Ái nữ nhà Đông Nhi tìm được 'chân ái', tướng phu thê rõ mồn một thế này cơ mà! Danh tính đàng trai 'tưởng lạ mà quen'

Hậu trường 05/05/2022 16:25

Khoảnh khắc cực đáng yêu của 2 nhóc tỳ nổi tiếng hàng đầu showbiz khiến khán giả vô cùng thích thú.

Vợ chồng Dương Khắc Linh - Sara Lưu và Ông Cao Thắng - Đông Nhi là hai cặp đôi được khán giả quan tâm, yêu mến do có đời tư sạch sẽ, nói không với thị phi. Đặc biệt, sau khi có con, cả 2 gia đình này càng được quan tâm hơn vì ngày càng gắn bó, đặc biệt sự quan tâm đó đổ dồn vào các nhóc tỳ vô cùng dễ thương kháu khỉnh.

Ái nữ nhà Đông Nhi tìm được 'chân ái', tướng phu thê rõ mồn một thế này cơ mà! Danh tính đàng trai 'tưởng lạ mà quen' - Ảnh 1
Vợ chồng Dương Khắc Linh - Sara Lưu khá thân thiết với vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Ảnh: FBNV
Ái nữ nhà Đông Nhi tìm được 'chân ái', tướng phu thê rõ mồn một thế này cơ mà! Danh tính đàng trai 'tưởng lạ mà quen' - Ảnh 2
Cả 2 cặp đôi ngày càng khăng khít khi có con. Ảnh: FBNV

Mới đây, kênh youtube Sara Luu & DKL Family của Sara Lưu đã đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc con gái Đông Nhi đang chơi đùa cùng bé Mickey - con trai Sara Lưu. Có thể thấy, cô bé Winnie vô cùng dạn dĩ, liên tục bắt chuyện với cậu bé. Tuy nhiên, trái với con gái Đông Nhi, con trai nhà Dương Khắc Linh tỏa ra khá ngượng ngùng, cậu bé còn đi ôm người khác khiến Winnie giận dỗi. Loạt biểu cảm siêu đáng yêu của 2 nhóc tỳ đình đám showbiz khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú.

Ái nữ nhà Đông Nhi tìm được 'chân ái', tướng phu thê rõ mồn một thế này cơ mà! Danh tính đàng trai 'tưởng lạ mà quen' - Ảnh 3

Winnie khá dạn dĩ khi liên tục bắt chuyện với Mickey. Ảnh: Chụp màn hình từ YouTube Sara Luu & DKL Family

Ái nữ nhà Đông Nhi tìm được 'chân ái', tướng phu thê rõ mồn một thế này cơ mà! Danh tính đàng trai 'tưởng lạ mà quen' - Ảnh 4

Còn Mickey lại khá ngại ngùng khi Winnie bắt chuyện. Ảnh: Chụp màn hình từ YouTube Sara Luu & DKL Family

Ái nữ nhà Đông Nhi tìm được 'chân ái', tướng phu thê rõ mồn một thế này cơ mà! Danh tính đàng trai 'tưởng lạ mà quen' - Ảnh 5

Ái nữ nhà Đông Nhi tỏ vẻ giận dỗi khi Mickey ôm người khác. Ảnh: Chụp màn hình từ YouTube Sara Luu & DKL Family

Ái nữ nhà Đông Nhi tìm được 'chân ái', tướng phu thê rõ mồn một thế này cơ mà! Danh tính đàng trai 'tưởng lạ mà quen' - Ảnh 6
Loạt biểu cảm siêu đáng yêu của Winnie và Mickey. Ảnh: Chụp màn hình từ YouTube Sara Luu & DKL Family

Không những thế, Sara Lưu còn "chọc" Đông Nhi khi bình luận vô cùng hài hước: "Mickey chưa có bạn gái đâu Winnie ơi khuôn mặt này có được gọi là tướng phu thê không nhở?".  Phải chăng mẹ Mickey đang muốn làm sui với Đông Nhi? Trước đây, khi bé Winnie mới ra đời, Dương Khắc Linh cũng đã sớm "đặt gạch" làm sui gia với nhà nữ ca sĩ, nhiều lần nhắc bà xã Ông Cao Thắng cho con gái gặp hai cậu quý tử nhà anh để chọn chồng, thậm chí còn thân thiết gọi đồng nghiệp là “chị sui".

Ái nữ nhà Đông Nhi tìm được 'chân ái', tướng phu thê rõ mồn một thế này cơ mà! Danh tính đàng trai 'tưởng lạ mà quen' - Ảnh 7
Sara Lưu đang "ngỏ ý" làm sui với Đông Nhi. Ảnh minh họa: Internet

Bé Winnie tên thật là Ông Yên Nhi, chào đời vào ngày 26/10/2020. Ái nữ là trái ngọt của cặp đôi được xem là quyền lực nhất nhì showbiz Việt.

Trên trang cá nhân, Đông Nhi thường xuyên chia sẻ hình ảnh của con gái và nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. 

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Từ khóa:   Đông Nhi - Ông Cao Thắng Dương Khắc Linh - Sara Lưu con gái Đông Nhi

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