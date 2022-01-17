Dòng trạng thái của cô nàng giữa lúc sự việc đang ồn ào nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý. Bên dưới bình luận, Ngân 98 thẳng thừng nói về thái độ “coi trời bằng vung” của hot girl tên T. kia. Bạn gái Lương Bằng Quang cho biết T. thậm chí còn tuyên bố cho 5 triệu người nào quay lại được video Ngân 98 bị đánh.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Ngân 98 đăng tải dòng trạng thái ám chỉ từng bị xử đánh giữa lúc ồn ào “đại chiến” của các nàng hot girl bán hàng online đang gây xôn xao MXH. Ngân 98 chia sẻ: “Sao cái kiểu ỷ có tiền đụng là muốn đánh, muốn xử người ta. Sợ quá. Mặc dù chưa từng đụng chạm gì tới chị ấy nhưng Ngân cũng từng bị chị ấy thuê người đánh nha mọi người”.

“Cách đây 5 năm, lúc Ngân mới vào Sài Gòn, T có đăng bài cho người tìm đánh Ngân. Đánh xong quay video lại T sẽ cho 5 triệu. Lúc đó ba mẹ Ngân biết được tin nên ba Ngân có vào nói chuyện với T xong T mới chịu gỡ bài. Hồi đó Ngân có làm video xin lỗi vì lỡ dại nói bậy rồi. Nhưng T vẫn đăng bài đòi thuê người thuê đánh Ngân hoài nha mọi người. Như vậy có phải là ép Ngân vào đường cùng không?” - Ngân 98 kể.

Bên dưới bình luận, nhiều người cho rằng Ngân 98 đang lợi dụng sự việc ồn ào này để nổi tiếng nhưng cũng có người lên tiếng bênh vực và cho biết đã từng nghe về vụ việc này cách đây 5 năm trước. Ngân 98 cũng khẳng định mình chỉ đang kể lại sự thật chứ không phải để kiếm sự nổi tiếng.

Vừa qua, sự việc một người phụ nữ bị nhóm người ở shop thời trang của Trang Nemo hành hung xảy ra chiều 16/1 đang thu hút sự chú ý của dư luận. Đến sáng nay, nạn nhân là chị K. đã đăng tải những bức hình với nhiều vết xây xước trên mặt, bầm tím, tụ máu ở vùng mắt. K. cho biết hiện đang chờ kết quả giám định từ phía bệnh viện.

Trang Nemo tên thật là Nguyễn Hương Trang (sinh năm 1992), là chủ một shop thời trang và khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Trang cá nhân của Trang Nemo hiện có hơn 1,4 triệu người theo dõi.

Trước vụ "ồn ào" với Trần My, Trang Nemo cũng đã từng nhiều lần làm khuấy đảo mạng xã hội với những vụ “bóc phốt”. Cô nàng thậm chí còn nhiều lần ra tay “đi đường quyền” với người khác trong chính livestream, dưới sự chứng kiến của hàng ngàn người, thể hiện thái độ rất thách thức và không sợ gì.

Trang Nemo vừa livestream vừa "xử" nhân viên gây nên xôn xao CĐM vừa qua (Ảnh chụp màn hình)

Lần gần đây nhất là cách đây chưa đầy 1 tháng, Trang Nemo livestream "bóc phốt" nhân viên của mình tuồn hàng để bỏ túi làm của riêng. Theo chứng cứ thu được thì Trang cho biết số hàng quy ra tiền mà nhân viên này tuổn ra đã lên đến 300 triệu đồng. Thời điểm đó, Trang Nemo vừa livestream vừa "xử" nhân viên tuồn hàng gây nên sự chú ý lớn trong cộng đồng mạng.