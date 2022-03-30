Nam Em tiếp tục hứng trọn danh xưng 'người đẹp thị phi', khiến khán giả bàng hoàng vì bỏ show phút chót, tuyên bố 'bận thi hoa hậu'

Nam Em tích cực trở lại hoạt động nghệ thuật, sau thời gian dài vắng bóng bởi lùm xùm chuyện đời tư. Mới đây, người đẹp gốc Tiền Giang bất ngờ thông báo hoãn thời gian trình diễn đêm nhạc "Tay Trái Chỉ Trăng", làm khán giả không khỏi hoang mang.
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Sở hữu gương mặt xinh đẹp, cùng nụ cười duyên dáng. Tuy nhiên, chỉ 2 năm trở lại đây, Nam Em lại được cộng đồng mạng gắn mác với danh xưng "nữ hoàng thị phi" sau loạt sancal tình cảm và phát ngôn không giống ai. Vừa trở lại con đường nghệ thuật, người đẹp gốc Tiền Giang "tẩy trắng" lấy lòng khán giả bằng giọng ca ấm áp, ngọt ngào của mình qua những bài hát được cover lại.
Tuy nhiên, Nam Em làm khán giả tiếc nuối khi bất ngờ thông báo hoãn lịch diễn của minishow phòng trà. Cụ thể, trên trang cá nhân người đẹp đã gửi lời xin lỗi và hi vọng khán giả thông cảm, bỏ qua cho sự việc lần này.
Ngay lập tức, bài đăng của Nam Em nhận được những bình luận tích cực, đa phần đều thông cảm và ủng hộ cho lý do chính đáng này. Nhiều fan hâm mộ cô nàng bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể tham gia show nhạc như dự định. Đồng thời, cũng không quên gửi lời chúc đến Nam Em. Có thể thấy, thời gian gần đây Nam Em đã liên tiếp gây ấn tượng tốt với công chúng bằng giọng ca ấm áp, ngọt ngào đến "lụi tim".
Hiện tại, người đẹp thường xuyên tham gia loạt sân khấu live ở phòng trà. Đặc biệt, Nam Em đang tập trung cho việc chinh chiến tại cuộc thi sắc đẹp sắp tới - Miss World 2022.