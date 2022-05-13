Biến căng Showbiz: Fan đòi phía Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam gỡ nhạc Đông Nhi hậu ồn ào "dằn mặt người hâm mộ", hành động quá khích chăng?

Những ngày qua, câu chuyện giữa FC Đông Nhi và nữ ca sĩ nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng khi kênh Youtube FC Đông Nhi đăng đàn tố cáo ê-kíp của nữ ca sĩ tước đoạt quyền quản trị viên, xóa kênh mà không có bất cứ thông cáo nào. Điều này khiến Đông Nhi lẫn ê-kíp nhận sự chỉ trích cực mạnh trên tất cả các nền tảng xã hội.

Vinawoman là bài hát chủ đề của Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam do Đông Nhi thể hiện - Ảnh: Internet

Tối 12/5, Đông Nhi đã có động thái chính thức đầu tiên sau ồn ào, những tưởng nữ ca sĩ sẽ gửi lời xin lỗi sâu sắc đến người hâm mộ. Ngược lại, Đông Nhi đăng đàn tố ngược lại một số fan có thái độ không tốt, có lời lẽ xúc phạm đến cô và ê-kíp. Việc muốn được thần tượng sẽ bênh vực nhưng cuối cùng lại bị phản vác mạnh mẽ khiến rất nhiều fan của Đông Nhi bức xúc.