BTV nổi tiếng VTV vừa có màn 'mổ xẻ' xoay quay ồn ào của Đông Nhi, thẳng thắn chỉ ra sai lầm nghiêm trọng khiến cư dân mạng trầm trồ thán phục

Hậu trường 14/05/2022 14:48

Sự việc ồn ào với người hâm mộ của ca sĩ Đông Nhi đã nhanh chóng được một chương trình của VTV trực tiếp vào 'mổ xẻ', phân tích vấn đề.

Giữa lúc vụ việc của ca sĩ Đông Nhi bị chỉ trích nặng nề vì phê phán người hâm mộ lâu năm khiến cho dân tình phải thắc mắc, đặt câu hỏi về mối quan hệ của fan và thần tượng thì phía nhà đài VTV đã mau chóng "bắt trend" với tập Zlife mới nhất bàn luận về chủ đề: Văn hoá thần tượng, đã gây được sự chú ý của đông đảo khán giả.

BTV nổi tiếng VTV vừa có màn 'mổ xẻ' xoay quay ồn ào của Đông Nhi, thẳng thắn chỉ ra sai lầm nghiêm trọng khiến cư dân mạng trầm trồ thán phục - Ảnh 1
Bài viết gây xôn xao CĐM của Đông Nhi. - Ảnh chụp màn hình

Có thể thấy trong chương trình với sự xuất hiện quen thuộc của host Việt Hoàng 'Da Nâu' (đại diện thế hệ gen Y) và và Robin Phương Thảo (đại diện gen Z).

BTV nổi tiếng VTV vừa có màn 'mổ xẻ' xoay quay ồn ào của Đông Nhi, thẳng thắn chỉ ra sai lầm nghiêm trọng khiến cư dân mạng trầm trồ thán phục - Ảnh 2
Sự so sánh giữa fan và idol trong 1 chương trình của VTV. - Ảnh chụp màn hình

Mở đầu cho chương trình là câu chuyện giữa một bên là thần tượng (Việt Hoàng vào vai) và một bên là fan (Phương Thảo vào vai). Cả hai vốn gắn bó, chung sống vui vẻ với nhau sau một khoảng thời gian dài. Rồi bỗng dưng vào một ngày đẹp trời, thần tượng "lật mặt" đổi ý trong sự bàng hoàng, ngỡ ngàng và vô cùng bức xúc của fan: "Vậy là yêu thương sao, tất cả đều là tự nguyện mà, sao bây giờ lại nói khác đi?". "Thần tượng" Việt Hoàng chốt lại một câu cuối cùng và bỏ đi một cách phũ phàng: "Thôi, cảm ơn em vì đã là một phần thanh xuân của anh".

Có thể thấy rõ một điều câu chuyện "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" không chừa bất kỳ một fanclub và idol nào, BTV Việt Hoàng đã có sự so sánh mối quan hệ 2 chiều này không khác gì một cuộc tình và có thể tan vỡ "đường ai nấy đi" bất kỳ lúc nào.

BTV nổi tiếng VTV vừa có màn 'mổ xẻ' xoay quay ồn ào của Đông Nhi, thẳng thắn chỉ ra sai lầm nghiêm trọng khiến cư dân mạng trầm trồ thán phục - Ảnh 3
Màn đối đáp thú vị giữa MC Phương Thảo và MC Việt Hoàng. - Ảnh chụp màn hình

Và vấn đề văn hoá thần tượng của Gen Y và Gen Z cũng cho thấy sự khác biệt rất lớn trong cách cư xử. Nếu như Việt Hoàng (gen Y) chỉ luôn quan tâm tới những tấm poster và các bức ảnh được cắt ra từ báo của thần tượng thì ngược lại Phương Thảo (Gen Z) sẽ sẵn sàng chi ra cả trăm, thậm chí đến hàng triệu đồng cho một tấm ảnh nhỏ của thần tượng được làm một cách chỉn chu thành card bo góc. Theo như quan sát, ở Châu Á, thống kê cho thấy có đến 6% Gen Z tại Trung Quốc sẵn sàng chi tiền tỷ cho những thần tượng của mình.

Chưa bàn đến chuyện ai đúng ai sai, thực hư trong chuyện của Đông Nhi và FC, nhưng điều đáng nói hơn là cách ứng xử của thần tượng trước đám đông cũng như văn hóa thần tượng hiện nay. Không dừng lại ở đó, Phương Thảo còn "bày cách" về việc xử lý khủng hoảng truyền thông có thể trở nên trơn tru, hiệu quả hơn. Việt Hoàng đã nhanh chóng đối chiếu lại với cách mà Đông Nhi và ekip xử lý và đưa ra kết luận rằng "gà" nhà Đông Nhi nên đi học lại khoá xử lý khủng hoảng truyền thông cơ bản hoặc phải học từ chính cách trả lời của "fan ruột": "Em tôn trọng quyết định của chị, cảm ơn chị vì đã là một phần thanh xuân của em, mình mong mọi người không chỉ trích Nhi nhé ạ, cảm ơn chị".

BTV nổi tiếng VTV vừa có màn 'mổ xẻ' xoay quay ồn ào của Đông Nhi, thẳng thắn chỉ ra sai lầm nghiêm trọng khiến cư dân mạng trầm trồ thán phục - Ảnh 4
Phân tích "mổ xẻ" chủ đề Văn hóa thần tượng của VTV. - Ảnh chụp màn hình

Tiếp đó, Việt Hoàng lại khẳng định: "Đáng sợ nhất đối với idol không phải antifan mà chính là fan bởi ta không thể biết lúc nào họ sẽ 'quay xe' với mình". Và "Anh Da Nâu" cũng kể về một thời thần tượng "huy hoàng" của mình và đã phải đau khổ ôm về thất vọng khi chính idol không được như bản thân mình kỳ vọng. 

Cuối cùng phần kết thúc chương trình, 2 MC đã đưa ra lời khuyên văn hoá thần tượng thực chất chỉ nên là một liều thuốc tinh thần chứ không phải là nơi dốc toàn tâm toàn sức để rồi xảy ra cãi vã và dẫn đến đấu đá nhau, đồng thời về phía nghệ sĩ cũng phải luôn tỉnh táo để luôn có cách ứng xử văn minh nhất, phù hợp nhất và luôn để công chúng có cái nhìn đúng đắn về nghệ sĩ.

Zlife tập 8 đã bàn về văn hoá thần tượng gây chú ý, thu hút về hàng trăm bình luận tích cực, phản hồi tốt bên cạnh những lời khen ngợi xuýt xoa về việc bắt trend nhanh chóng của VTV thì cư dân mạng cũng nhiệt tình ủng hộ việc hài hoà giữa tình yêu của fan và thần tượng cũng như những quan điểm, chính kiến của 2 MC đưa ra.

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