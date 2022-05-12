Đông Nhi - Ông Cao Thắng bị con gái Winnie "lơ đẹp" khi quá chú tâm vào ảnh của nhân vật này

Hành động này khiến cư dân mạng một phen bật cười thích thú vì sự đáng yêu của ái nữ nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng

Bé Winnie được biết đến tên thật là Ông Yên Nhi, ái nữ đầu lòng của cặp vợ chồng nổi tiếng bậc nhất Vbiz Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Với hơn một thập kỷ hẹn hò, cả hai đã có kết quả viên mãn bằng một hôn lễ thế kỷ được tổ chức hoành tráng tại Phú Quốc với sự tham gia của dàn khách mời đình đám. Gia đình nhỏ đáng yêu của Đông Nhi - Ông Cao Thắng - Ảnh: Internet Sau 5 tháng kết hôn, Đông Nhi xác nhận có thai và đến cuối tháng năm 2020, cặp đôi hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng.

Sáng nay, trên mạng xã hội chia sẻ khoảng khắc đáng yêu vì độ "mê trai" của bé con nhà Đông Nhi. Trong hình ảnh được chia sẻ, Đông Nhi - Ông Cao Thắng đã bị con gái rượu của mình “lơ đẹp”, “nhóc tỳ” chỉ chăm chăm ngắm nhìn tấm hình bên cạnh. Ái nữ nhà Đông Nhi vô cùng đáng yêu và kháu khỉnh - Ảnh: Internet Sở dĩ có câu chuyện đáng yêu vì poster của đôi vợ chồng được đặt cạnh hình ảnh của BTS khiến bé con Winnie "mê mẩn" ngắm mãi không thôi. Cô bé còn chỉ tay ngay thành viên V - thành viên của BTS, người được mệnh danh là một trong những “người đàn ông đẹp trai nhất thế giới” do một tạp chí uy tín bình chọn.

Quá mãi mê nhìn ngắm BTS, bé Winnie "lơ đẹp" ba mẹ - Ảnh: Internet Nhiều cô chú thích thú bình luận khoảnh khắc "đáng yêu" này: "Mê trai quá bé con ơi" "Fan cứng BTS đây rồi" "Từ bé đã có cặp mắt tia trai rồi chèn ơi, chọn ngay chú V mới chịu à" "Dễ thương quá bé ơi" Bé Winnie hiện sở hữu trang cá nhân gần 300k lượt theo dõi - Ảnh: Internet Hình ảnh của ái nữ nhà Đông Nhi thường đượng bố mẹ đăng tải trên trang cá nhân. Thế lực nhí này còn sở hữu tài khoản cá nhân trên mạng xã hội thu hút gần 300K lượt theo dõi của ba mẹ lập riêng để ghi lại những khoảnh khắc trưởng thành của cô công chúa nhỏ.

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