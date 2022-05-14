3 giờ sáng, vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng trằn trọc không ngủ mà 'quay xe' xin lỗi, phản ứng của cộng đồng mạng ra sao?

"Nhi biết mình đã có những lời nói gây tổn thương và có những câu chữ chưa xác đáng, dẫn đến những hiểu lầm khiến mọi việc đi sai hướng và ảnh hưởng đến những người yêu quý mình. Nhưng thật tâm, Nhi chưa bao giờ muốn điều đó xảy ra. Nhi khẳng định là Nhi chưa bao giờ và cũng không bao giờ quay lưng với fan của mình", Đông Nhi viết.

Đông Nhi cho biết 2 ngày qua, cô không ngủ được và suy nghĩ rất nhiều về mọi thứ diễn ra xung quanh. Nữ ca sĩ nhận lỗi khi đã để chuyện của mình làm phiền đến mọi người. Cô cho rằng dòng trạng thái hôm 12/5 được viết trong lúc "mất bình tĩnh".

Giọng ca sinh năm 1988 nhấn mạnh cô là nguồn cơn của mọi tranh cãi. Bản thân Đông Nhi nhận thấy cô chưa hoàn thành tốt mọi thứ như kỳ vọng của những người yêu thương.

"Nhưng mong mọi người cũng hiểu cho Nhi, mỗi người sẽ có những lựa chọn khác nhau ở những giai đoạn khác nhau của đời người. Đối với các bạn, một Đông Nhi mà các bạn mong muốn có lẽ thời gian này là chưa phải. Nhưng hãy cho Nhi thêm thời gian vì mọi kế hoạch phía trước vẫn còn ở đó. Và thật sự trong khoảng thời gian này, được cháy với âm nhạc bên các bạn, được cống hiến, là vợ, là mẹ, được sống bình yên đã là quá hạnh phúc", cô bày tỏ.

Nói về sự việc quyền truy cập kênh FC Đông Nhi, nữ ca sĩ cho biết cô và công ty sẽ ngồi lại để tìm hướng giải quyết. Nữ ca sĩ gửi lời xin lỗi đến Quân của Tomorrow Pink Ruby (tên FC của Đông Nhi), Huy (chủ tài khoản N.M.H, người sáng lập kênh FC Đông Nhi) vì làm tổn thương đến tình cảm của họ dành cho cô.

"Nhi biết Nhi sẽ phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã phát ngôn. Nhưng Nhi xin phép được ẩn bài đăng trước đó đi vì có lẽ fan Nhi không ai muốn đọc lại. Nhi cũng không muốn lưu giữ lại những điều tiêu cực trên mạng xã hội. Nhi vẫn sẽ giữ lại để xem như đây là một bài học lớn trong suốt 14 năm làm nghề của mình. Đông Nhi vẫn là Đông Nhi. Vẫn rất trân trọng tình cảm của FC nói riêng và khán giả nói chung", nữ ca sĩ kết thúc bài chia sẻ.

Toàn bộ bài đăng lúc 3h sáng của Đông Nhi trên trang cá nhân. Ảnh: Chụp màn hình

Còn Ông Cao Thắng, với tư cách là người đứng đầu công ty quản lý của Đông Nhi hiện tại, anh khẳng định mình là người cần phải chịu trách nhiệm khi để tranh cãi vượt ngoài tầm kiểm soát.

Cả Đông Nhi lẫn Ông Cao Thắng đều xin lỗi người hâm mộ và khẳng định sẽ khắc phụ sai sót, cải thiện cũng như lắng nghe nhiều hơn sau sự việc lần này. Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, lời xin lỗi từ đôi vợ chồng quyền lực không được phần đông người hâm mộ chấp nhận. Nhiều người cho rằng việc đăng tải phản hồi mới nhất của tranh cãi vào lúc rạng sáng cho thấy cả hai chỉ đang "xin lỗi cho có" để cố gắng xoa dịu cơn giận của dư luận hơn là thật sự thấy có lỗi với fan.

"Mai mốt khi bình tĩnh thì hẵng viết status chị nhé! Tình cảm của con người khi bị tổn thương rồi thì sẽ mất đi và khó tìm lại được lắm. Không phải Fanclub của chị mà đọc status đó còn cảm thấy thất vọng thì các bạn Fan chị sẽ tổn thương nhiều như thế nào? Nói chung giờ chị có xin lỗi thì chắc cũng muộn màng rồi. Có không giữ mất đừng tìm!"

"Văn vẻ dài dòng là chủ yếu chứ có đúng trọng tâm đâu. Thấy fan quay xe nhiều quá nên đổ cho nóng giận. Đằng sau là cả 1 ekip mà đăng bài lúc nóng giận. Hề quá!"

"3h sáng up status xin lỗi fan? Ý là buồn quá ngủ không được luôn hả?"

"Thôi, người ta có lòng tự trọng nên không có quay lại đâu người ơi. Chả hiểu nổi sao có thể viết lên bài viết úp vào mặt fan như vậy".

Chính người hâm mộ Đông Nhi vẫn thể nguôi giận sau status nữ ca sĩ phủ nhận công sức của fan. Ảnh: Chụp màn hình

Tối 12/5, Đông Nhi lên tiếng bảo vệ ekip và cho rằng "một vài thành phần xấu" trong tập thể FC đã gây chia rẽ nội bộ, chỉ trích, phỉ báng, lăng mạ ekip của mình. Tâm thư của Đông Nhi như "giọt nước làm tràn ly", khiến sự phẫn nộ của fan lên đến đỉnh điểm. Hàng loạt "fan ruột", "fan cứng" lâu năm cho biết họ sẽ "thoát fan" sau lần tranh cãi này và nhận được sự đồng tình lớn từ netizen thông qua lượt tương tác lên đến hàng nghìn.