủ ồn ào của người khác để gây chú ý. Bên dưới phần bình luận, nhiều người đã để lại bình luận không hay về nam ca sĩ.

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Internet Admin đã sửa bài đăng và đính chính - Ảnh: Chụp màn hình Trước những ý kiến trái chiều, admin fanpage Đàm Vĩnh Hưng đã đổi lại thành ảnh gốc, đồng thời đính chính: "Đâu ra cái quạt thần kỳ dữ vậy Tin Tin. P/s: Post chiếc meme mà bị xuyên tạc quá, nên mình post hình gốc cho lành”. Tuy nhiên, sự việc vẫn nhận về phản ứng trái chiều từ cư dân mạng.

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