"Hot girl ngực khủng" Ngân 98 đòi chơi golf kiếm đại gia, phản ứng của bạn trai khiến dân tình chú ý

Hậu trường 21/03/2022 15:17

Giữa lúc bộ môn chơi golf bỗng trở thành chủ đề bị bàn tán khắp MXH thì nàng "hot girl thị phi" Ngân 98 cũng không nằm ngoài sức nóng khi có dòng trạng thái "cà khịa" vấn đề này, cùng với đó là phản ứng của Lương Bằng Quang khiến dân tình chú ý không kém.

Golf vốn được xem là bộ môn thể thao xa xỉ, dành cho giới thượng lưu và được nhiều doanh nhần giàu có ưa chuộng. Tuy nhiên, những ngày qua, bộ môn này bất ngờ trở thành chủ đề bán tán nhạy cảm trên MXH khi liên quan đến lùm xùm đời tư của một nàng ca sĩ đình đám.

Theo lời đồn, sân golf là thiên đường tình ái của nữ ca sĩ này và đại gia có vợ, hình ảnh giọng ca Gen Z nắm tay một đại gia trên sân golf bị lộ, khiến dân mạng càng thêm xôn xao. Từ đây, dân tình bắt đầu thi nhau "cà khịa" vấn đề này và cho rằng đây là bộ môn "khởi nghiệp" cho các cô nàng muốn "săn đại gia".

'Hot girl ngực khủng' Ngân 98 đòi chơi golf kiếm đại gia, phản ứng của bạn trai khiến dân tình chú ý - Ảnh 1

Không nằm ngoài sức nóng, Ngân 98 mới đây cũng có phát ngôn liên quan đến vấn đề này. Cụ thể, hotgirl viết trên mạng xã hội với giọng văn "cà khịa": "Mình cũng muốn đi đánh golf. Muốn có đại gia nuôi chớ cực quá".

'Hot girl ngực khủng' Ngân 98 đòi chơi golf kiếm đại gia, phản ứng của bạn trai khiến dân tình chú ý - Ảnh 2
'Hot girl ngực khủng' Ngân 98 đòi chơi golf kiếm đại gia, phản ứng của bạn trai khiến dân tình chú ý - Ảnh 3

Bên dưới bình luận, nam ca sĩ Lương Bằng Quang - bạn trai Ngân 98 hài hước bình luận: "Anh cũng có đi tập golf rồi mà đau lưng quá. Còn làm đại gia hả, trong mắt em thấy anh là đại gia thì là đại gia thôi. Tại cũng có nhiều người trêu anh là 'Quang dạo này đại gia quá'".

'Hot girl ngực khủng' Ngân 98 đòi chơi golf kiếm đại gia, phản ứng của bạn trai khiến dân tình chú ý - Ảnh 4

Lương Bằng Quang - Ngân 98 được biết đến là cặp đôi thị phi của showbiz Việt. Cặp đôi công khai hẹn hò từ năm 2016, từ đó đến nay, cả hai luôn nhiều chỉ trích của khán giả với những màn khoe thân, nhạy cảm quá đà trên mạng xã hội. Dù mang nhiều tai tiếng và nhiều lần hợp tan nhưng hiện tại, Lương Bằng Quang và Ngân 98 vẫn hạnh phúc sau 6 năm hẹn hò.

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Từ khóa:   Hot girl Ngân 98 Lương Bằng Quang golf đại gia

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