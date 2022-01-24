Choáng với khối tài sản của 'nàng Hổ' Ngân 98 ở tuổi 24: Hết tậu biệt thự lại có đến 2 xế sang!

Hot girl ngực khủng chú thích: "Qua Tết túp lều tranh của em Ngân 98 sẽ xong. Thanks chú Lương Bằng Quang đã tặng Ngân bản thiết kế nha". Để tránh bị bàn tán, Ngân 98 cho biết đây là món quà cô tự tặng bản thân: "Tự tặng quà sinh nhật mình luôn".

Vào đúng dịp sinh nhật của mình, Ngân 98 đăng đàn trên mạng xã hội khoe thành quả sau nhiều năm làm DJ và bán hàng online chính là ngôi biệt thự siêu to khổng lồ tiền tỷ đang sắp được hoàn thiện. Trên trang cá nhân mới đây, người đẹp khoe sổ đỏ cùng bản vẽ thiết kế căn biệt thự do chính bạn trai Lương Bằng Quang tặng.

Được biết ngoài không gian sống của chính chủ, cô còn thiết kế phòng riêng cho quản lý, trợ lý, phòng cho bạn trai, studio làm việc, phòng chiếu phim mini và khu tập gym ngay trong nhà mình.

Cô nàng còn khoe vài hình ảnh hé lộ những công năng của các phòng trong ngôi biệt thự lộng lẫy này. Nhà mới của Ngân 98 có ba tầng, được thiết kế hiện đại với tông nâu trầm. Các đồ nội thất, trang trí trong phòng khách, phòng ngủ, bếp đều vô cùng sang trọng, hiện đại khiến netizen không khỏi trầm trồ trước sự nguy nga của tổ ấm mà Ngân 98 và Lương Bằng Quang sắp dọn về chung một nhà.

Nữ DJ còn thiết kế hẳn phòng cho bạn trai, quản lý, trợ lý, phòng chiếu phim, gym...

Bên trong căn nhà ngập tràn ánh sáng với đầy đủ tiện nghi, hơn nữa sự rộng lớn và đầy sang chảnh này khiến nhiều người liên tưởng đến căn biệt thự mà Ngọc Trinh đang sinh sống, còn có khả năng “vượt mặt” nữ hoàng nội y trong tương lai.

Trước đó, Ngân 98 dọn về sống chung như vợ chồng tại căn hộ khá rộng ở quận 8, TP.HCM với Lương Bằng Quang. Được biết, sau Tết cô sẽ chuyển về nhà mới. Trong ngày sinh nhật Ngân 98, Lương Bằng Quang cũng gửi lời chúc tới bạn gái: "Hôm nay sinh nhật cháu Ngân, lý ra phải là một sinh nhật cực hoành tráng thưởng cho nỗ lực làm việc "khủng" nhất của cháu ấy, nhưng phải nhịn thêm năm nữa vậy. Không bánh, không quà, không bạn bè tiệc tùng vì còn nhiều điều còn lo toan quá. Chúc con ngoan với ba mẹ và chú, nhiều sức để livestream, nhiều fan hiểu và cảm thông hơn, nhiều chó hơn. Chú bận quá không có thời gian để làm cái clip kỷ niệm, tặng con ít kỷ niệm cũ bình dị mà vui con nhé".

Trước đó, Ngân 98 dọn về sống chung với Lương Bằng Quang

Trước đó, Ngân 98 cũng khoe tậu xế hộp tiền tỷ nhưng bị nghi trả góp. Ngay sau đó, người đẹp đã bác bỏ tin đồn này mà dùng tiền bằng chính sức lực của mình kiếm được, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu.

Được biết, chiếc xe hơi mới của nam nhạc sĩ thuộc dòng thương hiệu nổi tiếng có mức giá lăn bánh 9 tỷ đồng.

Ngày 23/11/2021, Ngân 98 khoe ảnh tậu xế khủng. Kèm theo đó, bạn gái nhạc sĩ họ Lương cho hay: "Chiếc xe đầu tiên của em Ngân nè. Năm sau ráng rước thêm vài chiếc nữa. Đố mấy chị đón giá".