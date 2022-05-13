Giữa lùm xùm 'đấu tố' chưa nguôi, Đông Nhi bất ngờ bị 'bóc mẽ' bê bối giống Hoài Linh

Trong lúc ồn ào với chính cộng đồng người hâm mộ của mình còn chưa dừng lại, Đông Nhi tiếp tục bị cư dân mạng khui lại chuyện ngâm tiền từ thiện miền Trung suốt 6 tháng trời.

Giữa tranh cãi Đông Nhi và cộng đồng người hâm mộ vẫn chưa nguôi ngoai, cư dân mạng lại xôn xao khi nữ ca sĩ bị tố từng ngâm tiền từ thiện lũ lụt miền Trung suốt nửa năm trời. Trên một số diễn đàn mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bài đăng tổng hợp vấn đề trong quá trình từ thiện của nữ ca sĩ vào năm 2020, cũng như dấu hiệu cho thấy kê khai đầu vào thấp hơn thực tế rất nhiều. Cụ thể, từ ngày 21/10/2020 đến 23/11/2020, Đông Nhi kêu gọi được 517.257.012 đồng. Vì có con nhỏ nên nữ ca sĩ giao cho ekip đi giải ngân và đóng tài khoản. Đến 2 ngày sau, cô cập nhật đã giải ngân được hơn 365 triệu đồng, còn dư 152.757.012 đồng, dự kiến trao nốt trong đợt 2.

Tuy nhiên, phải cho đến khi bà Nguyễn Phương Hằng gọi tên trên sóng livestream mới thấy nữ ca sĩ có động thái mới. Cô lập tức chuyển tiền cho quỹ Nhà Chống Lũ vào hôm 11/5/2021, tức là 6 tháng sau khi thông báo giải ngân tiền. Đông Nhi bất ngờ bị tố ngâm tiền từ thiện trong 6 tháng - Ảnh: Chụp màn hình Bài tố Đông Nhi có viết: Đông Nhi không bỏ ra đồng nào cho đồng bào nhưng lại giữ tiên của đồng bào 6 tháng, đồng thời dấu hiệu nhập nhằng tiền từ thiện rất cao! Cô này không có tâm nhưng lấy việc kêu gọi từ thiện để PR cho bản thân và có thể tiền vào rất nhiều nên giữ lại bớt thôi chứ không có ăn chặn gì đâu nha!”.

Sau khi thông tin được lan truyền rộng rãi, cư dân mạng hiện đang bàn tán rất nhiều về chuyện từ thiện của Đông Nhi. Trong đó không ít người tỏ ra bức xúc, muốn bà xã Ông Cao Thắng lên tiếng nói rõ mọi chuyện trước khi sự việc bị đẩy đi xa hơn. Hàng loạt bình luận mỉa mai nữ ca sĩ quá dại dột khi đăng tâm thư "đối đầu" và phủ nhận mọi tình cảm với chính người hâm mộ, dẫn tới hệ lụy bị khui lại ồn ào cũ. Ca sĩ Đông Nhi - Ảnh: Internet Trước thái độ căng thẳng của dân mạng, phía Đông Nhi hiện tại vẫn giữ im lặng cho tới thời điểm này. Trước Đông Nhi, nam danh hài nổi tiếng Hoài Linh cũng gặp lùm xùm tương tự. Từ một nghệ sĩ được yêu mến, nam danh hài bỗng bị "tẩy chay" mọi nơi và chỉ trích, cà khịa trên khắp các trang mạng xã hội mỗi khi xuất hiện. Cho đến tận bây giờ, Hoài Linh vẫn rất chật vật trong việc tìm cách lấy lại danh tiếng của mình.

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