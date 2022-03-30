Nam Em tiếp tục hứng trọn danh xưng 'người đẹp thị phi', khiến khán giả bàng hoàng vì bỏ show phút chót, tuyên bố 'bận thi hoa hậu'

Sở hữu gương mặt xinh đẹp, cùng nụ cười duyên dáng. Tuy nhiên, chỉ 2 năm trở lại đây, Nam Em lại được cộng đồng mạng gắn mác với danh xưng "nữ hoàng thị phi" sau loạt sancal tình cảm và phát ngôn không giống ai. Vừa trở lại con đường nghệ thuật, người đẹp gốc Tiền Giang "tẩy trắng" lấy lòng khán giả bằng giọng ca ấm áp, ngọt ngào của mình qua những bài hát được cover lại.

Nam Em tích cực tham gia loạt sân khấu live ở phòng trà - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, Nam Em làm khán giả tiếc nuối khi bất ngờ thông báo hoãn lịch diễn của minishow phòng trà. Cụ thể, trên trang cá nhân người đẹp đã gửi lời xin lỗi và hi vọng khán giả thông cảm, bỏ qua cho sự việc lần này.