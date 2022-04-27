Phát sốt trước khoảnh khắc 'tình bể bình' của Ông Cao Thắng và Đông Nhi khi dự đám cưới tại Đà Lạt, khiến netizen phải thốt lên: 'Ủa rồi ai cưới'?

Hậu trường 27/04/2022 11:16

Màn thể hiện tình cảm ngọt ngào của Ông Cao Thắng và Đông Nhi đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

Ông Cao Thắng và Đông Nhi được xem là cặp vợ chồng đình đám trong làng giải trí Việt. Đời sống hôn nhân của cặp đôi này luôn gây sự quan tâm khiến cho nhiều người không khỏi ngưỡng mộ, trầm trồ mỗi khi cả hai xuất hiện ở chốn đông người. Họ đều không ngần ngại thể hiện những cử chỉ thân mật, tình tứ với nhau.

Mới đây, khoảnh khắc Ông Cao Thắng và Đông Nhi tham dự đám cưới tại Đà Lạt được "người qua đường" bắt gặp được. Ngay lập tức, đoạn video này đã thu hút sự chú ý từ dân tình vì quá đỗi ngọt ngào, hạnh phúc.

Phát sốt trước khoảnh khắc 'tình bể bình' của Ông Cao Thắng và Đông Nhi khi dự đám cưới tại Đà Lạt, khiến netizen phải thốt lên: 'Ủa rồi ai cưới'? - Ảnh 1
Ông Cao Thắng và Đông Nhi đã có mặt tại Đà Lạt để tham dự đám cưới của một người bạn thân thiết. - Ảnh "Team qua đường"

 

Phát sốt trước khoảnh khắc 'tình bể bình' của Ông Cao Thắng và Đông Nhi khi dự đám cưới tại Đà Lạt, khiến netizen phải thốt lên: 'Ủa rồi ai cưới'? - Ảnh 2
Sau đó anh đã có màn "khóa môi" đầy nóng bỏng trước sự chứng kiến của dàn khách mời tại hôn lễ. - Ảnh "Team qua đường"

 

Phát sốt trước khoảnh khắc 'tình bể bình' của Ông Cao Thắng và Đông Nhi khi dự đám cưới tại Đà Lạt, khiến netizen phải thốt lên: 'Ủa rồi ai cưới'? - Ảnh 3
Đông Nhi đã ngại ngùng đẩy chồng ra. - Ảnh "Team qua đường"

 

Phát sốt trước khoảnh khắc 'tình bể bình' của Ông Cao Thắng và Đông Nhi khi dự đám cưới tại Đà Lạt, khiến netizen phải thốt lên: 'Ủa rồi ai cưới'? - Ảnh 4
Nhưng ngay sau đó, cặp đôi tiếp tục thể hiện tình cảm ngọt ngào. - Ảnh "Team qua đường"

Cụ thể, khi cặp đôi đang nhún nhảy theo điệu nhạc thì bất ngờ Ông Cao Thắng đã đặt một nụ hôn sâu dành cho bà xã Đông Nhi, sau đó nam ca sĩ chuyển sang âu yếm ái nữ Winnie. Hành động tình cảm của cặp vợ chồng đã khiến những người có mặt tại đám cưới không ngừng hò reo thích thú và phấn khích với mà thể hiện này. Kể từ thời điểm công khai kết hôn cho đến nay, Ông Cao Thắng ngày càng "bạo" hơn trong việc thể hiện tình cảm với bà xã xinh đẹp và tài năng.

Hiện tại dân tình vẫn đang không ngừng xuýt xoa, ngưỡng mộ trước hành động lãng mạn của Ông Cao Thắng dành cho Đông Nhi. Một số người còn khéo trêu đùa cặp vợ chồng dường như họ đang muốn tổ chức đám cưới một lần nữa.

- Ê em phải nhắc nhở anh chị nha, chiếm hết spotlight của người ta ha ha

- Ủa rồi ai cưới

- Anh chị mót cưới thêm lần nữa hay gì á

- Winnie đang hoang mang nè

- Anh chị tưởng đang thời gian dẩy đầm như cách đây 3 năm

Phát sốt trước khoảnh khắc 'tình bể bình' của Ông Cao Thắng và Đông Nhi khi dự đám cưới tại Đà Lạt, khiến netizen phải thốt lên: 'Ủa rồi ai cưới'? - Ảnh 5

Phát sốt trước khoảnh khắc 'tình bể bình' của Ông Cao Thắng và Đông Nhi khi dự đám cưới tại Đà Lạt, khiến netizen phải thốt lên: 'Ủa rồi ai cưới'? - Ảnh 6

Phát sốt trước khoảnh khắc 'tình bể bình' của Ông Cao Thắng và Đông Nhi khi dự đám cưới tại Đà Lạt, khiến netizen phải thốt lên: 'Ủa rồi ai cưới'? - Ảnh 7
Gia đình nhỏ hạnh phúc của Ông Cao Thắng - Đông Nhi. - Ảnh: FBNV

Đông Nhi và Ông Cao Thắng khiến công chúng ngưỡng mộ khi trải qua 10 năm bên nhau trước khi tiến đến hôn nhân. Nữ ca sĩ được cầu hôn vào tháng 7.2019, sau đó, hôn lễ của cả hai được tổ chức tại Phú Quốc vào tháng 11.2019 với sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ là bạn bè thân thiết của cả hai. Có thể thấy Ông Yên Nhi (bé Winnie) chính là món quà lớn nhất sau 10 năm yêu đương và sau khi chính thức về chung nhà của Đông Nhi và Ông Cao Thắng!

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