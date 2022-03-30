Công an vào cuộc làm rõ vụ hot girl Trâm Anh bị réo tên trong 'clip 29 giây'

Một đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã tiếp nhận đơn tố cáo của hotgirl Trâm Anh về việc cô bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm vì bị lan truyền lộ "clip 29 giây" và đang vào cuộc làm rõ.

Sau thời gian ở ẩn vì ồn ào lộ clip nóng, những ngày qua, hotgirl Trâm Anh bất ngờ là cái tên bị réo gọi trở lại. Trên mạng xã hội, nhiều tài khoản mạng bất ngờ lan truyền thông tin về "clip 29 giây" được cho là của nàng hot girl này khiến cô vô cùng bức xúc. Trước sự việc này, cô cho biết đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc làm rõ. Thông tin gây xôn xao trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình Cụ thể, theo nguồn tin của Thanh Niên, chiều 29/3, một đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã tiếp nhận đơn tố cáo của Trâm Anh về việc cô bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm vì bị lan truyền đoạn "clip 29 giây".

Nói đến vấn đề này, hot girl Trâm Anh cũng cho biết mình bị vin vào “clip 29 giây” từ sáng 29/3. Ngay sau khi có thông tin xôn xao này, hot girl Trâm Anh đã tới một cục nghiệp vụ của Bộ Công an trình báo: “Ngay trong chiều 29/3, tôi đã lên cơ quan công an gửi đơn trình báo, nhờ cơ quan điều tra, làm rõ vì ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của tôi, đồng thời xử lý nghiêm để răn đe, xử lý”. Theo chia sẻ của nàng hotgirl, đoạn clip được nhắc đến là cắt ghép, chỉnh sửa và nhiều người đã lầm tưởng cô chính là nhân vật trong clip đó. Việc này ảnh hưởng gây nhiều đến tinh thần của cô và rất nhiều người thân đã gọi điện hỏi thăm sau khi thông tin giả được lan truyền. Bản thân Trâm Anh muốn giải quyết triệt để tình huống này không tiếp tục xảy ra.

Hot girl Trâm Anh lên tiếng sau khi vướng vào tin đồn - Ảnh: Internet Trước đó, trên trang cá nhân, cô cũng khẳng định: "Mọi người ơi, cái gì mọi người đang đồn không phải là mình. Là ghép ạ. Mình sẽ báo công an giải quyết vụ này. Đúng cái số thị phi. Ngồi yên cũng bị réo. Em làm đơn xin điều tra làm rõ vụ việc, truy tìm người phát tán và ngăn chặn. Cũng để những người khác không bị tương tự". Hot girl Trâm Anh được biết đến khi tham gia chương trình đồng hành cùng World Cup 2018 của VTV. Ngoài ra, cô từng góp mặt trong các chương trình truyền hình như Mảnh ghép tình yêu, cũng như tham gia một số dự án phim, sitcom,…

Hot girl Trâm Anh nói về clip nóng 29s: "Sau này chắc không ai còn muốn quen tôi nữa" Xuất hiện tràn lan thông tin về clip nhạy cảm trên mạng xã hội, hot girl thị phi Trâm Anh đã lên tiếng về vụ việc.

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