Mới đây, vụ ẩu đả tại shop thời trang của Trang Nemo gây nhiều sự chú ý và quan tâm của cộng đồng mạng. Mới đây, trên trang cá nhân, người phụ nữ áo trắng (tên K.) trong đoạn clip bị hành hung đã lên tiếng chính thức về vụ việc xảy ra.

Vụ ẩu đả tại shop Trang Nemo đang gây xôn xao cõi mạng - Ảnh: Cắt từ clip

Cụ thể, được biết, chị K mới sinh em bé được 4-5 tháng nên sức khoẻ chưa ổn định lắm. Hiện tại, chị đang chờ kết quả giám định thương tật của bệnh viện để xử lý việc bản thân bị ẩu đả. Nói về diễn biến vụ việc, K. cho biết chị đi cùng Trần My đến shop Trang Nemo để giải quyết các mâu thuẫn trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cô nói: "Lúc đến mình đứng ở ngoài chờ. Theo dõi trên livestream mình thấy Trang Nemo rất quá đáng. Ép Trần My phải nói bán đồ giả, còn đồ Trang là đồ thật. Vô lý quá trời". Vì vậy, K. mới tiến vào bên trong để giúp Trần My nói chuyện.