3 giờ sáng, vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng trằn trọc không ngủ mà 'quay xe' xin lỗi, phản ứng của cộng đồng mạng ra sao?

Hậu trường 14/05/2022 10:08

Đông Nhi cho biết cô là nguồn cơn của mọi tranh cãi. Vì thế, giọng ca "Bad boy" gửi lời xin lỗi tới khán giả.

Đông Nhi cho biết 2 ngày qua, cô không ngủ được và suy nghĩ rất nhiều về mọi thứ diễn ra xung quanh. Nữ ca sĩ nhận lỗi khi đã để chuyện của mình làm phiền đến mọi người. Cô cho rằng dòng trạng thái hôm 12/5 được viết trong lúc "mất bình tĩnh".

"Nhi biết mình đã có những lời nói gây tổn thương và có những câu chữ chưa xác đáng, dẫn đến những hiểu lầm khiến mọi việc đi sai hướng và ảnh hưởng đến những người yêu quý mình. Nhưng thật tâm, Nhi chưa bao giờ muốn điều đó xảy ra. Nhi khẳng định là Nhi chưa bao giờ và cũng không bao giờ quay lưng với fan của mình", Đông Nhi viết.

3 giờ sáng, vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng trằn trọc không ngủ mà 'quay xe' xin lỗi, phản ứng của cộng đồng mạng ra sao? - Ảnh 1
Sự nghiệp gầy dựng hơn 1 thập kỷ của Đông Nhi có nguy cơ sụp đổ sau ồn ào với fan. Ảnh: FBNV

 

Giọng ca sinh năm 1988 nhấn mạnh cô là nguồn cơn của mọi tranh cãi. Bản thân Đông Nhi nhận thấy cô chưa hoàn thành tốt mọi thứ như kỳ vọng của những người yêu thương.

"Nhưng mong mọi người cũng hiểu cho Nhi, mỗi người sẽ có những lựa chọn khác nhau ở những giai đoạn khác nhau của đời người. Đối với các bạn, một Đông Nhi mà các bạn mong muốn có lẽ thời gian này là chưa phải. Nhưng hãy cho Nhi thêm thời gian vì mọi kế hoạch phía trước vẫn còn ở đó. Và thật sự trong khoảng thời gian này, được cháy với âm nhạc bên các bạn, được cống hiến, là vợ, là mẹ, được sống bình yên đã là quá hạnh phúc", cô bày tỏ.

Nói về sự việc quyền truy cập kênh FC Đông Nhi, nữ ca sĩ cho biết cô và công ty sẽ ngồi lại để tìm hướng giải quyết. Nữ ca sĩ gửi lời xin lỗi đến Quân của Tomorrow Pink Ruby (tên FC của Đông Nhi), Huy (chủ tài khoản N.M.H, người sáng lập kênh FC Đông Nhi) vì làm tổn thương đến tình cảm của họ dành cho cô.

"Nhi biết Nhi sẽ phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã phát ngôn. Nhưng Nhi xin phép được ẩn bài đăng trước đó đi vì có lẽ fan Nhi không ai muốn đọc lại. Nhi cũng không muốn lưu giữ lại những điều tiêu cực trên mạng xã hội. Nhi vẫn sẽ giữ lại để xem như đây là một bài học lớn trong suốt 14 năm làm nghề của mình. Đông Nhi vẫn là Đông Nhi. Vẫn rất trân trọng tình cảm của FC nói riêng và khán giả nói chung", nữ ca sĩ kết thúc bài chia sẻ.

3 giờ sáng, vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng trằn trọc không ngủ mà 'quay xe' xin lỗi, phản ứng của cộng đồng mạng ra sao? - Ảnh 2
3 giờ sáng, vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng trằn trọc không ngủ mà 'quay xe' xin lỗi, phản ứng của cộng đồng mạng ra sao? - Ảnh 3
3 giờ sáng, vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng trằn trọc không ngủ mà 'quay xe' xin lỗi, phản ứng của cộng đồng mạng ra sao? - Ảnh 4
Toàn bộ bài đăng lúc 3h sáng của Đông Nhi trên trang cá nhân. Ảnh: Chụp màn hình

 

Còn Ông Cao Thắng, với tư cách là người đứng đầu công ty quản lý của Đông Nhi hiện tại, anh khẳng định mình là người cần phải chịu trách nhiệm khi để tranh cãi vượt ngoài tầm kiểm soát.

3 giờ sáng, vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng trằn trọc không ngủ mà 'quay xe' xin lỗi, phản ứng của cộng đồng mạng ra sao? - Ảnh 5
Cả Đông Nhi lẫn Ông Cao Thắng đều xin lỗi người hâm mộ và khẳng định sẽ khắc phụ sai sót, cải thiện cũng như lắng nghe nhiều hơn sau sự việc lần này. Ảnh: Chụp màn hình

 

Tuy nhiên, lời xin lỗi từ đôi vợ chồng quyền lực không được phần đông người hâm mộ chấp nhận. Nhiều người cho rằng việc đăng tải phản hồi mới nhất của tranh cãi vào lúc rạng sáng cho thấy cả hai chỉ đang "xin lỗi cho có" để cố gắng xoa dịu cơn giận của dư luận hơn là thật sự thấy có lỗi với fan.

"Mai mốt khi bình tĩnh thì hẵng viết status chị nhé! Tình cảm của con người khi bị tổn thương rồi thì sẽ mất đi và khó tìm lại được lắm. Không phải Fanclub của chị mà đọc status đó còn cảm thấy thất vọng thì các bạn Fan chị sẽ tổn thương nhiều như thế nào? Nói chung giờ chị có xin lỗi thì chắc cũng muộn màng rồi. Có không giữ mất đừng tìm!"

"Văn vẻ dài dòng là chủ yếu chứ có đúng trọng tâm đâu. Thấy fan quay xe nhiều quá nên đổ cho nóng giận. Đằng sau là cả 1 ekip mà đăng bài lúc nóng giận. Hề quá!"

"3h sáng up status xin lỗi fan? Ý là buồn quá ngủ không được luôn hả?"

"Thôi, người ta có lòng tự trọng nên không có quay lại đâu người ơi. Chả hiểu nổi sao có thể viết lên bài viết úp vào mặt fan như vậy".

3 giờ sáng, vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng trằn trọc không ngủ mà 'quay xe' xin lỗi, phản ứng của cộng đồng mạng ra sao? - Ảnh 6
3 giờ sáng, vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng trằn trọc không ngủ mà 'quay xe' xin lỗi, phản ứng của cộng đồng mạng ra sao? - Ảnh 7
3 giờ sáng, vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng trằn trọc không ngủ mà 'quay xe' xin lỗi, phản ứng của cộng đồng mạng ra sao? - Ảnh 8
3 giờ sáng, vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng trằn trọc không ngủ mà 'quay xe' xin lỗi, phản ứng của cộng đồng mạng ra sao? - Ảnh 9
3 giờ sáng, vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng trằn trọc không ngủ mà 'quay xe' xin lỗi, phản ứng của cộng đồng mạng ra sao? - Ảnh 10
Chính người hâm mộ Đông Nhi vẫn thể nguôi giận sau status nữ ca sĩ phủ nhận công sức của fan. Ảnh: Chụp màn hình

 

Tối 12/5, Đông Nhi lên tiếng bảo vệ ekip và cho rằng "một vài thành phần xấu" trong tập thể FC đã gây chia rẽ nội bộ, chỉ trích, phỉ báng, lăng mạ ekip của mình. Tâm thư của Đông Nhi như "giọt nước làm tràn ly", khiến sự phẫn nộ của fan lên đến đỉnh điểm. Hàng loạt "fan ruột", "fan cứng" lâu năm cho biết họ sẽ "thoát fan" sau lần tranh cãi này và nhận được sự đồng tình lớn từ netizen thông qua lượt tương tác lên đến hàng nghìn.

Biến căng Showbiz: Fan đòi phía Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam gỡ nhạc Đông Nhi hậu ồn ào "dằn mặt người hâm mộ", hành động quá khích chăng?

Biến căng Showbiz: Fan đòi phía Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam gỡ nhạc Đông Nhi hậu ồn ào "dằn mặt người hâm mộ", hành động quá khích chăng?

Sau màn chất vấn fan hâm mộ tối ngày 12/5, trang Facebook của Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam bất ngờ bị tấn công vì ồn ào của Đông Nhi.

Xem thêm
Từ khóa:   Đông Nhi Ông Cao Thắng fan Đông Nhi

TIN MỚI NHẤT

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 29 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 29 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 59 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 4 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?