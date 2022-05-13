Sau màn 'dằn mặt' fan ruột, người hâm mộ của Đông Nhi 'phật lòng' không hề nhẹ, đồng loạt quay xe': 'Tạm biệt chị, giải tán'

Sau khi chia sẻ bài đăng, nhiều khán giả là thành viên FC Đông Nhi tuyên bố sẽ "quay xe", "thoát FC" vì quá thất vọng với những chia sẻ của nữ ca sĩ. Những bình luận mang nội dung đều chiếm top comment cao như: "Tạm biệt chị", "6 năm thanh xuân của em", "Không thể tin được Nhi lại chia sẻ thế này",...

Thời gian gần đây, câu chuyện một trang fanpage cứng của Đông Nhi , sở hữu hơn 100 nghìn lượt theo dõi đã đăng bài tố cáo cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của phía ê-kíp. Cụ thể, nguyên do đến từ việc, phía công ty của nữ ca sĩ đã lấy lại quyền truy cập kênh Youtube FC do bạn fan này thành lập và không đưa ra được lời giải thích thỏa đáng. Được biết, bạn fan này đã hâm mộ Đông Nhi gần 10 năm.

Theo đó, trong bài chia sẻ, Đông Nhi đã dùng lời lẽ khá gay gắt nêu lên quan điểm của mình rằng kênh Youtube ban đầu thuộc sở hữu của công ty, FC lập do tự nguyên chứ không do ai ép buộc. Dưới đây là toàn bộ nội dung chia sẻ của Đông Nhi:

Trong suốt khoảng thời gian qua, các bạn đã dùng những từ ngữ để chỉ trích, phỉ báng, lăng mạ và các bạn nghĩ rằng chị không biết hay là quá xem thường?

Chị chưa bao giờ ủng hộ cho những cách hành xử như vậy với người ngoài, nhưng các bạn lại đang làm điều đó với chị? Các bạn có thật sự dành sự tôn trọng cho chị hay không?

Một vài thành phần xấu làm ảnh hưởng đến cái nhìn của mọi người dành cho tập thể fc Đông Nhi, vốn dĩ fc Đông Nhi không phải là như vậy, các bạn rất văn minh và dễ thương, xin đừng truyền bá những văn hóa tiêu cực đó đến trong cộng đồng. Chị không bao giờ ủng hộ cho những điều đó và cũng không khuyên các bạn những điều đó, chị luôn hướng các bạn đến với những điều tốt đẹp trong cuộc sống, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, bởi chị luôn dành sự tôn trọng và yêu thương cho khán giả của mình, nhưng các bạn đã và đang làm những điều chị thật sự không chấp nhận được, nó đã chạm đến giới hạn của chị!

Đừng nghĩ chị thay đổi, chính các bạn đã làm cho chị s.ợ hãi khi phải đối diện với các bạn, những gương mặt vừa cười nói với mình mà sau đó lại đăng những lời lẽ xúc phạm về mình trên mạng xã hội? Vậy là yêu thương sao?

Các bạn công kích và tấn công vào những người mà các bạn gọi là ekip của chị, chỉ để đưa ra quan điểm rằng ekip sai và các bạn đúng, nhưng nếu không thật sự hiểu rõ, xin các bạn đừng suy diễn, cũng đừng "bình loạn".

Thay đổi? Chị phải thay đổi mình theo ý kiến đóng góp của hàng trăm, hàng ngàn người?? Vậy chị có còn là Đông Nhi không? Hay là một người suốt ngày cứ vất vả chạy theo cái mà mỗi người tự cho là ý kiến của mình là nhất, để làm hài lòng đám đông?

Riêng về vấn đề kênh youtube của FC Đông Nhi. Chị xin khẳng định kênh youtube FC Đông Nhi ngay từ ban đầu hoàn toàn thuộc về công ty chứ không có chuyện CƯỚP ĐOẠT ở đây, và công ty cũng chưa bao giờ nhờ vả bạn để giúp xây dựng, tất cả đều là tự nguyện mà! Sao bây giờ bạn lại nói khác đi?

Chị sẽ đặt cho các bạn 1 câu hỏi: Đứng ở góc độ công ty, với một người ngoài mặt thì đang hợp tác nhưng đằng sau thì lại cố tình gây chia rẽ nội bộ fan và công ty thì bạn có cảm nghĩ gì? Với những gì bạn đã đóng góp để phát triển kênh, dành tình cảm cho chị, chị luôn ghi nhận và cảm ơn, nhưng cách mà bạn đang làm vô tình gây ra những hiểu lầm nghiêm trọng không đáng có và chị nghĩ là bạn đã thể hiện nó sai cách. Đó là lý do mà bên phía công ty không còn muốn nhận bất cứ sự hỗ trợ nào từ phía bạn nữa!

Đã hơn 10 năm trong nghề, chị hiểu rằng mỗi người đều sống trong một thế giới của riêng mình, trải qua những chuyện khác nhau, đối mặt với những vấn đề khác nhau nên tư duy của mỗi người chẳng ai giống ai hoàn toàn, đừng áp đặt tư duy và định kiến của mình lên người khác, chị sẽ sẵn sàng lắng nghe và chắt lọc những ý kiến đóng góp chân thành, văn minh.

Nhưng dù thế nào thì vẫn luôn có một Đông Nhi mãi máu lửa với nghề và chị nghĩ điều đó sẽ làm cho các em tự hào, bởi chị là chị, là Đông Nhi chứ không phải là ai khác!

Trước thái độ của nữ ca sĩ, nhiều thành viên trong FC quá thất vọng tuyên bố "thoát fan" dù có người đã hâm mộ Đông Nhi hơn 6 năm, 10 năm.

Fan đồng loạt quay xe sau những chia sẻ mới nhất của Đông Nhi - Ảnh: Internet

Chủ sở hữu kênh Youtube FC, fan 10 năm của Đông Nhi lên tiếng - Ảnh: chụp màn hình

Đông Nhi là một trong những ca sĩ Việt Nam hiếm hoi sở hữu lượng fan "cứng" đông đảo và trung thành bậc nhất, fan của Đông Nhi nổi tiếng luôn sự nhiệt huyết dành cho thần tượng dù 10 năm đã trôi qua. Chính vì những chia sẻ này khiến fan bị "shock nặng" vì không nghĩ những tâm huyết, nỗ lực của mình bỗng hóa hư vô.