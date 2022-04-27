Sau tuyên bố 'không xin lỗi nhãn hàng vì không thích cách hành xử', Ngọc Trinh nhận về làn sóng chỉ trích dữ dội, bên cạnh đó loạt danh xưng mới dành cho mỹ nhân Trà Vinh cũng bắt đầu xuất hiện tràn lan trên MXH.

Suốt hơn 2 tuần vừa qua, Ngọc Trinh tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận, đặc biệt là các tín đồ thời trang sau khi chia sẻ khoảnh khắc diện một chiếc đầm tím với những đường cắt xẻ táo bạo tương đồng với mẫu đầm mà người mẫu Kendall Jenner đã mặc trước đó. Chiếc váy thị phi của Ngọc Trinh - Ảnh: FBNV Đáng chú ý hơn cả khi mỹ nhân gốc Trà Vinh kiên quyết không xin lỗi, thậm chí còn có thái độ vô cùng thách thức. Mới nhất phải kể đến tuyên bố "ghét cái thái độ" khi nói về nhãn hàng của nữ hoàng nội y. Cụ thể, Ngọc Trinh thẳng thừng đáp trả về ồn ào đạo nhái, khẳng định cách hành xử của họ khiến bản thân không nể. Đồng thời, cô cho rằng nhà thiết kế của nhãn hàng này quá rảnh đến độ đăng lại hình của mình với ngôn từ mỉa mai khiến cô tức giận.

Màn 'cà khịa' đỉnh cao của nhãn hàng, mỉa mai 'ai đó' là 'rác' - Ảnh chụp màn hình Ngọc Trinh bày tỏ: "Lý do thứ nhất là cách hành xử của họ khiến em không nể, không đáng nhận lời xin lỗi của em. Không có một nhà thiết kế nổi tiếng nào rảnh tới mức độ em không tag, tự nhiên vào chửi em, tự đăng lên trang của họ chửi em. Nếu như cách hành xử của họ lịch sự và tôn trọng là nhắn tin riêng cho em thì em xin lỗi liền. Nhưng họ không tôn trọng mình. Rồi xong em bị cả nước chửi luôn. Mấy nghìn bình luận chửi em, em đâu có xóa đâu, em để yên đó, kệ!

Nếu như họ nhắn tin riêng cho em và nói: ‘Bạn ơi, chiếc váy này của bên mình đó, bạn đang copy nó, bạn có thích chiếc váy này không? Nếu như bạn thích thì tôi nghĩ bạn đủ điều kiện để mua hoặc tôi sẽ tặng cho bạn’ thì Trinh sẽ xin lỗi liền". Mỹ nhân sinh năm 1989 trong video mới nhất, chia sẻ về phốt đạo nhái - Ảnh cắt từ clip Sau tuyên bố của nữ hoàng nội y, CĐM đồng loạt lên tiếng chỉ trích không ngừng và đặt cho Ngọc Trinh loạt biệt danh "mỹ miều" mới. Trên các diễn đàn mạng, loạt bình luận như "tưởng thế là hay" hay "đã đạo nhái mà kêu người ta phải tôn trọng"... tràn lan khắp các bài viết nói về phát ngôn lần này của chân dài nhà Vũ Khắc Tiệp. Nhiều danh xưng như "bà hoàng đạo nhái", "chúa tể ăn cắp" cũng được netizen dành "riêng" cho Ngọc Trinh sau phốt dùng hàng "pha ke". Ý kiến gay gắt của CĐM - Ảnh chụp màn hình Đây không phải là lần đầu tiên mỹ nhân gốc Trà Vinh vướng ồn ào đạo nhái, song chính những màn tuyên bố cứng bất chấp dư luận lại khiến Ngọc Trinh ngày càng mất điểm trong mắt công chúng. Chưa rõ ồn ào này sẽ đi về đâu, nhưng có lẽ giờ đây khi nhắc tới Ngọc Trinh, bên cạnh "đường cong", body thì "diện đồ pha ke" cũng trở thành "thương hiệu" của mỹ nhân này.

Công khai diện váy đạo nhái, bị 'bóc mẽ' vẫn không chịu xin lỗi, Ngọc Trinh tiếp tục 'được' nhãn hàng 'nhắc khéo', có động thái ví von với một thứ 'không sạch sẽ'? Mới đây, ồn ào diện váy đạo nhái của Ngọc Trinh tiếp tục trở thành tâm điểm của dư luận. Mặc dù nhãn hàng đã tag thẳng tên, chỉ trích 'thẳng mặt' nhưng có vẻ như nữ hoàng nội y không mấy bận tâm, chẳng mảy may một lời xin lỗi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quen-nu-hoang-noi-y-di-ngoc-trinh-moi-duoc-cdm-phong-cho-loat-danh-xung-my-mieu-sau-man-thach-thuc-khong-xin-loi-tu-chua-te-dao-nhai-den-toc-truong-an-trom-deu-co-du-464857.html