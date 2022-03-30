Ngọc Trinh hóa nàng thơ ngọt ngào, rũ bỏ phong cách sexy nóng bỏng, liệu nhan sắc có còn 'gây mê'?

Hậu trường 30/03/2022 20:54

Mới đây, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh đã khiến các fan ngỡ ngàng với hình tượng vô cùng khác lạ trong loạt ảnh mới đăng tải.

Vốn được mệnh danh là "nữ hoàng nội y" của showbiz Việt, Ngọc Trinh trong mắt công chúng luôn gắn liền với phong cách sexy, gợi cảm nhưng cũng không kém phần nữ tính, dịu dàng. Nhờ lợi thế hình thể chân dài eo thon, người đẹp sinh năm 1989 chưa bao giờ ngần ngại khoác lên mình những bộ cánh ôm sát hay cắt xẻ táo bạo, giúp cô phô diễn trọn vẹn vóc dáng đáng mơ ước. Tuy nhiên, mới đây cô lại khiến dân tình phải trầm trồ khi quay ngoắt 180 độ, hoá "nàng thơ" khoe nhan sắc trong veo.

Ngọc Trinh hóa nàng thơ ngọt ngào, rũ bỏ phong cách sexy nóng bỏng, liệu nhan sắc có còn 'gây mê'? - Ảnh 1

Ngọc Trinh hóa nàng thơ ngọt ngào, rũ bỏ phong cách sexy nóng bỏng, liệu nhan sắc có còn 'gây mê'? - Ảnh 2
Mỗi lần xuất hiện, Ngọc Trinh đều khiến người đối diện phải trầm trồ

Tuy nhiên, mới đây cô lại khiến dân tình phải trầm trồ khi quay ngoắt 180 độ, hoá "nàng thơ" khoe nhan sắc trong veo. Theo đó, cô nàng diện 1 chiếc váy trắng 2 dây đơn giản với lối trang điểm rất nhẹ nhàng nhưng vẫn tôn lên sự thuần khiết của người đẹp quê gốc Trà Vinh. Có thể thấy dù đã bước sang độ tuổi 33 nhưng gương mặt Ngọc Trinh vẫn toát lên vẻ trẻ trung, trong trẻo khác hẳn với layout make up đậm cùng phong cách sexy nóng bỏng qua những bức ảnh thường thấy trước đó.

Ngọc Trinh hóa nàng thơ ngọt ngào, rũ bỏ phong cách sexy nóng bỏng, liệu nhan sắc có còn 'gây mê'? - Ảnh 3

Ngọc Trinh hóa nàng thơ ngọt ngào, rũ bỏ phong cách sexy nóng bỏng, liệu nhan sắc có còn 'gây mê'? - Ảnh 4

Ngọc Trinh hóa nàng thơ ngọt ngào, rũ bỏ phong cách sexy nóng bỏng, liệu nhan sắc có còn 'gây mê'? - Ảnh 5
Vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính của Ngọc Trinh ở độ tuổi 33.

 Ngọc Trinh hóa nàng thơ ngọt ngào, rũ bỏ phong cách sexy nóng bỏng, liệu nhan sắc có còn 'gây mê'? - Ảnh 6

Dưới phần bình luận khán giả bày tỏ cảm xúc trước nhan sắc "không tuổi" của nữ hoàng nội y. Hành động này được thể hiện qua những cái thả tym và icon đáng yêu mà cộng đồng mạng dành cho cô nàng.

 Ngọc Trinh hóa nàng thơ ngọt ngào, rũ bỏ phong cách sexy nóng bỏng, liệu nhan sắc có còn 'gây mê'? - Ảnh 7

 Ngọc Trinh hóa nàng thơ ngọt ngào, rũ bỏ phong cách sexy nóng bỏng, liệu nhan sắc có còn 'gây mê'? - Ảnh 8

Ngọc Trinh hóa nàng thơ ngọt ngào, rũ bỏ phong cách sexy nóng bỏng, liệu nhan sắc có còn 'gây mê'? - Ảnh 9
"Nữ hoàng nội y" biến hóa liên tục trong những bộ cánh khác nhau.

Trước đó vài ngày, Ngọc Trinh khiến CĐM ngượng đỏ mặt khi tung loạt ảnh diện thiết kế táo bạo. Có thể thấy, chiếc váy được sử dụng với lớp vải trong suốt gây điểm nhấn tại vòng 3, phô diễn toàn bộ "điểm vàng" trước khán giả cũng như làm nổi bật hơn đường cong trên cơ thể cô. Xét về độ táo bạo và phong cách gợi cảm, có lẽ trong showbiz Việt khó có ai qua được Ngọc Trinh.

Ngọc Trinh hóa nàng thơ ngọt ngào, rũ bỏ phong cách sexy nóng bỏng, liệu nhan sắc có còn 'gây mê'? - Ảnh 10
Bức ảnh khiến CĐM đỏ mặt vì quá táo bạo.

Cho dù Ngọc Trinh diện lên mình bộ trang phục nào thì cũng đều phù hợp với vóc dáng và càng tôn lên thần thái của cô nàng.

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