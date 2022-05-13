Giữa lùm xùm 'đấu tố' chưa nguôi, Đông Nhi bất ngờ bị 'bóc mẽ' bê bối giống Hoài Linh

Hậu trường 13/05/2022 15:58

Trong lúc ồn ào với chính cộng đồng người hâm mộ của mình còn chưa dừng lại, Đông Nhi tiếp tục bị cư dân mạng khui lại chuyện ngâm tiền từ thiện miền Trung suốt 6 tháng trời.

Giữa tranh cãi Đông Nhi và cộng đồng người hâm mộ vẫn chưa nguôi ngoai, cư dân mạng lại xôn xao khi nữ ca sĩ bị tố từng ngâm tiền từ thiện lũ lụt miền Trung suốt nửa năm trời. Trên một số diễn đàn mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bài đăng tổng hợp vấn đề trong quá trình từ thiện của nữ ca sĩ vào năm 2020, cũng như dấu hiệu cho thấy kê khai đầu vào thấp hơn thực tế rất nhiều.

Cụ thể, từ ngày 21/10/2020 đến 23/11/2020, Đông Nhi kêu gọi được 517.257.012 đồng. Vì có con nhỏ nên nữ ca sĩ giao cho ekip đi giải ngân và đóng tài khoản. Đến 2 ngày sau, cô cập nhật đã giải ngân được hơn 365 triệu đồng, còn dư 152.757.012 đồng, dự kiến trao nốt trong đợt 2.

Tuy nhiên, phải cho đến khi bà Nguyễn Phương Hằng gọi tên trên sóng livestream mới thấy nữ ca sĩ có động thái mới. Cô lập tức chuyển tiền cho quỹ Nhà Chống Lũ vào hôm 11/5/2021, tức là 6 tháng sau khi thông báo giải ngân tiền.

dong nhiGiữa lùm xùm 'đấu tố' chưa nguôi, Đông Nhi bất ngờ bị 'bóc mẽ' bê bối giống Hoài Linh - Ảnh 2
Đông Nhi bất ngờ bị tố ngâm tiền từ thiện trong 6 tháng - Ảnh: Chụp màn hình

Bài tố Đông Nhi có viết: Đông Nhi không bỏ ra đồng nào cho đồng bào nhưng lại giữ tiên của đồng bào 6 tháng, đồng thời dấu hiệu nhập nhằng tiền từ thiện rất cao! Cô này không có tâm nhưng lấy việc kêu gọi từ thiện để PR cho bản thân và có thể tiền vào rất nhiều nên giữ lại bớt thôi chứ không có ăn chặn gì đâu nha!”.

Sau khi thông tin được lan truyền rộng rãi, cư dân mạng hiện đang bàn tán rất nhiều về chuyện từ thiện của Đông Nhi. Trong đó không ít người tỏ ra bức xúc, muốn bà xã Ông Cao Thắng lên tiếng nói rõ mọi chuyện trước khi sự việc bị đẩy đi xa hơn. Hàng loạt bình luận mỉa mai nữ ca sĩ quá dại dột khi đăng tâm thư "đối đầu" và phủ nhận mọi tình cảm với chính người hâm mộ, dẫn tới hệ lụy bị khui lại ồn ào cũ.

dong nhi 1
Ca sĩ Đông Nhi - Ảnh: Internet

Trước thái độ căng thẳng của dân mạng, phía Đông Nhi hiện tại vẫn giữ im lặng cho tới thời điểm này. Trước Đông Nhi, nam danh hài nổi tiếng Hoài Linh cũng gặp lùm xùm tương tự. Từ một nghệ sĩ được yêu mến, nam danh hài bỗng bị "tẩy chay" mọi nơi và chỉ trích, cà khịa trên khắp các trang mạng xã hội mỗi khi xuất hiện. Cho đến tận bây giờ, Hoài Linh vẫn rất chật vật trong việc tìm cách lấy lại danh tiếng của mình.

Giữa ồn ào Đông Nhi bị chỉ trích 'ăn cháo đá bát', quản lý cũ nói 'lời ruột gan': 'Đã cạn tình với nhau thì cứ thế quay lưng'

Giữa ồn ào Đông Nhi bị chỉ trích 'ăn cháo đá bát', quản lý cũ nói 'lời ruột gan': 'Đã cạn tình với nhau thì cứ thế quay lưng'

Ngay giữa ồn ào 'đấu tố' của Đông Nhi, quản lý cũ của nữ ca sĩ đã có dòng trạng thái gây chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Đông Nhi sao Việt Đông Nhi từ thiện

TIN MỚI NHẤT

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 35 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 35 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 1 giờ 5 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 1 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?