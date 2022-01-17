Hiện tại, người phụ nữ bị hành hung tại shop Trang Nemo vẫn đang chờ kết quả giám định thương tật, đồng thời hé lộ thêm rằng, chính Trang Nemo đã ra hiệu cho 4 người nam trong shop vây lại đánh mình.
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Mới đây, vụ ẩu đả tại shop thời trang của Trang Nemo gây nhiều sự chú ý và quan tâm của cộng đồng mạng. Mới đây, trên trang cá nhân, người phụ nữ áo trắng (tên K.) trong đoạn clip bị hành hung đã lên tiếng chính thức về vụ việc xảy ra.
Cụ thể, được biết, chị K mới sinh em bé được 4-5 tháng nên sức khoẻ chưa ổn định lắm. Hiện tại, chị đang chờ kết quả giám định thương tật của bệnh viện để xử lý việc bản thân bị ẩu đả. Nói về diễn biến vụ việc, K. cho biết chị đi cùng Trần My đến shop Trang Nemo để giải quyết các mâu thuẫn trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cô nói: "Lúc đến mình đứng ở ngoài chờ. Theo dõi trên livestream mình thấy Trang Nemo rất quá đáng. Ép Trần My phải nói bán đồ giả, còn đồ Trang là đồ thật. Vô lý quá trời". Vì vậy, K. mới tiến vào bên trong để giúp Trần My nói chuyện.
Khi đôi bên đang xảy ra cự cãi, K. khẳng định rằng chính Trang Nemo đã ra hiệu cho 4 anh nam ở shop lao vào đánh mình. Cũng theo lời kể của K., khi lực lượng chức năng có mặt thì nhóm của Trang Nemo vẫn hung hăng lao vào đánh.
Nói về thân thế của người chồng được dân tình đồn đoán là "anh lớn quận 8", K. thẳng thắn bày tỏ: "Mọi người cứ nói mình ỷ chồng là giang hồ, nếu như có ý định xô xát vậy sao mình lại đi có 3 đứa con gái đến shop? Hai vợ chồng mình chỉ là người bình thường thôi ạ. Chồng mình bây giờ tu chí làm ăn, chẳng muốn xích mích với ai. Hôm nay là sự việc xảy ra ngoài ý muốn".
Liên quan đến vụ việc này, theo thông tin của VTC news, phía Trang Nemo lên tiếng khẳng định rằng đây là kịch bản và chính cô là người bị hãm hại. Hiện, chưa rõ thực hư sự việc thế nào nhưng hành động để cả nhóm nam giới đánh hội đồng một người phụ nữ tại shop là điều khiến dư luận phẫn nộ.