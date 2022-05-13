Biến căng Showbiz: Fan đòi phía Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam gỡ nhạc Đông Nhi hậu ồn ào "dằn mặt người hâm mộ", hành động quá khích chăng?

Hậu trường 13/05/2022 14:23

Sau màn chất vấn fan hâm mộ tối ngày 12/5, trang Facebook của Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam bất ngờ bị tấn công vì ồn ào của Đông Nhi.

Những ngày qua, câu chuyện giữa FC Đông Nhi và nữ ca sĩ nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng khi kênh Youtube FC Đông Nhi đăng đàn tố cáo ê-kíp của nữ ca sĩ tước đoạt quyền quản trị viên, xóa kênh mà không có bất cứ thông cáo nào. Điều này khiến Đông Nhi lẫn ê-kíp nhận sự chỉ trích cực mạnh trên tất cả các nền tảng xã hội.

Biến căng Showbiz: Fan đòi phía Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam gỡ nhạc Đông Nhi hậu ồn ào 'dằn mặt người hâm mộ', hành động quá khích chăng? - Ảnh 1
Vinawoman là bài hát chủ đề của Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam do Đông Nhi thể hiện - Ảnh: Internet

Tối 12/5, Đông Nhi đã có động thái chính thức đầu tiên sau ồn ào, những tưởng nữ ca sĩ sẽ gửi lời xin lỗi sâu sắc đến người hâm mộ. Ngược lại, Đông Nhi đăng đàn tố ngược lại một số fan có thái độ không tốt, có lời lẽ xúc phạm đến cô và ê-kíp. Việc muốn được thần tượng sẽ bênh vực nhưng cuối cùng lại bị phản vác mạnh mẽ khiến rất nhiều fan của Đông Nhi bức xúc.

Trước hành động "không cần fan", "không quan tâm fan nghĩ gì", một bộ phận fan đã "quay xe", tấn công video ca khúc chủ đề của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 do Đông Nhii thể hiện. Chưa kể, một số cư dân mạng còn yêu cầu đổi người thể hiện mà không phải là ca sĩ Đông Nhi.

Biến căng Showbiz: Fan đòi phía Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam gỡ nhạc Đông Nhi hậu ồn ào 'dằn mặt người hâm mộ', hành động quá khích chăng? - Ảnh 2
Đông Nhi vừa mới ra mắt MV mới đã có "biến" sau đó - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc fan tấn công Hoa Hậu Hoàn Vũ chỉ vì ồn ào của Đông Nhi là không nên bởi nữ ca sĩ đã thể hiện đúng tinh thần ca khúc chủ Vinawoman của chương trình. Và hành động này khiến nhiều netizen đánh giá là "quá khích", không văn minh.

 

Hiện tại, những ồn ào giữa Đông Nhi và FC đang nhận được sự chú ý hơn bao giờ hết. Đông Nhi là nữ ca sĩ hiếm hoi sở hữu lượng "fan cứng" đông đảo trong 10 năm qua. Dù tên tuổi của Đông Nhi không còn "hot" như thời gian trước nhưng nữ ca sĩ lại có dàn fan tâm huyết và chân chính hỗ trợ mọi bước đi trên con đường nghệ thuật. Chính vì lẽ đó, nhiều fan vẫn vô cùng "shock" trước sự việc tối qua. Nhiều người có dấu hiệu "quay xe", "tạm biệt thanh xuân".

Giữa ồn ào Đông Nhi bị chỉ trích 'ăn cháo đá bát', quản lý cũ nói 'lời ruột gan': 'Đã cạn tình với nhau thì cứ thế quay lưng'

Giữa ồn ào Đông Nhi bị chỉ trích 'ăn cháo đá bát', quản lý cũ nói 'lời ruột gan': 'Đã cạn tình với nhau thì cứ thế quay lưng'

Ngay giữa ồn ào 'đấu tố' của Đông Nhi, quản lý cũ của nữ ca sĩ đã có dòng trạng thái gây chú ý.

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