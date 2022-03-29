Bị lan truyền về clip nóng 29s, hot girl Trâm Anh lên tiếng về sự thật đằng sau khiến nhiều người ngỡ ngàng

Hot girl Trâm Anh lại tiếp tục một lần nữa bị "réo" tên vào ồn ào lộ clip nhạy cảm, tuy nhiên, lần này thay vì im lặng, cô nàng đã lên tiếng giải thích sự thật phía sau.

Mới đây, trên MXH bất ngờ xôn xao thông tin liên quan đến đoạn clip nóng có thời lượng 29s. Theo đó, nhiều người truyền tay nhau dòng trạng thái và cho biết chủ nhân trong đoạn clip nhạy cảm này là hot girl Trâm Anh.

Để tăng tính thuyết phục, những chủ tài khoản này còn khoe có link và đăng kèm theo đó là 1 hình ảnh có mặt hot girl Trâm Anh trong bộ trang phục khêu gợi, bối cảnh xung quanh cũng vô cùng nhạy cảm. Tuy nhiên, ngay lập tức, nhiều người nhận ra tấm ảnh này là giả, trong đó, gương mặt Trâm Anh bị ghép vào.

Rất nhanh chóng, hot girl Trâm Anh cũng đã lên tiếng về sự việc. Cô nàng khẳng định những hình ảnh đang được lan truyền trên mạng xã hội không phải là mình. Không những vậy, hot girl này cũng cho hay cô sẽ mời cơ quan chức năng vào cuộc: "Mọi người ơi. Cái gì mọi người đang đồn không phải là mình. Là ghép ạ. Mình sẽ báo công an giải quyết vụ này. Đúng cái số thị phi. Ngồi yên cũng bị réo" - Trâm Anh đăng tải dòng trạng thái.

Bên dưới bình luận, nhiều người không khỏi bức xúc về vụ việc, việc share link hay xin link được xem là hành vi tuyên truyền văn hoá phẩm đồi truỵ và cần lên án mạnh mẽ.

Đây không phải là lần đầu hot girl Trâm Anh vướng vào tin đồn lộ clip nóng, cách đây không lâu, Trâm Anh từng là cái tên gây sốt trên MXH khi bị lộ clip quan hệ cùng bạn trai. Sau vụ việc, nàng hot girl "ở ẩn" một thời gian và sau đó trở lại với hình ảnh rạng rỡ, vui vẻ, không nhắc gì thêm về vụ việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-lan-truyen-ve-clip-nong-29s-hotgirltram-anh-len-tieng-ve-su-that-dang-sau-khien-nhieu-nguoi-ngo-ngang-458910.html