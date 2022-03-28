Giữa lùm xùm "đại gia - tiểu tam", một hot girl thị phi từng lộ clip nóng liên tục đến sân golf, CĐM cà khịa: "Có G63 chưa?"

Hậu trường 28/03/2022 11:19

Giữa lúc bộ môn golf quý tộc đang gây ồn ào khắp mặt trận thì nàng hot girl này lại dường như trở nên "tích cực" hơn trong việc đến đây chơi, khiến nhiều người vô cùng khó hiểu.

Nói đến vụ việc đang gây "chấn động" nhất showbiz Việt những ngày qua thì chắc chắn không gì khác ngoài vụ việc nữ ca sĩ trẻ tuổi cặp kè vị đại gia U60 đã có vợ con. Dân tình đồn đoán rằng, thiên đường "hẹn hò" của cặp đôi này chính là sân golf khi trên trang cá nhân của nữ ca sĩ này hình ảnh check-in đến đây chơi còn nhiều hơn cả hình ảnh đi biểu diễn ca hát. 

Ngay lập tức, từ một bộ môn thể thao quý tộc, golf bất ngờ trở thành bộ môn "thị phi" nhất khi ai nấy đều kháo nhau rằng muốn đổi đời "khởi nghiệp" thì hãy đến sân golf ngay, biết đâu lại gặp được đại gia cho "nương tựa" một chiếc siêu xa xa xỉ nào đó. 

Giữa lùm xùm 'đại gia - tiểu tam', một hot girl thị phi từng lộ clip nóng liên tục đến sân golf, CĐM cà khịa: 'Có G63 chưa?' - Ảnh 1

Mặc ồn ào thị phi liên quan đến bộ môn thể thao quý tộc này, hot girl Trâm Anh những ngày qua lại trở nên tích cực hơn bao giờ hết trong việc đăng ảnh đi chơi golf. Cô nàng còn khoe thành tích chơi lên tay "26 gậy" nhờ việc những ngày qua chăm chỉ đến đây luyện tập, một tuần đánh 4 buổi liên tục.

Giữa lùm xùm 'đại gia - tiểu tam', một hot girl thị phi từng lộ clip nóng liên tục đến sân golf, CĐM cà khịa: 'Có G63 chưa?' - Ảnh 2

Với hình tượng không mấy "đẹp" của mình, nàng hot girl ngay lập tức nhận về những ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng việc mỹ nhân chơi golf vì đam mê thì ít mà lý do chính là "săn" đại gia thì nhiều, không ít người cà khịa: "Săn được siêu xe G63 chưa" hay "Cũng thông cảm cho em, dù em có nói em chơi golf vì đam mê thể thao thì cũng chẳng ai tin. Đành vậy thôi em à, đó là cái giá em phải trả cho những lỗi lầm của em.

Giữa lùm xùm 'đại gia - tiểu tam', một hot girl thị phi từng lộ clip nóng liên tục đến sân golf, CĐM cà khịa: 'Có G63 chưa?' - Ảnh 3

Trâm Anh là nàng hot girl nổi tiếng trên MXH sau khi tham gia chương trình Nóng Cùng World Cup và gameshow hẹn hò cùng Pew Pew. Tuy nhiên, khi đang trở nên đình đám và đắt show chụp hình, quảng cáo, nàng hot girl này bỗng vướng không ít thị phi, trong đó phải kể đến ồn ào lộ clip nhạy cảm.

Giữa lùm xùm 'đại gia - tiểu tam', một hot girl thị phi từng lộ clip nóng liên tục đến sân golf, CĐM cà khịa: 'Có G63 chưa?' - Ảnh 4
Giữa lùm xùm 'đại gia - tiểu tam', một hot girl thị phi từng lộ clip nóng liên tục đến sân golf, CĐM cà khịa: 'Có G63 chưa?' - Ảnh 5

Sau ồn ào, Trâm Anh mất tích một khoảng thời gian và sau đó xuất hiện trở lại. Trước đó hot girl thị phi chỉ có 1 chia sẻ duy nhất liên quan đến việc lên sân golf săn đại gia. Theo đó khi được hỏi: "Cơ duyên nào dẫn lối chị tới bộ môn golf vậy ạ?", Trâm Anh nói: "Chắc là mọi người sẽ muốn mình trả lời theo hướng là vì kiếm trai, kiếm đại gia. Nhưng mà câu trả lời thật là… thật như vậy đấy".

 

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Từ khóa:   hot girl Trâm Anh sân golf Hiền Hồ đại gia đánh golf

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