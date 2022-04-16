5 lần 7 lượt 'muối mặt' vì dùng đồ 'pha ke', ekip Ngọc Trinh đạt đến trình độ 'thượng thừa', thách thức cả CĐM dù mới bị NTK váy 'real' đăng đàn 'mắng thẳng mặt'

Hậu trường 16/04/2022 23:13

Ê-kíp Ngọc Trinh tiếp tục bị dư luận chỉ trích vì nghi có hành động thách thức CĐM sau vụ đạo nhái váy của Kendall Jenner.

Mới đây, Ngọc Trinh tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận, đặc biệt là các tín đồ thời trang sau khi chia sẻ khoảnh khắc diện một chiếc đầm tím với những đường cắt xẻ táo bạo tương đồng với mẫu đầm mà người mẫu Kendall Jenner đã mặc trước đó. 

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Chân dài gốc Trà Vinh và 'siêu phẩm tai tiếng - Ảnh: IGNV

Đáng chú ý hơn, khi ngay sau đó, mộ NTK nước ngoài đã chính thức lên tiếng khẳng định mỹ nhân gốc Trà Vinh đã đạo nhái chiếc váy của mình. Trên Instagram, NTK này gay gắt chỉ tríc hành động của Ngọc Trinh với nội dung tạm dịch như sau: "Ngọc Trinh đang mặc thiết kế hoa oải hương nhái lại Kendall và không đời nào chúng tôi may loại này. Ngọc Trinh, nếu bạn muốn váy của tôi, hãy gửi email và trả tiền, tôi sẽ làm cho bạn một cái. Hãy dừng việc đạo nhái các nhà thiết kế trẻ tuổi đi".

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NTK nước ngoài lên tiếng về chiếc váy của nữ hoàng nội y - Ảnh chụp màn hình

Không để dư luận bàn tán lâu hơn, Ngọc Trinh đã có bài viết chính thức thừa nhận việc đạo nhái. Tuy nhiên, cô khẳng định sự việc không liên quan đến stylist của mình mà do bản thân quá thích chiếc váy nên đã yêu cầu stylist làm cho kịp chuyến du lịch. 

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Ngọc Trinh chính thức thừa nhận 'mặc váy nhái' - Ảnh chụp màn hình 

Tưởng chừng sự việc sẽ dừng lại ở đây, nhưng CĐM đã tinh ý phát hiện ra một make up artist thân cận của Ngọc Trinh còn tỏ thái độ thách thức bằng cách đăng tải đoạn clip đi chơi cùng nữ hoàng nội y với chiếc váy "pha -ke" kèm dòng trạng thái : "Ủa có cái váy thôi mà xào xáo ảnh hưởng tới công ăn chuyện làm mấy bạn ghê vậy. Nếu vậy thì sạc pin điện thoại đi mấy bà, chuẩn bị tới công chuyện nữa nè".

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Bài đăng của một người trong ekip Ngọc Trinh - Ảnh chụp màn hình
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Instagram của Ngọc Trinh vẫn giữ nguyên những clip về mặc chiếc váy 'pha - ke' - Ảnh chụp màn hình

Thái độ thách thức và có phần không biết hối lỗi của ekip Ngọc Trinh khiến netizen vô cùng bức xúc. Nhiều người còn cho rằng, đây không phải là lần đầu tiên chân dài nhà Vũ Khắc Tiếp vướng ồn ào đạo nhái nên phải chăng cách "bơ đi mà sống" đã đạt đến trình độ "thượng thừa"? Thậm chí trên Instagram cá nhân của nữ hoàng nội y vẫn không có động thái gỡ những bài viết mặc đồ đạo nhái xuống.

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Mỹ nhân nổi tiếng nhiều lần vướng ồn ào đạo nhái - Ảnh: Internet

Trước chiếc váy tím "mộng mơ" này, Ngọc Trinh cũng vướng lùm xùm khi khoe chiếc gương giá 200 triệu đồng phiên bản "giả trân" nhưng lại tag chính hãng sản xuất vào. Sau khi bị bóc mẽ, cô vội vàng mua lại chiếc gương hàng thật.

Bị nhà thiết kế nước ngoài tố đạo nhái, Ngọc Trinh lên tiếng thừa nhận, luôn miệng bên vực một người đặc biệt

Bị nhà thiết kế nước ngoài tố đạo nhái, Ngọc Trinh lên tiếng thừa nhận, luôn miệng bên vực một người đặc biệt

Mới đây, Ngọc Trinh tiếp tục bị "bóc phốt" dùng hàng "fake" khi diện một thiết kế có nhiều điểm tương đồng với người mẫu Kendall Jenner trước đó. Mới đây, "nữ hoàng nội y" đã lên tiếng phản hồi.

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Từ khóa:   Ngọc Trinh Ngọc Trinh mặc váy nhái nữ hoàng nội y

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